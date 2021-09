Els teatres catalans van rebre la temporada 2020-21 1,4 milions d'espectadors, un 17,4% menys que la temporada anterior i fins a un 45% menys que la 2018-2019, l'última abans de l'esclat de la pandèmia. Amb uns aforaments reduïts un 20% per les restriccions, l'ocupació de la temporada ha estat del 71%.

“El teatre catala ha rebut aquesta temporada un 45 % menys d’espectadors que abans de la pandèmia. El sector reclama "avançar" cap a la recuperació del 100% dels aforaments per fer possible la recuperació | @RTVECatalunya pic.twitter.com/6ojNXKBLwF “

L'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) creu que les condicions de la pandèmia ja permeten "donar el pas" cap al 100% dels aforaments i ho considera "vital" per acompanyar la recuperació del sector. La nova temporada engega simbòlicament aquest dilluns al vespre amb la vintena edició de la gala 'Catalunya Aixeca el Teló', organitzada per ADETCA, els Teatres Públics de Barcelona i l'Associació d'actors i actrius de Catalunya.

Horitzó de dos anys

"L'any passat l'objectiu era estar oberts, aquest any és recuperar en un horitzó de dos anys aquest milió cent mil d'espectadors perduts", ha manifestat aquest dilluns la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, fent balanç del darrer curs i l'anterior.



Des de l'associació s'explica, però que per consolidar la recuperació cal eixe "aforament complet, ja que les grans produccions no poden desenvolupar-se sense això" i les sales petites no arriben mai al 70% de l'aforament havent de deixar butaques buides entre grups d'espectadors, ha remarcat. Vidal també ha fet notar que a diferència de la temporada passada, en aquesta els teatres i les productores han fet un esforç de producció que necessita l'acompanyament del públic.