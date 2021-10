01:15

La coordinadora de familiars de Residències 5+1 denuncien davant la Fiscalia el nou protocol de la Generalitat a les residències de gent gran.

La coordinadora de familiars de Residències 5+1 ha presentat aquest dilluns una denúncia davant la Fiscalia, en contra de les noves mesures de control de la Covid a les residències de persones grans, dictades per la Generalitat.



Consideren il·legal el tracte diferencial que es fa amb els residents. Recordem que s'han de confinar en el cas de ser contacte estret amb un positiu, encara que estiguin vacunats. En canvi, els treballadors, en el mateix cas, poden continuar treballant, segons denuncia Maria José Carcelén, presidenta de la coordinadora.



A més es continua limitant el de nombre de visitants. Un seguit de mesures que asseguren, vulnera els drets fonamentals de les persones i no es pot fer sense l'autorització del TSJC. Amb la d'aquest dilluns, ja són 4 les denúncies presentades per la coordinadora davant la fiscalia | MARGA ESPARZA