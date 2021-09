Quiche exprés, la mejor receta de aprovechamiento de Gipsy Chef

Esta es una receta de aprovechamiento: aunque Gipsy Chef esté usando estos ingredientes tú puedes cambiarlos por los que tengas en la nevera :)

Espinacas

Calabacín

Tomates cherry

Fuet

Aceitunas negras de Aragón

Tomate seco en aceite

4 huevos

Nata para cocinar

Sal

Pimienta negra

Polvo de hornear

Maicena

Pan viejo

Queso rallado

Corta la parte final del tallo de las espinacas, tírala y pícalas finitas. Con el calabacín haz lo mismo: corta los extremos y pica el resto en láminas muy finitas. Corta el fuet por la mitad (a lo largo) y rebánalo en lonchas muy finas Deshuesa las aceitunas. Pica los tomates secos en tiras finitas. Pon en un bol para con espacio para batir los huevos y añade un toque de sal, uno de pimienta y un vaso de nata. Bate con un tenedor. Cuando esté todo bien batido añade una cucharadita de polvo de hornear y un par de cucharadas de maicena. Vuelve a batir. Cuando veas que está totalmente disuelto y no hay grumos añade el tomate seco, la espinaca, el calabacín, pon un toquecito de sal y remueve. Vigila la proporción: ha de tener bastante "tropezón" para que no resulte demasiado huevo. Corta rebanadas de pan de aproximadamente un cm y medio de grosor. Coge una sartén antiadherente y cubre el fondo de la sartén con el queso rallado. Pon un toque de pimienta y ve colocando las rebanadas de pan hasta que toda la superficie de la sartén esté tapada. Echa un chorrito de aceite de oliva y un toque de pimienta. Apaga el fuego cuando, al menear la sartén, veas que todo se mueve de forma uniforme: la masa ya es una base sólida. Vuelca la mezcla del huevo y las verduras por encima. Alisa bien la mezcla y coloca los tomatitos cherry con un pequeño corte para que no estallen. Pon también las aceitunas negras. Hornea a 180º entre 20 y 30 minutos. Abre el horno, pon sobre la quiche el fuet y hornea otros 5 minutos más. Desmolda y ya está lista para servir.