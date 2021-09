Viaja por Tailandia con la serie documental 'Un poco más lejos'

(Música)

UN POCO MÁS LEJOS

(OFF) Hoy continuaremos nuestro viaje por Tailandia.

Pattaya nos espera.

Uno de los destinos más turísticos del país,

y la ciudad es bien conocida en la costa del golfo de Siam.

Visitaremos uno de los jardines más extensos del mundo,

donde puede refrescar a un elefante

(GRITOS)

y pediremos deseos.

También veremos una colección única de automóviles.

-Este es mi preferido.

(OFF) Conoceremos a un profesional que personaliza motos

Y entraremos en uno de los templos de madera más altos del mundo.

El siguiente destino de nuestro viaje será Pai:

un lugar ideal para darse un paseo en ciclomotor

por primera vez.

También prepararemos alimentos fermentados,

conoceremos a un zapatero,

probaremos la fruta más apestosa del planeta,

tocaremos a una elefanta preñada.

-¡Noto el elefantito!

(OFF) Y haremos una buena obra.

-Dando vida a un nuevo árbol.

(OFF) Recorre los lugares más curiosos

y experimenta lo más interesante yendo "un poco más lejos".

(Música)

(OFF) Tailandia es, posiblemente, el país más turístico

del Sudeste asiático

y la ciudad de Pattaya es, tal vez,

el destino turístico más famoso dentro de Tailandia.

Es aquí donde muchos visitantes

empiezan a comprender la cultura del país y su atractivo.

(Música)

(OFF) A pocos kilómetros de Pattaya existe un lugar

cuya historia data de 1954.

Fue entonces cuando una empresaria tailandesa, la señora Nong Nooch,

decidió poner un negocio de frutas con su marido.

-Este sitio es muy especial.

Compraron este terreno para plantar frutales.

Pero luego, cuando empezaron a viajar

comenzaron a inspirarse en jardines de todo el mundo.

Trajeron muchas las ideas y lo que les gustó, está aquí.

Ahora, es uno de los jardines botánicos más grandes

del Sudeste asiático.

(OFF) Y uno de los más hermosos del mundo.

Se inauguró hace unos 40 años

y en ese tiempo ha crecido hasta ocupar una extensión

de más de 200 ha.

Aquí es fácil olvidar en qué país estás.

En la entrada encuentras monumentos budistas,

impregnados de olores dulces.

(Música)

(OFF) Luego se ven altísimas y elegantes palmeras

acompañadas por el canto interminable de las aves tropicales.

Después, te puedes encontrar en medio de un paseo

rodeado de jardines versallescos.

Las famosas cabinas telefónicas rojas,

o la réplica del famoso Stonehenge.

-Yo no he estado en Inglaterra, ni he visto Stonehenge.

Pero ahora tengo esta posibilidad.

(OFF) Ahora tienes la oportunidad de pedir un deseo:

por ejemplo, visitar el auténtico Stonehenge.

-Esta campana hace que se cumplan tus sueños.

Y cuanto más fuerte suene, antes se cumplen.

(OFF) Y si tienes muchos deseos, puedes pedirlos uno a uno.

Pero no te vayas aún

porque en este paraíso tailandés

hay hasta un mini-zoo, donde podrás dar de comer a un cervatillo,

hacerte una foto con un pavo real y hasta duchar a un joven elefante.

-Agüita... bebe.

(GRITOS) (RISAS)

(OFF) Y además de todo lo anterior,

puedes alimentar a los enormes "arapaimas".

Estos descomunales peces de agua dulce son oriundos

del lejano río Amazonas,

donde no es extraño encontrar algún ejemplar de tres metros.

Aunque resulte increíble, alguno puede llegar a pesar más de 200 kg.

Los arapaimas se alimentan de peces más pequeños,

pero de vez en cuando devoran algún que otro mamífero desafortunado,

o incluso un ave.

Así que, no parece probable,

que queden muy satisfechos con esta comida tailandesa.

-Qué maravilla.

(OFF) Aunque no hay demasiados animales de carne y hueso,

cientos o incluso miles de réplicas observan al turista

desde todos lados, a lo largo de su recorrido.

(Música)

-Las esculturas están hechas con trocitos de madera.

