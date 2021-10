01:37

L'Associació d'Empreses Productores de Teatre (ADETCA), els Teatres Públics de Barcelona i l'Associació d'actors i actrius de Catalunya celebren aquest dilluns la vintena edició de la gala Catalunya Aixeca el Teló. L'acte, que cada any dóna el tret de sortida a la temporada teatral catalana i que enguany tindrà lloc de nou al Gran Teatre del Liceu, serà una reivindicació per recuperar el públic perdut les últimes dues temporades. El lema de la gala és 'Tornem a emocionar-nos'.



La direcció anirà a càrrec de la dramaturga i directora Alicia Serrat, amb guió conjunt de Ferran González i ella mateixa. La presentadora de la gala serà una actriu jove –el nom de la qual encara no s'ha desvetllat–, a punt de llicenciar-se en una escola d'art dramàtic de Catalunya, i que ha estat seleccionada a través d'un càsting. Serà una gala que reunirà diverses disciplines escèniques i on l'humor i la música tindran molt de protagonisme. L'acte vol retre un homenatge a la importància del treball en equip i a la necessitat de compartir les mirades entre diferents generacions | MARTA ORQUÍN