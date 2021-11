Els superesportistes: on hi ha el límit?

Toni Marín s'hi va apuntar per fer la Titan Desert i la Marató de Sables (una a l'abril i l'altre al maig) el 2020. Les restriccions per la pandèmia van obligar als organitzadors de les curses a ajornar-les i fer-les una darrere l'altre aquest mes d'octubre. En total, més de vuit-cents quilòmetres en dues setmanes. La il·lusió i la "inconsciència" que té Marín per aquestes curses l'han empès a fer-les. Tot sabent que les dues curses se celebren a llocs molt hostils que enterboleixen encara més l'experiència dels participants, però que a la vegada afegeix un plus de motivació al repte.

Quant més dura es presenta la prova, més engrescador és el repte

"És la gràcia" d'aquests esdeveniments: "quan fas curses d'ultradistància o d'ultrafons, penses a posar al límit el teu cos: intentar superar elements que mai has viscut, situacions impensables si no estàs just en aquell moment fent en aquella prova. Si a aquesta idea afegeixes condicionants com el desert -amb tot allò que comporta- o condicions d'autosuficiència -on tu mateix has de planificar-te els límits-, resulta un element engrescador", explica el periodista Roger Castillo, que també comenta que la major part dels participants van degudament preparats a aquest tipus d'esdeveniments: s'informen, treballen amb preparadors físics, duen a terme el treball que els permet adequar-se al repte. Tanmateix, sempre hi ha casos de participants que surten del repte per no afrontar-lo adequadament.

Marín explica que és essencial conèixer-se a un mateix i controlar fins a on pots arribar. "Tothom té límits i, a més, sempre intervenen factors externs com l'onada de calor que ens ha agafat per sorpresa aquest any. I és en aquest punt on t'has de conèixer molt bé, per decidir si pots córrer o bé caminar. Al cap i a la fi, al nostre nivell no ens estem jugant res, ho fem per gaudir i viure l'experiència", argumenta l'atleta, que no obstant això, afirma que no tornarà a participar-hi: "és una experiència molt extrema, i quan l'acabes, has patit tant durant set dies que no vols tornar-hi. Així i tot, quan hi penso, m'emociono i ploro per l'espectacularitat de la prova". Acompanyant l'extrema duresa de la cursa i la barreja de sentiments que provoca a posteriori, el corredor declara que l'aprenentatge que genera és indiscutible: "aprens a relativitzar, a valorar moltes coses que diàriament les donem per fetes -perquè allà no tens res-".

L'atleta confessa que cada dia del repte pensava a abandonar. El que l'ha mantingut amb ganes d'acabar la feina és el perquè, un rerefons realment important. El del seu equip era un repte personal -de cada un dels membres- i una qüestió solidària.