Esto es muy extenso, así que, no se ven muchos turistas.

Y puedes escoger entre muchas actividades.

Puedes pasar el tiempo entre los frutales,

o sentarte en la escultura de un mamut.

(OFF) Cada día, recibe la visita de más de 5000 turistas.

Los que no pueden recorrer varios kilómetros caminando van en minibús.

Y los que desean algo más exótico pueden montar en elefante.

Y entre todo esto, hay algo distinto y muy interesante para aquellos

a los que no les encante caminar entre plantas durante horas.

(Música)

-No os sorprendáis, seguimos en el jardín botánico.

Este es el gran garaje de la señora Nong Nooch

y tiene más de 40 coches, la mayoría, exclusivos.

(OFF) ¡Fíjate bien!

Todos estos coches son del hijo de la señora Nong Nooch.

Pero en lugar de conducirlos, él decidió exhibirlos en un museo.

Es increíble.

-¡Hala! Este es mi preferido.

Es un clásico enorme y mirad cómo está pintado.

(Música)

Creo que nunca había visto un gato tan grande.

No sé qué hacen aquí todos estos gatos,

pero puede que sea la colección de gatos de la señora Nong Nooch.

¿Qué, no te caigo bien?

(OFF) A los tailandeses les encantan los gatos.

De hecho, se consideran sagrados.

Les gustan todos, pero especialmente los siameses,

porque la raza apareció aquí, en Siam,

que es el nombre antiguo de Tailandia.

Muchos nativos creen que los gatos protegen las casas

de los espíritus malignos.

Aquí trabajan a diario, aproximadamente 2000 personas;

sin embargo, sólo hay que pagar una entrada de unos 13 euros

para contemplar toda esta belleza

y descubrir las sorpresas que puede dar Tailandia.

-Me pasaría todo el día en este asombroso jardín botánico.

Es un sitio muy turístico, pero no estás rodeado de gente.

Es como si pasearas por tu propio jardín.

Me gusta el momento antes de cerrar porque casi todos se han ido,

y estoy sola.

(Música)

(OFF) Los empresarios tailandeses son especiales.

No sólo ganan dinero, sino que se esfuerzan por crear

nuevos lugares culturales y religiosos.

Y hace unos 40 años,

el millonario Lek Viriyaphant decidió construir un templo único.

Hoy es el Santuario de la Verdad,

el templo de madera más alto del mundo.

Y aunque todavía no está terminado,

ya está permitido visitarlo.

Aunque para ello, hay que ponerse casco.

(Música)

El concepto del Santuario de la Verdad

es unir ramas distintas del budismo bajo un mismo techo.

Contiene varias salas: la india, la china, la tailandesa, la camboyana

y todas las paredes tanto las exteriores

como las interiores, están cubiertas de complicadísimas tallas.

(Música)

(OFF) Más de 250 constructores y artesanos trabajan en turnos

en esta obra única;

y aún cuando el templo esté terminado,

siempre habrá trabajo por hacer.

(Música)

(OFF) Hay quien ve un sentido filosófico en esto:

la persecución de la verdad es un trabajo interminable.

-El único material usado en este templo es la teca.

Y dicen que no usan clavos, pero me parece que mienten.

(Música)

Cuando acaban una parte, van reconstruyendo otra,

porque esta madera hay que ir renovándola.

(Música)

(OFF) Muchos tailandeses no pueden permitirse comprar un coche.

Pero los vehículos de dos ruedas son mucho más asequibles,

y además, los bancos dan créditos a bajo interés para adquirirlos.

Por eso, es normal que en una familia haya una o dos motocicletas.

De aquí el ruido constante y el intenso tráfico típico

de la vida en Tailandia.

-Para gran parte de los tailandeses,

las motos y los ciclomotores

son el medio de transporte más cómodo.

Pero para este hombre no son solamente eso.

Las motos son algo más.

(OFF) Este es un taller pequeño como otros de Pattaya

Vemos a varios hombres trabajando y arreglando motocicletas.

Uno de estos hombres destaca entre los demás.

Resulta hipnotizador observar el esmero con que trabaja,

creando cosas preciosas con evidente placer.

-Me llamo Sama Pompeo.

-Encantada. -Igualmente.

