Beatriz Luengo es un terremoto. ¡No para! Tan polifacética como siempre, la artista continúa trabajando y hoy presenta su nueva canción en colaboración con Durell: Un chanteíto pa’ un ex, una canción con beats urbanos y música mexicana que cuenta un desengaño amoroso. Pero no suyo, sino de uno de sus mejores amigos de toda la vida, al que conoció de pequeña en clases de baile: "Me pidió que le escribiese una canción para su boda y dos semanas antes la pareja le fue infiel. Estuve toda la noche intentando sacarle una sonrisa mientras escuchábamos a Paquita la del Barrio y dije: 'Ya que no puedo escribirte una canción para tu boda, te la voy a escribir para este desamor", asegura la cantante. Y así ha sido. Con sarcarsmo y mucho color en el videoclip, es un tema que "se puede bailar y cantar en la ducha o en el coche", en palabras de su compositora: "Es un chanteíto al desamor de una manera muy divertida". Además, nos ha hecho una demostración de su increíble voz cantando el estribillo a capella.

Beatriz Luengo presenta Un chanteíto pa’ un ex

Desde hoy mismo ya está disponible el último trabajo musical de Beatriz Luengo en todas las plataformas de música. La canción, basada en una historia real, narra un desengaño amoroso con sarcasmo, lo que la cantante considera "una inteligencia de las emociones". Este evento acabó en un deshago musical que Yotuel Romero y Andrés Castro han ayudado a producir. La cantante presenta un divertido y bailable single tras el arrollador éxito de la canción del verano Rakata donde Paquita la del Barrio le dice que anote el que va a ser un exitazo asegurado: Un chanteíto pa' un ex.

En el primer verso se escucha: "Hoy quiero hacerte una canción de amor pero no me sale, me gustaría llamarte mi amor pero cabrón es lo que sale". Es la sinceridad de Beatriz Luengo hablando, que tan natural como siempre destila sentimiento en sus melodías: "La mejor artista que ha hablado de desengaño desde el sarcasmo es Paquita la del Barrio. Así que la invitamos a hacer un cameo en el vídeo y nos dijo que sí", cuenta la artista ilusionada. Pero, ¿qué es un chanteíto? "En composición es cuando dejas un espacio o un verso para un rap cantado. El rap empezó como algo poco melódico, más cercano a lo hablado, y ahora hay una ola de este cambio de rap", explica Beatriz Luengo. Y pese a tratar sobre el desamor, los colores llenan cada rincón del videoclip: "Creo que hay que darle color a la vida. No me imaginaba una canción así con esa manera de decir sin colores.

Beatriz Luengo combina el estilismo de México con el trap Beatriz Luengo combina la música y el estilismo de México con el trap Sony Music

Sobre todo con presencia de los colores rojo y verde chillones y una banda de mariachis, el videoclip lo dirige Fernando Lugo, realizador de referencia en el mundo de la música urbana que ha colaborado con Bad Bunny. Inspirado en el ambiente de Frida Kahlo, conserva la esencia de Beatriz Luengo y de México: "Frida Kahlo es una inspiración constante. Colecciono ediciones de sus biografías y mi casa está llena de ella", confiesa la artista. Y es que para ella es toda una inspiración por lo que representa: "Fue una mujer fuerte adelantada a su tiempo y multidisciplinar. Pintó y ha dejado grandes frases para la historia. Tiene una historia de superación impresionante que te hace ver que sus piernas no la limitaron: su creatividad la hizo volar mucho más arriba de lo que sus piernas le hubieran permitido", dice Luengo.

Una creatividad que comparte la propia cantante con Frida Kahlo, y de quien cree que al ver su historia "hay un mensaje que debería permanecer vivo para siempre para entender las metas y los procesos y no rendirse". Porque si algo caracteriza a Beatriz Luengo es su constancia y perseverancia. Empezó su carrera delante de las cámaras con nueve años cuando participó en el programa El gran circo de TVE, con Rita Irasema y Miliki. Y bailó sevillanas con Los cantores de Híspalis en el programa Pasa la vida de María Teresa Campos, también en TVE.

