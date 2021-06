(Música)

Su motor es su esencia.

Por eso les invitamos en directo a imaginar

cómo será el próximo carnaval. Bienvenidos a imaginar 2022.

Este año el carnaval lo hemos vivido desde el corazón.

Se ha convertido en un sentimiento que está más vivo que nunca.

Para esta noche especial Televisión Española y Canaria

se dan de la mano para darles a ustedes este programa tan especial.

También los están viendo en directo en América

a través del canal internacional.

Altos ustedes, sea del lugar que sea,

les mandamos un caluroso saludo.

Las caras de las protagonistas del carnaval

han cubierto este carnaval...

Todos podemos compartir una sonrisa.

Hemos convertido la nostalgia en la ilusión.

¿Recordáis el carnaval de 2020?

Todavía se me pone la carne de gallina.

Feliz carnaval.

-Viva el carnaval.

-Feliz carnaval.

(CANTAN)

-Feliz carnaval.

Esta noche les invitamos a mirar hacia el futuro.

De eso se trata imaginar 2022.

Les invitamos a que participen para decidir

cuál será la alegoría del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Vamos hacer un poquito de memoria.

Vamos a recordar los temas que se han tratado en el carnaval.

El mundo de los cuentos.

Convertido en una princesa.

También una noche en río.

Las aventuras fantásticas, los 60.

Hemos pasado por el Lejano Oriente, Egipto.

Incluso la propia televisión.

Cada tema no solamente se cierne en torno

a lo que será el estadio del carnaval,

también es una excusa

para aplicarlas disfraces.

Que se lo digan a la reina del carnaval Minerva.

Minerva, buenas noches.

Quién nos iba a decir que nos veríamos un año después.

Está acompañada por el alcalde de gran Canaria.

Buenas noches.

Esta noche y este año va ser especial.

Tanto la reina como la reina infantil

mantendrán su corona durante dos años consecutivos.

La tuya guárdala bien.

También es una noche especial.

Está muy emocionada la concejala del carnaval.

Lleva esa sangre en las venas.

Con ese número ganador estuvo en 2020.

Gracias a todos por acompañarnos.

Les invitamos a que disfruten de este programa y que puedan votar.

Va ser un programa interactivo.

Tendrá que mandar un mensaje con su tema favorito al número de teléfono.

Solo un mensaje por terminar.

Dilo otra vez, solo un mensaje por terminar.

Solo se va a registrar uno.

Vamos a explicarlo.

Vamos a presentar tres temáticas.

Lo vamos a hacer a través de tres grandes números.

Unos grandísimos espectáculos.

Todos en casa vais a ver las posibilidades

que van a brindar al futuro carnaval.

Vais a ver música, coreografía,

todo en lo que podría convertirse ese imaginar 2022.

Estarán presentadas por drag-queen, coreógrafos...

Todos se han puesto a disposición de diseñadores, bailarines...

A disposición de todos para intentar convencernos

de que se tiene que ser el tema.

Y cuando hayamos presentado las temáticas,

se iniciará la votación.

Desde casa podéis unidos a la votación.

Va a ser muy importante.

Es definitivo dentro de lo que ocurra aquí

lo que votéis desde casa.

Exacto.

Además de los votos de ustedes,

a continuación tenemos a dos expertos de Canarias radio.

Dos auténticos todoterreno del carnaval.

¿Cuántas noches llevas de murga?

Contigo yo creo que todas.

Llevo trabajando en el carnaval desde 1996.

Es mi 25 aniversario como periodista contando

el carnaval de Canarias.

Me hace inmensamente feliz formar parte esta noche

de establecer especialistas.

No tengo ninguna duda de que vamos a encontrar el mejor tema

para sumar ilusión ese carnaval que todos queremos

y que todos merecemos.

Cualquiera le dice que no a Kiko.

Deben de hielo en el polo norte.

¿Cuántos kilómetros a pie de cabalgata?

Buenas noches a todos, lo primero.

Buenas noches, Raquel, a la que es tu casa.

Así lo siento.

Lo primero que tengo que decir es que menos mal

que me has hecho la pregunta tú.

Daniel va a pillarme.

Por otro lado, yo me hecho más kilómetros en esta cabalgata

que tú subiendo las escaleras de Maestros de la costura.

Para mí es un placer.

Gracias por invitarme

a elegir el tema del mejor carnaval de la historia

de Palmas de gran Canaria, el del año que viene.

Acepto el reto.

Bienvenidos a los dos.

Hay unas sillas vacías en la mesa de expertos.

