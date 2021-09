El gran y esperado regreso de Beatriz Luengo ya está aquí. La artista acaba de presentar su último proyecto musical, Un chanteíto pa' un ex, un canto al desamor de una manera muy divertida, según ella misma cuenta. En su colaboración con Darell no ha vuelto a faltar el que es uno de los pilares de su vida desde que empezó con su primer álbum: Yotuel Romero. Juntos componen y crean proyectos artísticos que van más allá de la música. Se apoyan mutuamente, se entienden en el estudio, se respetan y, sobre todo, se admiran. Además, juntos forman una familia con dos hijos en común y ahora Yotuel Romero es concursante de MasterChef Celebrity 6, que arranca el lunes 13 de septiembre. ¿Cómo está viviendo todo esto Beatriz Luengo?

También hacen proyectos creativos juntos más allá de la música y ahora que Yotuel participa como concursante en MasterChef Celebrity 6 , Beatriz Luengo está muy ilusionada: " Él dice que va a aportar un toque de color , pero yo digo que va a aportar mucho más. Trabaja muy bien en equipo y es muy buen compañero. Me emociona que lo vayan a conocer así, es muy buena persona", cuenta. No es la primera vez que Yotuel se mete entre fogones: "Cocina desde que le conozco. Tiene una habildiad impresionante y es capaz de cocinar lo que sea . Convierte cualquier cosa en un plato rico", advierte. Por lo que parece que Yotuel será uno de los grandes favoritos para alzarse ganador de esta edición. "No es porque sea mi chico. Es muy buen ser humano", zanja Beatriz Luengo .

De esta forma se incolucran en los proyectos personales de cada uno: "Sacó Rakata, me he unido al temix y él está en Un chanteíto pa' un ex como parte de la producción. No me imagino mi música sin Yotuel porque desde mi primera canción y mi primer álbum él ha estado ahí, es parte de ella", asegura Beatriz Luengo. De la misma forma que ella forma parte de sus proyectos: "Yo participé en la producción de su último álbum, Orishas, que fue nominado a los Premios Grammy, y en la canción de Patria y vida, que ha hecho que le reciba el presidente de Estados Unidos para hablar del tema y de lo importante que la música puede ser, ya que ha sacado al pueblo de Cuba a la calle", dice.

Yotuel Romero es un cantante y actor cubano que inició muy joven su carrera artística en Amenaza, su primer grupo y apartir del cual se creó el grupo de música urbana Orishas. Al igual que Beatriz Luengo, no solo es cantante, sino que también compositor y productor de sus propias canciones, así como actor. En su carrera ha colaborado con diferentes artistas latinos, pero su colaboración más habitual es con su esposa. Ambos forman un tándem creativo perfecto : "Hacemos muchas composiciones. Ahora estamos haciendo para Christina Aguilera y para Marvel. Últimamente hemos hecho también para Ricky Martin y Camila Cabello", cuenta Beatriz Luengo.

La familia de Beatriz Luengo y Yotuel Romero

Se conocieron en 2006 en el rodaje de la serie Un paso adelante y aunque les dijeron que no iban a durar, su amor no tiene límites. Se casaron en 2008 y el 20 de agosto dieron la bienvenida a su primer hijo, D'Angelo, y el 11 de abril de 2021 nació Zoe, la segunda hija de Beatriz Luengo y Yotuel Romero. Con apenas unos meses de vida, la cantante no ha parado de trabajar durante todo el año y hasta se apuntó al remix de Rakata, la canción del verano. Pero, ¿cómo es conciliar maternidad y trabajo? "Es difícil, pero lo hago como cualquier madre", asegura la artista.

Lo que peor lleva la cantante de su profesión son los viajes: "Vine hace tres días a Madrid y no he podido dormir porque mi niña tiene el cambio de hora muy fuerte: se durmió hasta las tres de la mañana", confiesa. Pero a pesar del cansancio que le supone, está feliz de formar una familia: "Me faltan horas de sueño, pero estoy bien porque mis hijos vienen a ubicarme en un sitio mejor en el que estaba", confiesa. Su madre se queda con Zoe cuando está trabajando y tiene que levantarse antes para darle el pecho: "Quiero dárselo hasta los seis meses, como hice con mi hijo. La lactancia materna es un tipo de lactancia algo 'esclava', pero también es una motivación", explica Beatriz Luengo.

13.06 min Beatriz Luengo reivindica el papel de la mujer en la música latina

"Antes pensaba en mi carrera y en mis metas como un logro personal", confiesa, pero la maternidad ha cambiado su forma de ver la vida y tiene claro el mensaje que quiere dejarle a sus hijos: "Tú no viniste a parar nada de mi vida. Has venido a ayudarme, a conseguir mis metas y a ser parte de ello", es lo mejor que nuestra generación puede dejarles. Es lo que para ella significa sus hijos y su familia: "Me ayudan a que siga luchando por mis sueños y son parte de ello".