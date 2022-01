Laura Borràs: "Cambray pot assumir la direcció del centre de Canet"

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha reclamat que el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, assumeixi la direcció de l'escola de Canet davant la sentència del Tribunal Suprem (TS) en la que es va refermar l'obligació d'un mínim del 25% ensenyament en castellà. En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Borràs ha dit que voler judicialitzar l'ensenyament posa en perill i en dubte la immersió lingüística, que és, segons ells, "un consens de país": "Si una llengua està minoritzada, és la catalana, no la llengua espanyola. És una sentència invasiva".

Borràs ha dit que a l'estranger, donen per fet que el "problema independentista" s'ha resolt amb els indults, la taula de diàleg i el suport al govern de l'Estat: " Col·laborar amb qui et persegueix, li dona una pàtina d'estar fent bé les coses . A qui li va malament és a qui té el problema".

Laura Borràs ha criticat a ERC per negociar la Llei de l'audiovisual i per "debilitar" al moviment independentista negociant els pressupostos de l'Estat .

Un referèndum acordat amb l'Estat "no és realista"

La presidenta del Parlament ha assegurat que "el mandat de l'1 d'octubre" és vigent per a Junts per Catalunya i que ara donen dos anys de temps a la taula de diàleg, mentre es concreta l'"embat". Borràs diu que negociar un referèndum acordat amb l'Estat "no és realista" i que la taula de diàleg no ha donat cap fruit.

Borràs ha reiterat que l'acord de govern fixa que són els partits els qui decidiran els membres i que no saben si es tornarà a reunir: "No en sabem res més, no hi som".