(OFF) Es el dueño de este taller único, donde se customizan motos.

Muchas motos personalizadas, entre ellas,

Yamahas, Hondas y Harleys, empiezan su nueva vida aquí.

Se convierten en vehículos únicos y exclusivos.

-¿Cómo empezaste a interesarte por las motos, y cuándo fue?

-Mi padre tenía una de los años 50.

Se pasaba los fines de semana retocándola y yo ayudaba.

Por eso me gustan las motos desde pequeño.

(Motor)

-¿Qué es para ti una moto?

¿Qué sientes cuando estás trabajando en ella,

creando algo nuevo y especial?

-Para mí no es sólo una afición.

Vivo y respiro entre motos desde hace casi 20 años

y siempre he querido ser el mejor en lo mío.

Antes participaba en todos los concursos.

Año tras año gané los concursos nacionales

e internacionales de más prestigio.

Luego decidí dejarlo.

Hay que dejar paso a los jóvenes

con los años te das cuenta

de que no deberías trabajar por un premio,

sino por crear algo que no tenga nadie.

Y la gente viene aquí para conseguir eso.

-¿Quién te las suele comprar?

-Principalmente italianos, alemanes y australianos.

Sobre todo, los italianos.

Les gustan las motos curiosas, que llamen la atención.

-¿Tienes alguna moto favorita, en la que hayas puesto tu alma

y que no quieras vender?

-Todas ellas son como hijas mías.

En todas pongo todo mi corazón, pero necesito ganar dinero.

(OFF) -Y no se le da nada mal.

Hace poco, un cliente alemán le compró una moto customizada

por unos 53 000 euros.

Y no es un precio extraordinario para él.

-Vale, muchas gracias. Kapunká. -Kapunká.

Espero que tu taller vaya a más

y tengas mucho éxito con tus motos.

-Gracias. -Gracias.

(OFF) María, a pesar de las ganas,

no se atrevió a conducir una moto tan potente.

Antes hay que aprender a llevar algo más pequeño,

como un ciclomotor.

Y es buena idea hacerlo lejos

de las zonas más turísticas de Pattaya,

en sitios con menos gente y mucho menos tráfico.

Por ejemplo, en Pai,

una pequeña población situada al norte del país.

Y se puede alquilar uno en casi cualquier esquina.

Entre 200-400 bath diarios.

Para nosotros son unos 12 euros.

-La mejor forma de explorar esta zona es en ciclomotor,

voy a intentarlo.

(OFF) Para poder hacerlo hay que tener 18 años,

llevar el carné de conducir

y una fotocopia del pasaporte y dejar un depósito.

Pero rara vez comprueban los documentos.

Normalmente, uno llega, paga y se va.

-Para frenar... Y ahora... -Frenar...

-Esto es muy...

...freno, freno...

Los sitios pequeños como Pai

son los mejores para aprender a llevar una "scooter"

si nunca lo has hecho, como yo.

En media hora, ya estoy lista.

(OFF) En realidad, los vehículos de dos ruedas son ideales

para viajar por Tailandia.

Son mucho más baratos que un coche de alquiler

y dan más libertad que el transporte público.

Lo principal, sobre todo, para los novatos,

es no quitar los ojos del camino, por muy hermoso que sea el paisaje.

(Música)

-Sólo he conducido diez minutos,

y ya estoy en un sitio único: el cañón de Pai.

(OFF) El cañón Pai, o "Kong Lan", en tailandés,

comprende varias rutas que bordean precipicios.

-Hay que tener mucho cuidado al pasar por aquí.

No hay vallas. Es muy peligroso.

(OFF) Con cuestas muy resbaladizas y peligrosas,

(Música)

...que permiten conectar con la naturaleza.

Aquí llegan pocos turistas...

(Música)

Y, sobre todo, disfrutar de un paisaje

tan bello como impresionante.

(Música)

A los tailandeses no les gustan las prisas.

Por eso aquí la vida fluye despacio y sin escándalo.

Y hay un pueblo junto al río Pai,

donde el tiempo parece transcurrir más lentamente aún,

si no se para por completo.

Por lo menos, durante el día.

No sé ve prácticamente a nadie;

salvo a los niños que juegan en el río.

