Trànsit prohibeix els camions a l'AP-7 les tardes dels diumenges de setembre

El Servei Català de Trànsit (SCT) prohibirà la circulació de camions de gran tonatge per l'autopista AP-7 els diumenges del mes de setembre. La prohibició, que ja està publicada al DOC, estarà en vigor entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. La mesura s'estableix per reduir la intensitat de circulació a causa de la gratuïtat dels peatges.

Aquests carrils addicionals es complementaran amb panells de velocitat visibles "perquè els usuaris de la via vagin disminuint la velocitat quan s'aproximin a les estructures dels peatges". També es posaran 1 1 vials oberts en l'antic peatge de la Roca del Vallès direcció Barcelona i 8 vials a Martorell direcció Barcelona per a millorar la circulació.

Els camions de menys de 7,5 tones si que hi podran circular. Disposaran, de fet, d’un carril segregat per evitar les retencions. La mesura estarà en vigor durant els propers 3 diumenges de setembre. Per després de la Mercè, Transit ja estudia altres solucions.

Queixes dels transportistes

Lamiel, ha explicat que volen retirar les estructures dels peatges que no s'utilitzin "al més aviat possible", ja que mentre hi hagi l'estructura hi haurà retencions en la via i provocaran problemes de trànsit. Les mesures preses pivoten en la seguretat viària, i si no milloren la fluïdesa del trànsit "s'hauran de prendre altres mesures".

Des de la Federació Catalana de Transports de Barcelona denuncien el trencament de logística. Assenyalen els perjudicis dels camions que ja estan en ruta, a banda de l'impacte pel sector i pel teixit empresarial català que suposarà l'impossibilitat de fer entregues en dilluns.

Denuncien la falta de fonament de Trànsit en culpar-los de les retencions. Assenyalen que el nombre de camions a les autopistes no ha canviat, i que l'increment de les retencions diumenge passat rau en una mala gestió de la retirada dels peatges.