La temporada turística fa baixar l'atur per sisè mes consecutiu

Catalunya tanca el mes d'agost amb 391.128 aturats, un descens de 17.186 en relació al mes de juliol, en bona part per la temporada turística. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, en comparació amb el mateix període de l'any passat la xifra de desocupats s'ha reduit en 89.514 persones. Són dades que no tenen en compte els treballadors afectats per un ERTO.

L’atur millora a tots els sectors però baixa la contractació El sector serveis va liderar a l’agost la baixada de l’atur a Catalunya amb 10.892 desocupats menys respecte el mes anterior. El segueix la indústria, amb 939 persones menys, la construcció, amb 836, i l’agricultura, amb 813. El mes d’agost també va disminuir la xifra en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior. En aquest cas el descens ha estat de 3.706 persones. Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya al carrer Sepulveda de Barcelona ACN Pel que fa a la distribució geogràfica dels aturats, el mes passat l’atur ha baixat a totes les províncies catalanes. A Barcelona hi ha 13.570 desocupats menys (288.808 en total), a Tarragona 1.619 menys (46.651 en total), a Girona 1.276 menys (35.676 en total) i a Lleida 721 menys (19.993 en total) Durant el mes d’agost a Catalunya s’han registrat més de 200.000 contractes, un 30% menys que el mes anterior. Gairebé nou de cada deu van ser contractes temporals.