(GRITOS)

(OFF) Pai sólo tiene un puñado de calles,

pero hay muchos hoteles y pensiones.

Los bungalós de madera

son los alojamientos turísticos más populares.

Aquí todo está inmerso en una vegetación exuberante

y en las entradas de las casas hay una hamaca

donde tenderse los días calurosos,

disfrutando del turismo ecológico.

-Pai es muy distinto a la Tailandia que se suele ver,

o sobre la que leemos.

No es que sólo haya tailandeses, hay muchos turistas,

pero no es lo mismo.

Viven aquí e intentan traer su energía y sus ideas,

recoger la basura, ahorrar agua...

Me gusta, esto es vida de verdad, es otra Tailandia.

(OFF) A Pai llegan turistas de dos tipos;

primero están los juerguistas:

músicos, escritores, hippies y otros que aborrecen las reglas

y las restricciones;

y luego, están los vegetarianos y los ecologistas,

que vienen en busca de productos sanos, aire fresco,

la simplicidad de la vida rural y la naturaleza.

Pero esta Meca de mochileros y ecologistas se anima más

cuando llega el crepúsculo.

La calle central de Pai se transforma en un extenso mercado

y locales con terraza.

Los turistas descansan, pasean, cenan, charlan...

y se arreglan el pelo.

Unos se van a alguna fiesta

y otros se lo pasan bien allá donde estén.

Mientras, todos los habitantes del pueblo intentan vender algo:

productos artesanos, recuerdos, algo de ropa,

camisetas en las que pone "me encanta Pai"

-Me gustan.

(OFF) Y luego está la comida.

En los puestos tailandeses,

podrás elegir entre pinchos de carne, pescado y verduras,

tortitas, sopas, sushi y fruta exótica.

-He viajado por toda Asia

y hay una fruta que me cuesta probar: el durian.

Y este va a ser el momento.

(OFF) El durian es una fruta de gran tamaño,

algunos llegan a pesar varios kilos.

Y se cultiva en todo el sudeste asiático.

Los tailandeses la llaman "la fruta reina"

por su corazón amarillo y blandito, de un sabor divino.

Bueno, eso dicen ellos.

-No ha sido fácil encontrarla

y diré que tampoco es tan barata.

(OFF) Lo cierto es que esta fruta tiene un pequeño inconveniente,

que ha llevado a su prohibición en hoteles y aviones.

(RUIDOS, MURMULLOS)

-Dios mío.

Un, dos, tres.

(MURMULLOS)

Vale.

No ha estado mal

hasta que me he quitado los dedos de la nariz,

no está nada nada bueno.

Puede que alguien lo quiera.

No quiero presionar a nadie para que coma de esto,

pero no quiero tirar comida.

Perdón, señor. ¿Quiere probar? ¿No? -No.

Perdonad. ¿Queréis durian?

-¿Durian?

-¿Queréis? -No.

(OFF) Esta fruta es un dilema, pues su carne tierna

suele compararse con una crema.

Pero su infernal olor espanta a todos.

A algunos les huele a ajo, otros dicen que apesta a cebolla...

-¿No bueno? ¿Por qué?

(OFF) Nos explican que si se prueba la fruta cuando acabas de pelarla,

huele un poquito menos y puedes con su sabor.

Pero cuanto más tiempo se conserva peor es su hedor.

-Es durian. ¿Queréis?

(OFF) Por fin encontramos a unos turistas curiosos

dispuestos a probar esta exótica fruta de la que tanto se habla.

-¿Sabrosa? -Sí.

-Un poco.

(OFF) Pero no mucho.

-Vale, gracias por probarlo. Que disfrutéis.

-Nada. Adiós.

-Se terminaron los experimentos.

Ahora veré qué más hay por aquí.

(Música)

Parecen que son de piel.

Este hombre lo sabrá.

Hola, "sabadiká". -"Sabadiká".

-¿Usted hace el calzado? -Sí, lo hago yo. Lo hago yo.

-¿Todo el proceso?

-Claro. Es mi trabajo. De esto vivo. -Vaya.

-Son preciosas. ¿Me las pruebo? -Claro.

-No sé yo.

-¡Hala! Botas de piel auténtica. ¿Y es de...?

-De vaca.

-¿De vaca? -Sí.

-¿Cuántas vacas hacen falta?

