En cada edición de MasterChef vivimos momentos muy especiales con la visita de los familiares. Y MasterChef Celebrity 6 no iba a ser menos. Pero en esta edición también ha habido hueco para el humor y la diversión en familia, aunque con altas dosis de sinceridad. Así le paso a Juanma Castaño en el último programa de MasterChef. El periodista se alegró mucho de ver a su madre Teresa, pero ella demostró que favoritismos los justos. Cada intervención de Teresa desde su llegada a las cocinas de MasterChef era una de cal y una de arena para Juanma.

A su llegada, Teresa ya le dejó claro a su hijo que le sorprendía mucho verle aún en el programa. “Me sorprendiste mucho cuando me dijiste que ibas a entrar en MasterChef, pero ahí sigues. Llegues a donde llegues, sigue así. Te quiero”. Entre mensaje y mensaje, Juanma quiso dejar claro que su madre es una persona muy especial para él, desde su nacimiento. El presentador dejó de lado su lado bromista y se puso emotivo para recordar qué sucedió: “Mi madre casi se muere cuando nací yo, estuvo un mes en coma. No sólo es la persona que me ha dado la vida. También es la persona que casi pierde su vida por tenerme a mí”.

Por suerte, todo terminó con una madre recuperada y un hijo feliz con sus padres. Ahora bien, además de la emotividad, Teresa trajo a MasterChef mucha mucha sinceridad. Incluso por momentos, Juanma dudó de si su madre iba con él o no. Teresa llegó como un terremoto. Y después de que Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera calificaran a Juanma como “cenizo y mediocre”, ella intervino: “Cenizo no, pero mediocre…”. Juanma no se lo podía creer y entre las carcajadas de sus compañeros, el periodista aseguró que prefería cocinar con el hermano de Bustamante.

“No hablo de tu vida privada porque no sé nada de tu vida privada” Ya en pleno cocinado, Pepe Rodríguez se acercó a ver cómo trabajaban Juanma y su madre. Pero lo que nadie se esperaba es que Teresa se declarara fan de Pepe. “¿Te parece guapo?” Preguntó Juanma a su madre. “Muy atractivo. Me encanta”, contestó ella. Incluso nuestro chef entró en le juego regalándole a Teresa el libro de MasterChef ‘100 recetas para cocinar una vez en la vida’. En este punto, Pepe quiso saber si Teresa conocía a la nueva novia de Juanma Castaño. Tras su negativa, el periodista quiso zanjar el tema: “¿Hemos venido a cocinar o a hablar de mi vida privada?”. Su madre, con tono de reproche, le lanzó el siguiente mensaje: “Yo no hablo de tu vida privada porque no sé nada de tu vida privada”. Parece que Pepe tocó un tema delicado. 03.42 min La madre de Juanma Castaño se enamora de Pepe Rodríguez Cuando la situación parecía estabilizarse, llegó el momento de la valoración. Y Juanma volvió a ver como la sinceridad de su madre es innegociable. Tras probar el plato de su hijo, Teresa aseguró que “su versión del plato le gustaba más”. No obstante, tuvo un guiño final hacia su hijo: “Aunque estén distintos, el tuyo también está muy bueno”.