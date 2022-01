Zoos sí o zoos no?

"Si pensem en els animals tancats en recintes i que perdin la seva llibertat, la resposta és no. Però tenim una responsabilitat, molts animals en aquesta situació". Aquesta és la resposta de la biòloga i divulgadora científica Evelyn Segura sobre l'existència dels zoos al debat plantejat a 'En Línia'.

El programa també ha comptat amb la participació de Damià Gibernet, membre del comitè d'empresa del Zoo de Barcelona. "La fauna salvatge té moltíssims problemes i la situació en la majoria d'espècies és absolutament dramàtica. Tenim uns equipaments que hem de posar en dubte, però que poden ser molt pràctics per afrontar tots els reptes de futur. Tenim molt pocs equipaments destinats a aquesta missió. Mals zoos no, bons zoos sí", comenta Gibernet.

L'Evelyn creu que sense el " reservori genètic " que suposa el zoo estaríem parlant d' espècies extingides . Tanmateix, la presentadora del programa " ¡Qué animal! " entén que els zoos han d'estar fets pels animals i no pels visitants pel que fa a dimensions i ambientació: "Han de tenir refugis on poder amagar-se quan no vulguin ser vistos, s'ha de vetllar pel silenci , per evitar la contaminació acústica , i han de tenir el mínim contacte amb els humans ".

El zoo de Barcelona: situació abans del gran canvi

Està previst que el zoo de Barcelona gaudeixi d'una gran transformació que acabaria al 2031. Tot i que és un zoo que està en la línia de ser un equipament a favor de la fauna, Gibernet comenta que hi ha dubtes i incerteses en la viabilitat dels projectes, i que cal trobar un equilibri on els animals estiguin bé i s'obtinguin recursos per a que encara estiguin millor: "El fet que els zoos siguin viables, on entri públic sense fer espectacles, que sigui un lloc on la gent gaudeixi anant, et pot permetre obtenir recursos per invertir-los on cal: a la protecció de la natura".