De cada vaca, ¿cuántos pares...?

-Unos cuatro pares.

-¿Cuatro? -Sí.

-4500... Son unos.. -124 E.

-Sí, unos 124 E.

En Estados Unidos se venderían por muchísimo más..

Porque es piel auténtica y hechas a mano.

No han salido de una fábrica.

¿Y cuántos días tarda en...?

-En hacer un par, un día.

-En un día puede hacer un par de botas.

-Sí. -Es asombroso, es muy rápido.

Y las vende por 124 E.

-Ven mañana y verás mañana. -¿Para ver cómo las hace?

Sí. Puedes verme. -Vaya, qué interesante.

-Sí.

-Vale, muchas gracias. -De nada.

-Hasta mañana. -Hasta mañana.

(OFF) Por las noches, el señor Paiói vende calzado,

bolsas y cinturones y luego se va a tocar la batería.

Suele tocar con sus amigos.

Mañana iremos a visitar su taller; pero hoy,

Paiói nos ha invitado a oír su música.

Espera que así captemos mejor el ambiente de Pai.

Quiere que entendamos las ventajas de este lugar.

Un sitio donde uno se siente libre

del bullicio de las grandes ciudades,

de las responsabilidades y de los prejuicios ajenos.

Donde se acepta a todo el mundo tal como es.

-¡Gracias!

(Música)

(OFF) Gracias a una tradición local,

casi todos los que llevan algún tiempo en Pai se conocen.

Los inmigrantes de todo el mundo se reúnen todos los jueves

en uno de los cafés.

Esto es una especie de club,

donde puedes té charlando con la gente de las mesas cercanas.

Y como colofón,

también puedes oír a músicos locales, como Yun.

Él es japonés y lleva varios años aquí.

Y toca en sitios así, todas las noches, con su grupo,

a cambio de unos donativos.

-Muchísimas gracias.

En los descansos, la gente sale a hablar de su vida

o de las cosas que le interesan.

Algunos dan un discurso preparado. Otros improvisan en el momento.

Pero los recién llegados son siempre bienvenidos

y pueden llegar a tener una animada charla.

-Maria, ¿es así? -Sí.

-¿Lista? -Sí, Maria.

-Maaria. Es con dos aes. -Con dos, ya.

-No sé qué contaros, porque yo... No recito, ni escribo poesía.

Así que haré otra cosa, yo tengo una misión propia.

Y voy a contaros un poco de mi historia.

(OFF) En Pai el público es muy acogedor.

Y cuando comentamos

que buscábamos gente interesante y lugares curiosos,

recibimos mucha información útil.

Pronto veremos a quienes nos aconsejaron conocer

y los lugares únicos que nos recomendaron.

(Música)

A continuación, en "Un poco más lejos"

veremos cómo se hace el calzado artesanal.

Aprenderemos lo que es la kombucha

y contribuiremos a la repoblación vegetal del planeta.

-He dado vida a un nuevo árbol. Suerte, amigo.

(Música)

En Pai, en el mercado,

conocí a un artesano que trabaja la piel y el cuero.

Y me invitó a venir a su taller a ver cómo crea el calzado.

Hola. "Sabadiká". Soy Maaria, ¿se acuerda de mí?

-Me acuerdo de ti.

-Enséñeme qué hace. Cuál es el proceso paso a paso.

(OFF) Para producir ese calzado artesanal

sólo hacen falta unas sencillas herramientas,

un par de tocones de árbol que hacen de mesa, cuero y piel de calidad

y un maestro con mucho talento.

Se usan patrones para recortar la piel,

se pegan varias capas juntas

y finalmente se cosen las distintas partes.

Luego hace dibujos en el cuero

y acaba poniendo su sello.

Todo se hace a mano, por lo que es un trabajo laborioso

y concienzudo.

Se tarda todo el día en hacer un par.

-¿Y cuánto cuestan?

Los zapatos, unos 42 E. Las sandalias, 25.

-¿Qué es lo más caro que vende? -Estas botas son las más caras.

-Cuestan cerca de 60 E. -¿Le gusta lo que hace? ¿Su trabajo?

-Claro. Hay que hacer algo que te guste.

Aquí todos vivimos así.

