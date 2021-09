Seis días corrientes (2021), de Neus Ballús, sigue su recorrido por festivales. Tras participar en el Festival Internacional de Locarno, en Suiza, ahora su película, participada por RTVE, viaja hasta Reino Unido. La cineasta catalana ha sido seleccionada en la 65 edición de BFI London Film Festival, uno de los más prestigiosos de Europa.

La película se podrá ver en Londres los días 11 y 13 de octubre. El de Londres se convierte en el cuarto festival en el que se podrá ver la cinta tras el Festival de Locarno, el Festival Internacional de Cine de Toronto-TIFF y la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI).

En Locarno la película ganó el premio a la mejor interpretación masculina ex aequo para Mohamed Mellali y Valero Escolar, el premio Europa Cinemas Label (premio que otorga un jurado de exhibidores a la mejor película europea) y una mención especial del jurado joven independiente.

“El guion no tenía diálogos –añade-. Porque quería que ellos fueran completamente libres de llevar la situación planteada por un lado o por otro . El problema era que no se callaban nunca y el montaje fue muy complicado por ese motivo” (ríe).

“El guion no se cierra hasta el montaje –nos comenta-. Yo estuve dos años trabajando con los protagonistas. Quedábamos una vez a la semana y hacíamos improvisaciones basadas en sus experiencias en casa de clientes. Ahí percibía historias que les habían ocurrido, lo que les enfadaba, su relación con sus superiores, cómo llevaban las diferencias... A partir de ahí escribimos una estructura de guion, que iba cambiando casi día a día a raíz de la aparición de los personajes secundarios y las sorprendentes situaciones que se daban . Al final tuvimos que cambiar incluso hasta el final previsto porque no nos encajaba con lo que había sucedido durante el rodaje”, cuenta en una entrevista para RTVE.es

Tres fontaneros que no se conocían

Destacar a los protagonistas: Mohamed, Valero y Pep. “No se conocían y trabajaban en empresas distintas –nos cuenta Neus-. Mi metodología para seleccionar a los actores, como ya hice en La plaga y El viaje de Marta, es irme al lugar natural donde creo que puedo encontrar a los personajes, porque la gente que se presenta a los castings ya tiene unas expectativas, una voluntad de aparecer en una película… lo que implica una carga con la que es difícil trabajar. Me gusta la gente que nunca se ha planteado que puede aparecer en una película”.

“Por eso fui a la escuela del Gremio de Instaladores de Barcelona –añade-, donde los fontaneros y electricistas asisten a clases de actualización para adaptarse a nuevas normativas, métodos de trabajo… Y allí me apunté los perfiles de los fontaneros y electricistas que me gustaban más. Los convoqué a una entrevista filmada, no lo llamo casting, y se lo plantee como un juego para ver si estaban dispuestos a jugar. Vimos a más de mil fontaneros, hasta encontrarlos”.