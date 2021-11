MasterChef Celebrity es una experiencia que pone a los aspirantes al límite, pero todos al final quieren repetir. De este programa han salido enemigos, pero sobre todo, grandes amistades. Carmina Barrios y Belén López son como madre e hija, siempre están ahí la una para la otra, protegiéndose mutuamente y luchando por seguir en el concurso que tantas alegrías y tantos disgustos les ha dado. No cualquiera dejaría de robar ingredientes a otro aspirante como hizo Carmina en programas anteriores. El cariño que hay entre ellas es evidente. La realidad es que lo suyo viene de lejos, décadas para ser exactos.

Carmina y Belén se conocieron cuando ella solo tenía 18 años, justo después de que se muriera su padre. Belén estudiaba por aquel entonces con Paco León, hijo de Carmina, en el Centro Andaluz de Teatro. "Belén se vio sola con un hermano", contaba a David Bustamante en la galería. En los dos primeros cursos perdió a su padre y a su madre, los 'dos ángeles', como ella les llama, que la acompañan siempre. "Me siento una mujer afortunada. Nunca me he sentido sola gracias, siguen estando conmigo", asegura.

"Belén es como las vacas en la India, sagrada. Y todo lo que yo la pueda ayudar, todo lo que esté en mi mano, estoy yo ahí con ella, a piñón", asegura Carmina, que no le gusta nada ver a su querida amiga en la cuerda floja de MasterChef Celebrity. En el último programa las dos han conseguido una plaza en la semifinal, ¿conseguirán llegar juntas al gran duelo?

Entre ellas solo se dedican halagos y palabras de cariño. "Mi suerte! Lo dije en MasterChef y lo vuelvo a repetir ahora. Cuando pierdes a personas importantes, la vida te regala a otras que las sustituyen de una u otra manera y yo a mi Carmina la siento como una madre. ¡Hasta el infinito y más allá mi gordi! ¡Contigo muero!", escribía hace unas semanas a través de sus redes sociales.