-Para mí es muy importante seguir aprendiendo

y hoy he descubierto a un hombre que hace zapatos a mano.

Son muy buenos porque son de piel de calidad,

pueden exportarse a otros países y venderse.

Creo que sus manos son mágicas.

(Música)

Aquí en Pai, todos aman la naturaleza.

Y no me sorprende encontrar una planta de fermentación.

Aquí hacen kéfir, chucrut, verduras fermentadas

y también enseñan a hacerlo.

Y ahora vamos a ver el taller y hablar de ello.

(OFF) Los alimentos fermentados han pasado por un proceso específico.

Y se cree que son muy saludables;

el organismo los absorbe con facilidad,

y poseen más vitaminas que los alimentos frescos.

Es comida sana y no engorda.

Y esta persona sabe cómo se hace.

-Soy Lance, soy del norte de Saskátchewan, en Canadá

y me vine a Tailandia hace nueve años.

(OFF) Este fan de la comida natural

y la vida sana nos habla de su negocio.

-Hacemos pepinillos, otros encurtidos, chucrut español,

alemán, chucrut ruso, ucraniano, polaco, chino...

(OFF) Bueno, en general, aquí se ve que cualquier producto

puede fermentar y conservarse.

Por ejemplo, las verduras, frutas u hortalizas que se quieran fermentar

se sumergen en agua salada y se meten en un recipiente.

Lo esencial aquí es decirlo todo con aire de importancia,

contar a los clientes el secreto de usar

una bolsa de plástico y una anilla de goma para cerrarlo.

-Nos aseguramos que todo esté completamente sumergido.

En realidad, el proceso es muy sencillo.

(OFF) Pero los visitantes toman nota en sus cuadernos,

con todo detalle.

Venir a estos talleres tiene una ventaja,

pues siempre puedes tomar un bocado.

Aunque no todo tenga un aspecto muy apetitoso.

-¿Te gusta? -Muy rica, sí.

(OFF) El Kimchi es un plato coreano.

En realidad, es col china fermentada.

pero es algo esencial en la cocina coreana.

Esto son espárragos fermentados. Y esto, champiñones.

Y no sólo se puede fermentar la comida.

También podemos fermentar algunas bebidas.

Esto es kombucha, una delicioso té fermentado.

-Es un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras. Sólo eso.

(OFF) Si metemos esta criatura,

que parece una medusa en un tarro con té dulce,

en unos días lo transformará en un líquido con algo de gas

y un sabor similar al de la sidra.

Y si sacamos la extraña criatura del frasco varias veces

al día con las manos sucias,

es probable que el té fermente aún más deprisa.

Esta bebida no es del gusto de todos.

Mientras los alumnos de este taller toman notas,

nosotros dejamos el lugar.

¡Hay muchas más cosas interesantes en Pai!

(Música)

Alguien a quien conocimos inesperadamente,

nos ha traído a este curioso lugar.

¿Te acuerdas de un japonés llamado Yun?

Vive en Tailandia desde hace más de seis años.

-Estoy en una comunidad hippy japonesa.

Todos dejaron su país para venirse aquí,

al norte de Tailandia.

Y quiero averiguar por qué.

(OFF) Se trata de un pequeño asentamiento

con un nombre muy romántico: Pueblo de la Luna.

Está situado en plena naturaleza, no muy lejos de Pai.

Por aquí no hay carreteras,

el tendido eléctrico ni agua corriente.

Se duerme sobre esteras, se cocina en una fogata comunitaria

y se bebe agua de pozo.

-¿De aquí sacáis el agua? -Sí, es agua subterránea.

-Subterránea. -Sí.

-Así que, es natural.

-Natural, sí. Es buena. -¿Podemos probarla?

-Sí. -Estará fría, ¿no?

-¿Fría?

-No muy fría, pero creo que está buena.

(OFF) Aunque resulte sorprendente,

estas personas nacidas en uno de los países más desarrollados

del planeta, se siente muy cómodas

viviendo en condiciones tan espartanas.

-Vale, a ver, ¿qué es esto? -Es la sala común.

Aquí nos reunimos, comemos, tocamos música...

-¿Todos los días, o... alguno?

-No todos los días. Días especiales.

-¿Tocas la guitarra? ¿Qué instrumentos tocáis?

