Un fin de semana perfecto en Bucarest

Españoles en el mundo propone una ruta por el casco antiguo de Bucarest, la ciudad más poblada y capital de Rumania. De ella conoceremos su historia, tradición, su vida nocturna y su amplia riqueza gastronómica en restaurantes locales y emblemáticos.

““Un flechazo”, “un país que me ha sorprendido”, “no me esperaba lo que me encontré”, “magia en todas las esquinas”, “paisajes de cuento”“