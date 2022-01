El clàssic de les estrelles: el proper repte d'Alexia Putellas

Alèxia Putellas és la primera futbolista espanyola en aconseguir la Pilota d'Or. Seixanta-un anys després del guardó guanyat per Luís Suárez, cap futbolista amb nacionalitat espanyola havia arribat al número u del rànquing mundial en l'àmbit individual.

Després d'assolir el triplet (Copa de la Reina, Lliga i Champions) amb el Barça i liderar com a capitana de la Selecció Espanyola a obtenir la classificació per a l'Eurocopa 2022, la migcampista té com a proper repte guanyar el clàssic d'aquest diumenge 12 de desembre. Putellas està preparant ja el partit amb les seves companyes, entre les quals hi ha Jenni Hermoso i Irene Paredes. La davantera va quedar en segona posició al rànquing de la Pilota d'Or i Paredes, quinzena.

El Barça, líder invicte (12 victòries en 12 partit), màxim golejador (72 gols a favor) i millor defensa (només 3 gols en contra) visita l'Estadi Alfredo Di Stéfano amb un Madrid en ratxa, amb un registre de quatre victòries i un empat als darrers cinc matxos disputats. A més, el conjunt entrenat per Alberto Toril és la cinquena millor defensa de la competició, amb 17 gols encaixats a les dotze jornades jugades.

Els dos conjunts han triomfat a la jornada d'aquesta setmana a la competició europea. El Barça ve de guanyar de forma contundent al camp de l'Arsenal per 4-0. Hermoso va fer dos gols i està en un moment de forma òptim. Tanmateix, les blanques van guanyar 3-0 al Breidablik, amb doblet de Asllani. Moment molt dolç per ambdós equips.