-Yo toco un tambor japonés. -¿Ese?

-Sí. Esto es... un Tai Ko. -¿Tai ko?

-Tai ko. Un tambor tradicional japonés.

Ya. -Ha sido muy bonito.

(OFF) Los habitantes de esta comuna están muy unidos.

Conviven como una familia

y está permitido ir de visita.

-Aquí no vive mucha gente,

pero ahora mismo están aquí unos amigos de Yun

y vamos a conocerlos.

Koníchiwa. -Koníchiwa.

(OFF) La encargada de la casa es Aísa.

Y nos enseñó los dos pisos de su casa en cuanto se lo pedimos.

En la segunda planta sólo hay un dormitorio y un vestidor,

donde se han acomodado algunos gatitos.

(MAULLIDOS)

Y en la planta baja, básicamente hay un salón y una cocina.

-No tenemos electricidad, que no te confunda este frigorífico.

Sólo es una despensa, un armario en el que guardar comida.

Esta es la cocina. Nada especial. Los platos son para todos.

Traemos agua para beberla de aquí y no tener que ir siempre al pozo.

Te voy a enseñar... Tenemos...

-¿Es miso? -Sí, miso. Huele.

-¿Son hongos, o qué es?

-No. Está hecho de semillas de soja fermentadas.

Sirve para hacer sopa.

-Y aquí tenemos kombucha. -Kombucha.

-Esto también es kombucha. Esto, vinagre de arroz.

Y esto, vinagre de papaya.

¿De papaya? -Y esto es sake.

-¿Sake? -Mira. (RISAS)

Cocinamos aquí. Es una cocina muy cómoda.

Me he acostumbrado tanto que no sabría usar una moderna.

Y lavar los platos no es problema.

Tenemos nuestra propia agua corriente.

-Y este agua... Riega las plantas, ¿no?

Recicláis el agua usada para fregar. -Sí.

(OFF) Es evidente que Aísa vive en unas condiciones tan básicas

por decisión propia,

no porque no pueda permitirse una vida más cómoda.

Fue una decisión consciente,

su camino hacia una vida tranquila y saludable.

Ayudar a la naturaleza, ahorrar agua y emplear la energía del sol.

-Me vine aquí porque ya no podía vivir en Japón. Mi vida era perfecta:

tenía un buen marido, un hijo querido, vivíamos en una casa grande

y tenía un trabajo interesante.

Pero un día todo cambió.

En el 2011, cuando Japón sufrió el terremoto,

luego el Tsunami y la explosión de Fukushima.

-¿Tu familia está bien? ¿Están todos vivos?

-Sí. El Tsunami no nos afectó.

Pero la radiación, no estoy segura.

Vivíamos a diez kilómetros de Fukushima.

Dejé de comer y de beber, creía que todo estaba contaminado,

me da mucho miedo la radiación.

Pero a pesar de la tragedia,

Japón no ha abandonado la energía nuclear.

Me daba miedo seguir allí. Pero mi familia no quería irse.

-¿Con qué frecuencia vas a Japón?

-Una vez al año, como mucho.

Y sólo para ver a mi hijo. Me divorcié.

Y este sitio es mi segundo hogar. Llevo seis años aquí.

(OFF) Aísa hace colchas, que luego vende,

además de cantar en el grupo para ganarse la vida.

Y se siente segura.

De momento, en Tailandia no hay centrales nucleares;

pero parece que planean construirlas.

Si eso ocurre, será otra amenaza para la naturaleza del país.

(Música)

(OFF) El elefante es uno de los grandes símbolos de Tailandia.

Probablemente todo turista que ha pisado el país

se lleva alguna foto suya subido en estos gigantes.

En el último episodio ya mostramos la atracción más popular:

el paseo en elefante,

y el espectáculo protagonizado por estos inteligentísimos animales.

-No me gusta nada estar encima del elefante.

No lo volvería a hacer. Nunca.

(OFF) Los animales se usan para ganar dinero

y no todo el mundo los trata con cariño.

Pero aunque sea difícil de creer,

en Tailandia se pueden ver elefantes sin gente encima.

Nos hallamos en la zona donde actúa la organización

por la Conservación de los Bosques Naturales.

