L'escola Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme) ha començat a aplicar aquest dijous el 25% de classes en castellà en un grup de P5 per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) arran de la denúncia d'una família.

00.49 min Cambray critica que el TSJC obligui als centres a aplicar un 25% de castellà | Núria Alcalá

Cambray visita l'escola El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha visitat el centre per criticar la mesura i traslladar el suport del Govern a la comunitat educativa. Cambray lamenta que un jutge "des del desconeixement" de la realitat lingüística prengui "decisions pedagògiques" i "apliqui percentatges" en l'aprenentatge de les llengües. Les famílies, per la seva banda, assumeixen amb resignació la mesura. "El model no s'hauria de trencar per un interès particular", ha lamentat la presidenta de l'AMPA de l'escola, Mònica Ruz. Escola Turó del Drac de Canet de Mar

Illa aposta per "aïllar" les famílies del debat El líder del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida a "deixar de polititzar amb la llengua i l'educació". Segons ha dit en una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, cal "asserenar els ànims i aïllar les famílies del debat per deixar que els professionals de l'àmbit educatiu facin la seva feina". 10.21 min Illa cree que "defender el catalán no es ir contra el castellano" y pide "dejar de politizar" la lengua Illa insisteix que amb l'aplicació de la resolució del Tribunal Suprem el català continua sent el "centre de gravetat" al sistema educatiu i ha afegit que "defensar el català no és anar en contra del castellà". El líder dels socialistes diu que el posicionament del seu partit no és nou perquè és el que es va fixar al congrés del 2019. "Qui estigui per inflamar es trobarà el PSC davant. Qui estigui per asserenar els ànims es trobarà el PSC al costat", ha afirmat per després afegir que li sembla "correcte" la resolució judicial que fixa més hores en castellà. És a dir, la classe de castellà i una altra matèria troncal. Aquesta resolució, segons Illa, segueix preservant el paper del català com a "llengua vehicular" a l'escola i es manté un "sol sistema educatiu".



Illa ha defensat que les resolucions judicials s'han de complir i ha dit que, segons li consta, ja s'està aplicant a alguns centres educatius. Així i tot, ha admès que no li convenç que es fixin percentatges perquè ell és més partidari de "flexibilitzar" la immersió tenint en compte la realitat sociolingüística de cada escola. És a dir, que en alguns casos es reforci el català i que, en altres, hi hagi més castellà.

Llengua com a eina d’atac? La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha expressat aquest dijous el seu suport a la família de Canet de Mar. Les famílies afectades per aquesta decisió han demanat al Govern que "blindi" la immersió a la classe dels seus fills en un manifest, i part de la premsa espanyola s'ha fet ressò d'un tuit que apuntava a la família que ha presentat la denúncia com a 'supremacista'. La ministra de Justícia, Pilar Llop En declaracions als mitjans i preguntada per "l'assetjament al nen de Canet de Mar", Llop ha afirmat que el seu govern "no té coneixement exactament" dels fets. "Cal veure els expedients i veure primer què ha passat", ha afirmat, "però per descomptat, tot el nostre suport a la família, tot el nostre suport".



El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, ha anat més enllà per afirmar que el seu partit està "en contra de qualsevol agressió". "Per a alguns catalans independentistes, la llengua s'ha convertit en una eina d'atac personal de la forma més cruel contra un nen i, per tant, la meva condemna és doble".