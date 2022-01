El sorteig extraordinari de Nadal de la loteria és una de les grans tradicions de les festes nadalenques a Espanya, i com sol passar amb totes les tradicions tenen poca tendència al canvi. En les darreres dècades només s'han introduit dues modificacions significatives: la ubicació i la denominació dels premis.

Tradicionalment en l'època contemporània, el sorteig es feia a la seu central de Loterías y Apuestas del Estado, situada al carrer Guzmán el Bueno de Madrid. Així va ser durant 40 anys fins que el 2010 el sorteig es va moure al Palau d'Exposicions i Congressos, i un parell d'anys després, el 2012, la cita es va traslladar a l'escenari actual, el Teatro Real de la capital espanyola. Pel que fa a la denominació dels premis, el canvi es va produir de forma obligada al tombant de segle. Amb l'entrada en circulació de l'euro, els premis van deixar de cantar-se en pessetes i els nens i nenes del col·legi de San Ildefonso van haver d'adaptar la seva cantarella a les noves quantitats denominades en euros.

Els elements clau: dècims i boles Les butlletes que habitualment adquirim a les administracions de loteria repartides arreu de l'Estat, i que contenen un número de 5 xifres, reben el nom de dècims perquè l'apostant juga la desena part de l'import del bitllet sencer, que costa 200€. Des de l'any 2011 els números que opten al premi són 100.000 i de cadascun se'n fan 172 sèries. El 70% de la recaptació és per a pagar premis, al voltant d'un 22% se la queda el Ministeri d'Hisenda i el 8% restant es destina a diferents conceptes, com el pagament de comissions als punts de venda o despeses administratives. Un cop extretes del bombo, les boles del sorteig s'insereixen en filferros Les responsables finals de la fortuna, les boles, caben al palmell de la mà i s'introdueixen de forma separada als bombos. D'una banda, al bombo gran, les 100.000 boles corresponents a tots els números, i de l'altra, les 1.807 boles que omplen el bombo petit dels premis. Tant unes com altres tenen la mateixa mida, 18,8 mil·límetres, i pesen el mateix, tres grams. Estan fabricades a mà amb fusta de boix perquè és un material que proporciona la resistència, duresa i qualitat desitjada. Des de fa anys, l'empresa encarregada de fabricar les boles del sorteig de Nadal és Maba online, que porta tres generacions dedicada al negoci. El procés de creació continua sent artesanal, però certs aspectes han canviat per millorar-ne el resultat. Antigament, per exemple, les boles es tallaven a mà i els numeros es gravaven amb pintura, cosa que podia alterar el seu pes final. Per evitar-ho, ara s'utilitza un mètode que consisteix a gravar els números i les lletres a la superfície amb làser. Les boles no es canvien cada any, però sí que es van reposant a mesura que es van deteriorant per la pròpia fricció dins del bombo. L'última vegada que es va fer una substitució de boles a gran escala va ser l'any 2004.

Els preparatius El sorteig extraordinari de Nadal es fa cada any coincidint amb el 22 de desembre i és igual que aquest dia sigui laborable o festiu. Ara bé, els preparatius comencen moltes setmanes i mesos abans per garantir que el dia del sorteig estigui tot a punt. En aquest sentit, destaca la fabricació i posada a punt dels objectes necessaris per efectuar el sorteig, com serien per exemple los boles i els bombos, però també tots aquells elements que contribueixen a la seva promoció, com ara les campanyes publicitàries. Uns dies abans del 22 de desembre, el material comença a traslladar-se a les dependències del Teatro Real, i el dia abans del sorteig els responsables de l'esdeveniment examinen amb detall que tot estigui correcte. Es comprova el funcionament dels bombos i es fa un recompte acurat de les boles que contenen els números que entren al sorteig i que determinen els premis a repartir. Que no en falti cap és essencial per garantir la igualtat de condicions entre les persones que juguen i que no quedi cap premi per repartir. El recompte és públic i qualsevol persona que vulgui pot assistir-hi per examinar personalment el material. Les boles es custodien els dies previs al sorteig i s'examinen abans de ser inserides als bombos Acabat el recompte, es desallotja el saló i s'asseguren amb forrellats interiors tots els accessos, a excepció de la porta de l'estrada, les tres claus de la qual queden en poder de tres persones diferents, un cop tancada i precintada.

El moment de la veritat El saló s'obre puntualment a les vuit del matí del 22 de desembre per permetre l'entrada als espectadors, sense cap més limitació que l'aforament del local. Això era així abans de la pandèmia i enguany encara no s'ha decidit si es permetrà l'assistència de públic. L'any passat per raons sanitàries ja es va decidir fer el sorteig a porta tancada. El que marca la normativa és que a dos quarts de nou s'ha de constituir la junta que presideix i autoritza el sorteig. Posteriorment, les boles es mostren al públic, que pot comprovar si el seu número està entre les esferes, i es transporten mecànicament a dues tremuges, uns recipients en forma de con invertit que s'utilitzen per dur les boles fins als bombos. Un cop acabat aquest procés, es tanquen els bombos i el president fa un senyal per indicar que tot està correcte i es pot procedir a voltejar-los, cosa que s'ha de fer simultàniament. A la Loteria de Nadal s'utilitzen dos bombos, el gran per als números i el petit per als premis Al voltant d'un quart de deu comença el sorteig pròpiament dit. Els encarregats de cantar les boles són nens i nenes del col·legi de San Ildefonso que actuen sempre en parella. D'una banda, extreuen una bola del bombo de números, i al mateix temps en treuen una altra del de premis. Els números i el premis es canten d'una manera molt característica, que amb el temps s'ha convertit en un dels elements diferencials del sorteig. A continuació s'insereixen les boles en uns filferros que hi ha en una taula, sota l'atenta mirada d'un parell de supervisors. Cada taula conté dues-centes boles de cada classe, i són tancades degudament davant de la mesa de la junta amb la conformitat del president i de l'interventor. Cada vegada que s'omple una taula es procedeix a girar els bombos i els nens i nenes que han participat són reemplaçats per uns altres. El procés es repeteix fins que s'extreu l'última bola del bombo de premis.