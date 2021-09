Ana Belén: "La radio fue nuestra educación musical"

En RNE contamos con una nueva colaboradora en el programa, dirigido y presentado por Pepa Fernández, De pe a pa, pero ¿Cómo presentamos a esta súper mujer? Pues no hace falta presentación alguna porque la conoce todo el mundo, ella es sencillamente, Ana Belén: "No sabéis que feliz estoy en este momento", ha explicado.

La artista va a ser colaboradora habitual del programa, cada dos miércoles, con su sección: "A la sombra de una canción". Acudirá al estudio con la sonrisa puesta y con un repertorio musical que ella misma elegirá para deleitar a los oyentes. En este primer programa ya hemos podido disfrutar de algunas de las canciones que marcaron su infancia, entre ellas encontramos: "Son de la Loma" del Trío Matamoros" o "La flor de la canela" de María Dolores Pradera. ¿Quieres acompañarnos para descubrir el resto de temas que marcaron su vida?, Vamos allá.

La televisión llegó a su vida un poco después: "Entró en mi casa mucho más tarde, no había posibilidades, subía al tercero, a casa de Tere y Pepe para ver los infantiles. Mis comienzos musicales son en la radio . Mis tías y mi madre escuchaban la radio y ellas cantaban. Mis padres han tenido muy buen oído y buena voz. Mis hermanos y yo hemos salido con buen oído y voz. Cuando llegaban comuniones y bautizos cantaban. Y mi madre era muy de la radio ", ha recordado.

¿Qué escuchaba Ana Belén?

Nos ha explicado que en su casa siempre han escuchado de todo, pero ha elegido uno de los recuerdos musicales de su infancia que la marcó especialmente: "Tengo un recuerdo que es cuando voy a cantar por primera vez a Cuba a comienzos del 76. En un momento determinado, empezaron a cantar una canción y me puse a llorar como una loca de la emoción. Me emocioné porque esa canción que cantaron la tarareaba mi madre. Cuando la escuché sentí que me retrotraía a mi infancia más infancia. Esa canción era el "Son de la Loma" del Trío Matamoros", ha relatado la colaboradora. Nosotros te la dejamos por aquí para que puedas disfrutarla: