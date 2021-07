“Ha sido un placer conocerte, pero yo me quiero quedar”. Estas son las palabras que pronunció Ofelia ante José antes de salir corriendo para subir las escaleras camino a la galería. En ese momento, la pareja más efímera de MasterChef rompía su vínculo, dejando una bonita amistad por delante, pero nada más. Joselia se terminó.

Durante MasterChef 9 les hemos visto intercambiar sonrisas cómplices, hemos descubierto que han dormido la siesta juntos en muchas ocasiones, e incluso hemos escuchado palabras de interés mutuo, cuando por ejemplo se prometieron algún que otro beso o planearon su boda juntos. Pero todo eso se acabó. La fugaz relación entre José y Ofelia cayó en saco roto. Pero, ¿por qué? Desde el juego de los quesos, Ofelia se distanció del cardiólogo, después de dos semanas donde el médico llegó a ser su prioridad.

A partir de aquí, hemos visto varios desencuentros entre la gallega y el médico. Como, por ejemplo, en el exterior en el Comité Olímpico Español, donde José llegó a decir que “Ofelia puede poner una cara pero por la espalda te la pega”. Pero en el último programa, vivimos una disputa que terminó por enterrar todas las opciones de encontrar en José y Ofelia la nueva pareja de MasterChef.

“Me estás agobiando tú”

Dentro de las cocinas de Les Cols, el restaurante de Fina Puigdevall, se produjo el definitivo encontronazo entre José y Ofelia. Una discusión que desestabilizó al equipo y que terminó con Arnau, el doctor y la gallega vistiendo delantales negros. “¿Por qué estás agobiada?”, preguntó José. Ofelia no se cortó y soltó la bomba: “Me estás agobiando tú”. Tras este primer roce, y con Arnau como espectador de lujo, ambos cruzaron reproches sobre la lentitud del trabajo del otro: “Llevas media hora con la salsita, menos mal que el lento era yo”.

Y como en muchas parejas que se rompe, siempre hay diferencia de opiniones sobre quién puso punto y final a la relación. En este caso no iba a ser diferente. Según afirmó José antes de empezar la prueba de expulsión, “Ofelia priorizó la parte profesional y eso a mí no me gustó”. La repuesta de la aspirante gallega no se hizo esperar: “Que José diga él fue el que se distanció cuando yo di el primer paso…pues no”.

En la entrevista para RTVE.es posterior a su expulsión, José aseguró que el principal motivo del distanciamiento es que “empecé a ver puñaladitas y entendí que no me interesaba nada más que una amistad”. Aún así reconoce que “Ofelia está muy loca pero es muy divertida”.

A pesar de todo, el fandom de Joselia todavía confía en una posible reconciliación de la pareja. ¿Los que se pelean se desean? Tras la despedida de José, el murciano y la gallega dejaron claro que sus encontronazos no acabarían con su bonita amistad, incluso Ofelia deslizó la posibilidad de poder seguir conociéndose fuera de MasterChef 9. ¿Terminarán juntos?