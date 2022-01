El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha titllat d'"ultres" els que s'oposen a què hi hagi "una assignatura més de castellà" a les escoles catalanes. Això, considera el membre de Ciutadans arran del cas de la classe de P5 de l’Escola Turó del Drac de Canet de Mar ja ha començat a fer les 6,5 h de castellà dictades pel jutge, després que la família hagués reclamat l’escolarització del seu fill al 50% de català i castellà. En una entrevista al 'Cafè d'idees', Carrizosa considera que no aplicar la sentència del percentatge de castellà a l'escola és "propi d'un règim totalitari".

"Esquerra sí que és un partit"

Sobre la situació política a Catalunya, Carrizosa ha destacat que Esquerra Republicana "sí que és un partit polític" i no un "moviment cabdillisme" en referència a Junts per Catalunya: "No pensen com jo, però els hi demano que no facin més cops d'estat i respectin les lleis".

Carrizosa ha lamentat que a Catalunya no hi hagi un partit de centredreta nacionalista, com havia estat CiU i ha qualificat de cabdill a Carles Puigdemont que considera "està desestabilitzant la nostra Catalunya".