Su objetivo es salvar la selva tropical y sus animales,

particularmente los elefantes asiáticos.

-He visto elefantes en las zonas turísticas,

donde básicamente viven para el turismo.

Aquí los elefantes viven mucho mejor y vamos a ver cómo se encuentran.

Esto es plena naturaleza,

no es una atracción turística.

(OFF) En toda Tailandia sólo hay unos dos mil elefantes salvajes

y bastantes más son domesticados.

O, siendo más exactos,

elefantes que viven en cautividad.

Cada año mueren varias docenas de elefantes.

A este paso, dentro de 30 años estos hermosos animales

sólo serán un recuerdo para los tailandeses.

-Voy a dar de comer a uno de ellos.

(OFF) Kamyán y Memún son madre e hija.

La hija ya es adulta, con 36 años y su madre tiene 45.

Desde que tenían tres años,

estas elefantas estuvieron paseando turistas ocho horas al día.

Ahora, por fin, pueden descansar.

Están acostumbradas al ser humano,

así que, permiten que las personas hagan fotos.

Y se les puede dar comida y acariciarlas.

-¿Has oído su reacción?

Esto es muy bonito.

No tienen que bailar, ni dar masajes para los turistas.

Viven tranquilas.

Está claro que espera una cría.

¿Verdad?

Parece cansada.

Lleva más de un año preñada.

¿Aquí? ¿Bebé? ¡Estoy tocando al elefantito!

Creo que es un macho. Porque abulta mucho en su vientre.

(OFF) Es agradable tumbarse en el agua después de comer,

rascarse un poco...

-Se gira.

Y salir otra vez a comer.

Los elefantes tienen que pasar por un periodo de adaptación.

Pero en cuanto se acostumbran a la vida independiente

y son capaces de sobrevivir en la selva sin ayuda,

son puestos en en libertad.

-Toma.

Cada minuto se destruyen hectáreas de bosques en nuestro planeta.

Antaño, la jungla tropical

cubría aproximadamente el 14 % de la Tierra.

Ahora solo ocupa un 6 %.

El tamaño de los árboles decrece,

con lo que las probabilidades de un desastre ecológico aumentan.

Y algunas especies animales

están desapareciendo con el cambio climático.

-Ahora voy a plantar un árbol.

(OFF) El coordinador del centro nos muestra cómo mete tierra

dentro de una bolsita y entierra en ella una semilla.

Cuando estas semillas germinen,

seguirán en sus bolsitas un par de años.

Lo que nos dan son arbolitos muy pequeños.

-He dado vida a un nuevo árbol. Suerte, amigo.

Gracias a esta organización se han plantado miles de árboles,

mejorando la vida salvaje de Tailandia.

-Creo que está muy bien plantar algo,

sientes que has contribuido con la naturaleza.

Porque cuantos más árboles haya,

más limpio estará el aire

y más verde el planeta y es la forma de salvar el mundo.

Así que, siento que hoy he hecho algo muy bueno.

Aunque tenga las manos sucias, soy feliz.

Todos sabemos desde pequeños que los bosques proporcionan oxígeno

a la atmósfera

y por eso se los llama "los pulmones de la Tierra".

Que el planeta siga respirando y con él nosotros, depende de todos.

Entre las muchas zonas de Tailandia,

es en Pai donde más se nota la conexión entre la naturaleza

y el ser humano.

Aquí se reúne gente que sacrifica las comodidades modernas

sólo para ahorrar agua, comer alimentos naturales,

plantar árboles y salvar animales salvajes.

Y además, lo hacen convencidos y con honestidad.

En el próximo episodio continuaremos nuestro viaje

por Tailandia.

Nos reuniremos con una tribu de largo cuello

y aclararemos los principales mitos sobre ella.

-Tarei bana. -Tarei bana.

Y luego viajaremos a la famosa isla de Koh Pangan

para ver el acontecimiento más salvaje

y emocionante del mes: la fiesta de la luna llena.

No os perdáis esto;

miles de juerguistas bebiendo mucho alcohol.

Después veremos cómo rejuvenecen tras su noche loca.

Y visitaremos a un chamán que emplea veneno de rana en sus rituales.

¡No te pierdas el próximo episodio de "Un poco más lejos"!

(Música)

