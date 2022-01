La infertilitat, un negoci a l'alça

Espanya és el país europeu on més dones són mares per primera vegada complerts els 40 anys. Segons l'Oficina Europea d'Estadística, el 8,8% de les espanyoles té 40 anys o més quan té el seu primer fill. I entre les dones que són mares abans del 40, les catalanes són les que més tard tenen fills de tota Europa, el primer arriba als 31 anys de mitjana.

“�� La natalitat ha baixat de gairebé un 6% a Catalunya el 2020 i la maternitat continua endarrerint-se. Júlia és, per quart any consecutiu, el nom més freqüent per a les nenes. I, des de fa més de 20 anys, Marc es manté com el nom més posat als nens | @RTVECatalunya pic.twitter.com/lRhgUpQv55“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 19, 2021

Des d'un punt de vista biològic, aquestes edats no són les més fèrtils. Contra més s'endarrereix la maternitat, més problemes per concebre i, com a conseqüència, augmenten els tractaments de reproducció assistida.

La reproducció assistida a Catalunya creix un 21% el 2019 La Seguretat Social cobreix fins a tres intents de reproducció assistida en casos molts concrets, però aquests representen entre un 10 i un 20% dels tractaments, que s'acaben realitzant majoritàriament en les clíniques privades. Hi ha més 307 clíniques d'aquest tipus a Espanya, un 140% més que fa deu anys, de les quals gairebé 70 estan a Catalunya. Un volum de negoci que en 2020 ja superava els 590 milions d'euros. “���� La reproducció assistida a Catalunya.

�� Entre centres públics i privats, l'any 2019 es van fer 31.160 tractaments.

��️ Parlem del negoci de la fertilitat amb la periodista @JuliaBacardit i amb el director de la unitat de reproducció assistida de la Vall d'Hebron. pic.twitter.com/m0MNQISVcj“ — En Línia TVE (@EnLiniaTVE) December 13, 2021