Dos huevos

Azúcar blanco

Cerezas al gusto

Galletas de torta de aceite

Chocolate negro

Arranca poniendo dos claras de huevo en un bol metálico y tres cucharadas de azúcar blanco. Mezclamos bien y cuando lo tengamos compacto, lo pondremos a baño maría. Lo vamos batiendo suavemente pero sin pausa para que quede una masa uniforme y que no queden grumos. Será el comienzo de la preparación de un rico merengue. ¡Ojo! Es importante que el agua no hierva y sabremos que está listo cuando cojamos un pellizco de la mezcla con los dedos y no notemos los granitos de azúcar. Cuando hayamos conseguido el merengue, cortamos las cerezas por la mitad y le sacamos el hueso. Directamente las introducimos en el merengue y las mezclamos cuando hayamos acabado de cortarlas todas. A la hora de emplatar, usaremos las galletas de torta de aceite. Ponemos un poco de merengue (libre de fruta) en el plato que vayamos a usar para servirlo y colocamos la torta encima. Encima de esta, colocamos el merengue con las cerezas mezcladas y que la cubra por completo. Ralla el chocolate por encima para darle ese toque amargo que se fusionará con el dulce y vuelve a colocar otra torta por encima. Terminamos de poner lo que nos queda de merengue con cerezas. Colocamos más de esta fruta por encima y si quieres rizar el rizo, pasa el soplete por encima para tostarlo ligeramente. ¡Que aproveche!