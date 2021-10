00:53

El Servei Català de Trànsit prohibeix als camions circular per l'AP-7 els diumenges de setembre per reduir els embussos.

El Servei Català de Trànsit (SCT) prohibirà la circulació de camions de gran tonatge per l'autopista AP-7 els diumenges del mes de setembre. La prohibició, que ja està publicada al DOC, estarà en vigor entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. La mesura s'estableix per reduir la intensitat de circulació a causa de la gratuïtat dels peatges.

Els camions de menys de 7,5 tones sÍ que hi podran circular. Disposaran, de fet, d’un carril segregat per evitar les retencions. La mesura estarà en vigor durant els propers 3 diumenges de setembre. Per després de la Mercè, Transit ja estudia altres solucions.

El director del SCT, Ramon Lamiel, també ha explicat que s'obriran carrils addicionals de Sant Celoni a la Roca del Vallès (Barcelona) en l'AP-7 nord i en l'AP-7 sud de Vilafranca del Penedès a Martorell (Barcelona) | ÀLEX CABRERA