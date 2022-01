Dani de la Orden ens presenta 'Mamá o papá'

Dani de la Orden visita el Cafè d'idees de Gemma Nierga amb una nova comèdia sota el braç. Sota el títol de Mamá o Papá, el film pivota sobre la pèrdua de la guspira de l'amor i la crisi de parella dels personatges de Paco León i Miren Ibarguren. Un nou film que ens presenta en una conversa amb Valeria Milara i Pep Prieto.

L'especialista destaca que es tracta d'un director capaç de fer comèdies de diferent tall, i que ha explorat els diferents estils durant una dècada. "És molt difícil fer riure. I més fer pel·lícules per a tots els públics", com passa en aquest film, segons destaca el periodista.

L'artista afegeix que els Stay Homas "han fet una cançó preciosa" per a la pel·lícula. Diu que han trobat un forat en la seva ajustada agenda per a fer el tema, i assegura que els va agradar molt la pel·lícula.

“☕ @danidelaorden reconeix crítiques per fer humor sobre la temàtica de #MamáOPapá , però assegura que no juga amb cap límit. ��️ "No és fer patir a l'espectador, sinó al personatge" �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/UovTVdoKyw @PepPrieto @valeria_milara @GemmaNierga pic.twitter.com/fXycYrMHCk “

Sobre on estan els límits de l'humor , el cineasta bromeja dent que fins a on digui la Fiscalia. Defensa que, amb els films que ha fet, cap juga amb línies vermelles, tampoc fer comèdia sobre el divorci, encara que hi hagi hagut alguna crítica puntual.

De la Orden va més enllà, i creu que hi ha certa sobreprotecció quan es parla dels nens al cinema. "Un nen de deu anys ja el munta un micro de youtuber i et fa un streaming", destaca, assegurant que, per això, els dirigia com un més, sense condescendències . "També soc una mica sec amb els nens", reconeix.

El gènere de les comèdies

De la Orden també reconeix que, als seus inicis, el gènere de les comèdies no li interessava especialment. "El veia com un gènere menor", reconeix, explicant que, als inicis, tothom vol fer pel·lícules com les de Tarantino, Coppola o Spielberg. "Acabes fent una mica el cinema que t'agrada veure, no el que sents que has de fer", diu, alhora que reconeix que, amb el pas del temps, acaba fent productes com els que ha fet: "No sé si no he sabut fer res millor, o és el que havia de fer".

Sobre escriure comèdies, creu que el més complicat és el to, i no pas una qüestió tècnica. Sempre hi ha el dubte de si el que està s'escrivint i rondant realment és graciós o no. Per exemple, facilita la feina al director i aporta molt el fet que els protagonistes ja es coneguessin i haguessin treballat junts.