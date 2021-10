01:05

La primera temporada de Carme Portaceli al capdavant del TNC tindrà el primer plat fort en la vida i l'obra de Víctor Català. La Sala Gran s'obrirà a l'octubre per acollir 'La Víctor C.', un muntatge d'aproximació a la figura de la dramaturga catalana, que signa Anna Maria Ricart i protagonitza Rosa Renom.



La programació inclou 38 espectacles, una xifra sense precedents, i com ja va anunciar Portaceli al juliol, inclou molta autoria catalana contemporània i el retorn de les produccions internacionals. 'El TNC, una porta al món' és el lema d'un curs que reivindica la diferència i l'hospitalitat amb les obres escollides i les activitats paral·leles | MARTA ORQUÍN