Els familiars denuncien el nou protocol de les residències

La coordinadora de familiars de Residències 5+1 ha presentat aquest dilluns una denúncia davant la Fiscalia, en contra de les noves mesures de control de la Covid a les residències de persones grans, dictades per la Generalitat.

Consideren il·legal el tracte diferencial que es fa amb els residents. Recordem que s'han de confinar en el cas de ser contacte estret amb un positiu, encara que estiguin vacunats. En canvi, els treballadors, en el mateix cas, poden continuar treballant.

A més es continua limitant el de nombre de visitants. Un seguit de mesures que asseguren, vulnera els drets fonamentals de les persones i no es pot fer sense l'autorització del TSJC. Amb la d'aquest dilluns, ja són 4 les denúncies presentades per la coordinadora davant la fiscalia.

Les famílies denuncien que són mesures tramposes, perquè no suposen un relaxament per als residents, i demanen la contractació de més personal. "Estem jugant a la ruleta russa", diu a Ràdio 4 la presidenta de la Coordinadora 5+1 de Familiars de Residències de Gent Gran, María José Carcelén.

Pel que fa a les visites, el nombre màxim de persones autoritzades per fer una visita passa a ser 3, en lloc de 2 , respectant els aforaments màxims dels espais i l'obligació de dur mascareta quirúrgica en tot moment. L'altra mesura més rellevant és que a partir d'ara, no caldrà realitzar un TAR (test d'antígens ràpid) a les persones que vagin a una residència a visitar o a recollir a un familiar , atès que hi ha una menor incidència de Covid-19 en la comunitat.

Sortides del centre

Els passejos i les sortides es mantenen, tant les curtes de menys de 3 dies, com les més llargues i les sortides de vacances en família (que en tots els casos es recomana que es realitzin amb una mateixa bombolla de convivència familiar). Després d'una sortida del centre, quan aquesta hagi estat inferior a les 3 setmanes, caldrà fer una vigilància exhaustiva de símptomes durant 14 dies, però no caldrà realitzar cap prova, amb independència del seu estat vacunal.



En el retorn de sortides superiors a 3 setmanes, en usuaris no vacunats caldrà fer una PCR, així com una quarantena en zona groga durant els 14 dies posteriors al retorn. En cas d'usuaris que ja han passat una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 3 mesos anteriors o que estan correctament vacunades, es farà únicament vigilància de símptomes durant 14 dies, i estaran exempts de fer la PCR i la quarantena.