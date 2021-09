#Ríe con ganas, ríe con fuerza, reírse de uno mismo sienta mejor.

#Y así las Fallas son una fiesta y todos van al ritmo del buen humor.

(Narrador) Hoy "Las Fallas".

Podríamos jugar al escondite. Muy bien.

O a las adivinanzas. Oh, bien.

No, yo me sé un juego mucho mejor.

¿Sí, cual?

Mira, uno tiene que imitar a alguien y el resto adivinan quién es.

Yo, yo me pido ser el primero.

Vais a ver, es un juego superdivertido.

Sí, sí, espera...

Así, así. ¿Estáis preparados?

(TODOS) ¡Sí!

Hoy en el cole me han puesto cinco dieces.

He hecho todos los deberes del año en una sola tarde

y me ha dado tiempo a ordenar las hojas del bosque por colores.

¿A que no sabéis quién soy?

(TODOS RÍEN)

Pues claro. ¡Eres Lupita!

Pues a mí no me hace gracia. Yo no soy así.

Bueno, Lupita, un poquito sí que eres así.

Venga, venga, que se me ha ocurrido otra.

Lupita, tienes que tomarte las bromas mejor.

#Nononaino, nonaino, na...

Chicos, chicos, no os lo vais a creer.

Estaba jugando con la pelota

y de repente se han roto todas las ventanas del colegio.

No sé cómo ha sido.

(RÍEN)

(Ríe) Lucho. Vaya, Lucho,

parece que tú tampoco te tomas muy bien las bromas.

(La imita)

Chicos, es muy importante aprender a reírse de uno mismo.

Mirad, justo la historia de hoy habla de eso.

Mirad.

(Narrador) Cuenta la tradición que en la ciudad de Valencia

vivían algunos de los mejores carpinteros del reino.

Tenían tantos encargos que trabajaban día y noche

durante todo el invierno.

Al caer el sol se alumbraban con la luz de los candiles

que colgaban de un gran palo llamado parot.

Día a día los carpinteros desechaban la madera sobrante,

haciendo grandes montones en las puertas de sus talleres.

Con la llegada de la primavera los días se hacían más largos

y ya no tenían que alumbrarse con los parots.

Así que todos los dejaban también en la puerta.

Aquello se convirtió en un problema.

Había tanta madera en la calle que no pasaban los transeúntes.

Por eso el alcalde decidió multar a los carpinteros

que dejaran restos en la puerta.

Tenían un problema.

¿Cómo podían deshacerse de tanta madera?

Hasta que a uno de ellos se le ocurrió una solución.

Así fue como un Día de San José, patrón de los carpinteros,

alguien decidió quemar toda la madera sobrante.

Pronto el resto de compañeros comenzó a imitarle.

Las hogueras se propagaron por toda Valencia,

convirtiéndose en un gran día de fiesta.

Pero aquel carpintero quiso ir más allá.

Al año siguiente mientras todos quemaba su madera

él trasformó el parot en un muñeco

que se parecía sospechosamente a su vecino.

Se rieron de su figura,

pero él, en lugar de tomárselo a mal,

rompió a reír con los demás.

Y pasado un año decidió hacer lo mismo,

recreando la figura del carpintero en una pose un tanto comprometida.

(RÍEN)

De nuevo aquello se convirtió el tradición.

Año tras año los carpinteros tallaban figuras

que tomaban el pelo a sus amigos y vecinos.

Todos se divertían,

nadie se tomaba en serio aquellas bromas,

excepto el alcalde,

al que no parecía hacerle ninguna gracia.

Así que decidió prohibir la fiesta por completo.

Los valencianos no lo permitirían.

Decidieron no hacer caso a la ordenanza

y se pusieron de acuerdo para hacer una gran hoguera.

Todos colaboraron llevando trastos y muebles viejos.

Mientras que los carpinteros unieron sus fuerzas

para hacer una gran figura llamada ninot.

La participación de los vecinos consiguió levantar la prohibición.

Así fue como año tras año grupos de carpinteros

comenzaron a competir para hacer el mejor ninot.

Desde entonces Valencia se llena de grandes esculturas

que se queman el Día de San José.

Es la fiesta que todos conocemos como Las Fallas.

¡Bua, que guays son Las Fallas!

Claro, porque en vez de reírse de la gente

se ríe con la gente.

Muy bien visto, Lupita.

Chicos, chicos, se me acaba de ocurrir

la superimitación genial.

Pero, Lublú, si hemos acabado de jugar.

Bueno, vamos a dejar que haga la última.

¿Sí! ¿Vale?

Pero tenéis que recordar

que las bromas se reciben con una sonrisa, ¿vale?

(TODOS) Vaaaleee.

Que levante la mano quien se quiera salvar.

Ay, mis niños,

tienen que comer muchas frutas y verduras

para tener este pelo de colores tan maravillosos.

Ahí está la cosa, besitos de chocolate.

(TODOS RÍEN)

Recuerda, Lucre, eh.

Hay que aprender a reírse de uno mismo, ¿no?

Sois incorregibles.

Agua.

Muy bien, Lublú.

(Le imita) Zanahorias, zanahorias, quiero zanahorias.

Mmm, no me lo digas.

Eres..., Lulila.

No, no, Lublu. Sí, eres igualita a Lublu.

No te enteras de nada.

A ver, a quién conoces tú que lleve pajarita,

coma zanahorias

y se pase todo el día crispándome las orejas, ¿eh?

Pues la verdad que es que no caigo.

De verdad, me crispas las orejas.

A ver que piense...

Zanahorias, pajarita..., me crispas las orejas.

(Música)

#Hace tiempo en Valencia los carpinteros,

sus sobrantes de madera fueron a quemar.

#Con grandes hogueras comenzaron el festejo,

al año siguiente alguien quiso ir más allá.

#Transformó los restos de madera en un muñeco parecido a su vecino,

qué casualidad.

#Todos se rieron de su peculiar aspecto,

el vecino se rió, no se lo tomó a mal.

#Ríe con ganas, ríe con fuerza, reírse de uno mismo sienta mejor.

#Y así Las Fallas son una fiesta y todos van al ritmo del buen humor.

#Y así cada año quemaban figuras nuevas,

hasta que al alcalde decidieron parodiar.

#Enfadado decidió prohibir aquella fiesta,

nadie quiso hacerle caso en toda la ciudad.

#Entre todos construyeron un gran muñeco

al que desde entonces llamaron ninot.

#El alcalde se rió por fin de todo aquello

y para siempre aquella fiesta perduró.

Ríe con ganas, ríe con fuerza, reírse de uno mismo sienta mejor.

#Y así Las Fallas son una fiesta y todos van al ritmo del buen humor.

Ríe con ganas, ríe con fuerza, reírse de uno mismo sienta mejor.

#Y así Las Fallas son una fiesta y todos van al ritmo del buen humor.

