La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha anunciat que els alumnes d'entre 12 i 17 anys tornaran vacunats a les aules al setembre, almenys amb una dosi. En una entrevista al 'Cafè d'idees' ha avançat que ja ha parlat amb la ministra de Sanitat i que té l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA): "Ho farem abans d'acabar l'agost i si no pot ser, les primeres setmanes de setembre".

La ministra d'Educació ha destacat la importància de la ventilació i l'ús de la mascareta a les aules. En aquest sentit, ha afegit que seran mesures de prevenció que es continuaran fent servir perquè la pandèmia no s'ha acabat.

"Catalunya ha de parlar amb Catalunya"

Amb relació als indults als polítics independentistes, Isabel Celaá ha assegurat que no és la solució però sí el començament d'un arranjament, d'un diàleg necessari. Celaá ha demanat a Pere Aragonès que no plantegi propostes que són fora de la llei, com ara un referèndum d'autodeterminació i que hi ha "mil coses" de les que es pot parlar: "la llengua, la cultura, els sentiments republicans, els sentiments independentistes, tots caben dins la llei, però no parlem del que no cap dins la llei".

La ministra d'Educació ha recordat que tots hem après del procés per no tornar a inventar "futurs que no portin a cap destí" i que cal recuperar la confiança donant temps al diàleg: "Catalunya ha de parlar també amb Catalunya".