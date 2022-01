La presentadora del Cafè d'Idees, Gemma Nierga, ens explica que no és massa jugadora als sortejos i loteries, però que per la Loteria de Nadal no pot evitar fixar-se i comprar els números de la gent propera, companys de feina i amics: "No sigui que els hi toqui a tots i a mi no!". Entre l'enveja i la superstició, assegura que sempre acaba jugant tots els números d'aquells que estan al seu voltant.

Nierga té clar que faria si li toqués El Gordo: "Si em toques la grossa de Nadal, viatjaria molt". De fet, diu que viatjaria "tots els dies que li deixes el Cafè d'idees". Reconeix que serien pocs, però que els aprofitaria tots i cadascun d'ells.

A l'hora de triar, la periodista i presentadora diu que no té preferència per cap número, que es deixa aconsellar i que s'emociona fins i tot quan li toca el reintegrament. Gemma Nierga es declara fan dels buscadors en línia de la loteria, com el que es podrà consultar a la pàgina de la loteria de RTVE, per saber "de seguit" si ha guanyat o no. A més, reconeix que guarda sempre els números "ben ordenadets" en una prestatgeria.