El TNC obrirà la Sala Gran amb una aproximació a la vida de Víctor Català

La primera temporada de Carme Portaceli al capdavant del TNC tindrà el primer plat fort en la vida i l'obra de Víctor Català. La Sala Gran s'obrirà a l'octubre per acollir 'La Víctor C.', un muntatge d'aproximació a la figura de la dramaturga catalana, que signa Anna Maria Ricart i protagonitza Rosa Renom.



La programació inclou 38 espectacles, una xifra sense precedents, i com ja va anunciar Portaceli al juliol, inclou molta autoria catalana contemporània i el retorn de les produccions internacionals. 'El TNC, una porta al món' és el lema d'un curs que reivindica la diferència i l'hospitalitat amb les obres escollides i les activitats paral·leles.

Temes de la programació Carme Portaceli s'estrena en el càrrec amb una temporada de rècord quant al nombre d'espectacles programats (38) i l'objectiu de fer del TNC un lloc de "trobada". L'hospitalitat, la trobada, el respecte a la diferència, són alguns dels temes que ha enumerat la directora aquest dimarts en la presentació de la seva primera programació, que es desplega sota el lema 'El TNC, una porta al món'. És un tema "ampli" i "divers", ha dit, que no vol encasellar els espectacles, però que defineix la seva visió del que ha de ser el teatre públic: "Porta d'entrada de tota mena d'artistes, alguns dels quals no havien somiat mai a estar aquí, i també una porta de sortida del nostre teatre cap a fora, perquè està consolidat i l'hem d'exportar", ha raonat. Carme Portaceli

Protagonisme de l'autoria catalana L'autoria catalana –contemporània o no- serà clara protagonista de la temporada, amb presència també a la Sala Gran. L'estrena de l'espai principal serà per 'La Víctor C. També s'hi estrenarà (ja al febrer) l'obra de Josep Maria Benet i Jornet 'Desig', dirigida per Sílvia Munt i amb Laura Conejero com a principal protagonista. I encara una tercera proposta, al maig, és 'Els homes i els dies', de David Vilaseca, que ha adaptat Josep Maria Miró i dirigirà l'exdirector del TNC, Xavier Albertí. Victor Català



Entre les altres obres signades per autors catalans destaca 'Nosaltres (A nosotros nos daba igual)', d'Helena Tornero, un text sobre la qüestió migratòria que s'enfoca en el drama de cinc ciutadans espanyols fills de migrants que són deportats als països dels seus pares; 'Jo, dona. A Lili Elbe', de Marta Carrasco, un homenatge a la primera persona transgènere en sotmetre's a una cirurgia de reassignació de sexe l'any 1930; .'Infanticida' (el musical basat en l'obra de Víctor Català que Neus Pàmies va estrenar fa dos cursos a la Sala Àtrium, amb adaptació i direcció de Marc Rosich i música de Clara Peya); o 'El pes d'un cos', de Victoria Szpunberg, amb Laia Marull i Quim Vila a la Sala Petita.

Internacionals Els espectacles internacionals tornen al TNC després del parèntesi obligat per la pandèmia. Una de les apostes de Portaceli és teixir més complicitats amb altres teatres i festivals, i una primera mostra és el projecte Between Lands amb quatre teatres europeus. En aquest terreny, la lectura dramatitzada i parcialment escenificada de 'Running for democracy' -un text fruit d'aquesta col·laboració-, serà l'avantsala de l'inici del curs, a la Sala Petita.



Al novembre arribarà la primera gran producció internacional a la Sala Gran. És 'A man of good hope', una obra de teatre musical amb Santiago Ensemble a partir de Jonny Steinberg. L'obra està basada en fets reals: el periple de l'Asad, un nen orfe de vuit anys, per arribar a un lloc segur.



Altres títols destacats de la temporada són 'Prostitución', d'Andrés Lima i Albert Boronat, amb Carmen Machi, Natalie Poza, també a la Sala Gran. El 'Macbett' que dirigirà Eugène Ionesco a la Sala Petita amb Joan Carreras i Anna Alarcón, entre altres; o l''Harakiri' que proposen Les Impuxibles amb text de Maria Velasco i escenografia de Judit Colomer.