13.06 min Beatriz Luengo no para, la cantante y compositora está a punto de estrenar su nuevo single, 'Chanteíto pa un Ex', basado en una historia real de desengaño, acompañada por el cantante puertoriqueño Darell. Un tema en el que se ha dejado "aconsejar" por la mítica Paquita la del Barrio y del que hemos podido escuchar un adelanto en 'Días de Verano', donde la cantante ha reivindicado el papel de la mujer en la industria musical latina. La cantante ha puesto sobre la mesa que las mujeres compositoras en este sector es de un 1 %: "Las mujeres tenemos muchas cosas que decir, la igualdad es necesaria porque la música cambia sociedades y nos tienen que dejar lápiz y papel", ha señalado. Sobre la colaboración con Darell, Luengo ha afirmado que busca responder al típico mensaje de como eres mujer yo te pago todo lo que tienes, "las mujeres hoy en día trabajamos, lo que tenemos es porque nos lo hemos luchado. Es un respuesta empoderada para sacar este tema sobre la mesa y debatir".

Dio el gran saltó a la fama con su papel en la serie Un paso adelante y desde entonces siempre ha querido tener el baile muy presente en su música, pero tuvo que luchar por ello. Es el motivo por el que su historia de superación está unida a la de Frida Kahlo, dos mujeres adelantadas a una época que reclamaron que sus ideas fueran escuchadas: "Cuando te adelantas a una tendencia no siempre se te reconoce y estás ahí tratando de convencer de tu propuesta cuando no es mainstream ni está de moda", asegura la artista.

Porque a día de hoy el baile se ha hecho un hueco reconocido en la sociedad, pero antes "se entendía muy mal que fueras compositora y bailaras", cuenta la artista, que recuerda miles de reuniones sobre este tema con su esquipo: "Me decían que tenía que salir con una guitarra porque en el estudio componía con ella y yo decía: 'Ya, pero es que yo no soy una buena guitarrista. Sin embargo llevo bailando toda la vida y es una forma de expresarme", confiesa Beatriz Luengo, que es la compositora y letrista de sus propias canciones. Fue una época complicada: "Muchas veces se cree que uno es lo que aparenta y no es así. Yo lucho todo el tiempo porque uno es lo que es y punto", dice.

Beatriz Luengo demuestra sus dotes de baile Beatriz Luengo demuestra sus dotes de baile Sony Music

Y es que Beatriz Luengo siempre ha empoderado a las mujeres y ha sido una abanderada del ritmo urbano: "Empecé fusionando siempre metiendo rap. De hecho, mi primera canción importante, que fue Hit lerele, era una base urbana con raíz flamenca. En España ni me la sacaron como single porque no iba a sonar en la radio, pero fue número uno en Francia y sonó en toda Europa", asegura. Y ahora, sin embargo, el trap está en cada esquina del panorama musica: "Rakata es el sonido que en su día fue Hit lerele", afirma. Pero nunca se ha sentido mal por ello porque el tiempo le ha dado la razón: "Me siento feliz porque fui libre siempre, lo soy hoy y al final el tiempo me da la razón porque cada uno tiene que hacer lo cree, quiere y siente porque es lo que uno defiende con pasión", confiesa la cantante.

En esta ocasión, Beatriz Luengo fusiona la música mexicana con la urbana: "Uso elementos de regional mexicano como la tuba, que es un instrumento que muy pocos géneros musicales tienen. Al ser grave, lo he sampleado y lo he cortado de tal manera que hace la función del bajo", explica sobre la composición del tema. También dice que es una forma de innovar para los músicos: "Me gusta sustituir elementos para crear algo nuevo porque me gusta tener propuestas originales. Trato de que que nunca se parezca a nada que ya está", asegura. De ahí también su colaboración con el puertorriqueño Darell: "Su voz es una de las más especiales y con más sello de la música urbana, siempre ha sido uno de mis favoritos. Le mandamos el tema y grabó ese mismo día su parte".

Beatriz Luengo y Darell colaboran en este 'single' Beatriz Luengo y Darell colaboran en este 'single' Sony Music

Además, la artista vuelve a contar con la participación de Yotuel Romero en la producción de su música: "Somos un tándem creativo y hacemos muchas composiciones. Nos entendemos bien en el estudio. Cada uno respeta el espacio del otro y nos admiramos, que es muy importante", cuenta. Además, fuera de la música Beatriz Luengo y Yotuel Romero forman una familia con dos niños en común: D'Angelo, que nació el 20 de agosto de 2015, y Zoe, quien apenas tiene unos meses. Ambos suelen colaborar en la música del otro y se ayudan mutuamente: "No me imagino mi música sin Yotuel", zanja la cantante.