Enseguida veremos quién lo va a ocupar.

También vamos a contar con una gente que es imprescindible

para hacer el carnaval.

Los representantes de los colectivos que forman parte

de la gran familia del carnaval.

Durante todos los años de la historia del carnaval,

la opinión de esos colectivos ha sido fundamental.

Esta noche no va a ser distinto.

Cada colectivo otorgará 10 puntos al tema que desee.

Serán grandes figuras que representan

toda la actividad que desarrolla.

Tenemos a los siguientes.

José María González,

Presidente de la Federación insular de grupos de el carnaval.

Federación de comparsas. Tito Cabrera.

Los maquilladores corporales, Jorge Pérez.

Emilia representará a los grupos de disfraces.

Alexis Cabrera por la asociación de carroceros.

Es decir,

vamos a tener tres partes importantes en esta votación.

Los colectivos carnavaleros van a suponer

el 20 por ciento de esa votación.

Por otra parte, tenemos la mesa de expertos,

con un peso de un 40 por ciento

y 200 puntos a repartir.

Y ese otro 40 por ciento que está en casa.

Son 200 puntos que van a otorgar ustedes.

Son 500 puntos en juego.

Ahora lo voy a explicar despacio.

Cuando acaben los tres temas, vamos a abrir las líneas.

Ustedes coger su teléfono móvil, mandar un SMS.

Tienen que mandar tema,

espacio y uno o dos o tres.

Entran directamente

en el sorteo de un cheque regalo en servicios de estética

por valor de 600 euros.

¿Y cuáles van a ser los temas?

¿Qué vamos a presentar?

Muchos ustedes ya lo sabe porque ha salido publicado.

Nosotros somos conscientes de que en Gran Canarias hay salsero.

Pero eso está muy bien.

Vamos a conocernos.

Para presentar los temas tenemos a tres madrinas de lujo.

Cada una top en lo suyo.

La primera va a ser nuestra grandísima actriz,

la que tanto queremos, Isabel Torres.

Qué maravilla.

Muy buenas noches, señoras y señores.

Estoy súper feliz de estar con ustedes.

Defiendo a Las Vegas.

Un viaje soñado por todos a esa ciudad que nunca duerme.

Donde la diversión y la música no tienen horarios.

Recuerden, votad por Las Vegas.

Ya les digo, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

Mejor dicho, en nuestro carnaval.

Isabel, bienvenida.

Qué feliz de tenerte aquí en el programa

después de ese enorme éxito de Veneno

y todas las cosas buenas y lindas que te ha pasado este año.

Muchísimas gracias por acompañarnos.

Vamos a recibir a la siguiente madrina.

Por cierto hace ni una semana acaba de hacer un estreno.

Vamos a dar la bienvenida a Cristina Ramos.

Muy buenas noches a todos.

La verdad es que estoy muy feliz de estar esta noche

y poder imaginar del carnaval 2022.

Y sobre todo de ser la madrina de un tema que nos concierne a todos.

La Tierra.

Un tema lleno de compromiso, lleno de color y de vida.

Igual que nuestro carnaval.

Voten por la tierra.

Yo muy orgullosa de este tema.

Muchísimas gracias, Cristina.

Sobre todo gracias por estar como madrina

y traernos ese regalo en forma de single.

Y tenemos una tercera madrina.

Para mí, una mujer muy especial.

Si no existiera habría que inventarla.

Un fuerte aplauso para la Terremoto de Alcorcón.

Por favor. ¿Qué tal?

Qué ilusión, por favor.

Bueno, qué haría yo sin estar aquí.

Yo no me podía perder un disparate así.

Vengo con toda la fiebre del sábado noche, por favor.

La traigo encima. Mi temática es la ganadora.

La más bailable. Es el Disco Pop.

Gracias, Terremoto.

Una auténtica experta en nuestro carnaval.

También una diva amiga de las más grandes.

Desde luego. Tus contactos...

¿Madonna te mando el mensaje anoche?

Sí.

Ya sabes que tengo muchas amigas a las que he ayudado

a que su carrera sea lo que es hoy en día.

¿Por qué no apoyar?

Ella mandado un mensaje.

Tenemos los mensajes de Madonna...

Madonna habrá votado al Disco Pop.

Tenemos que seguir con el programa. Tenemos

que elegir un tema para el carnaval.

Todos los temas serán representados

durante un máximo de 10 minutos y 30 personas sobre el escenario.

Se han unido creativos de diferentes disciplinas,

diseño, coreografías...

Con la colaboración de las multas,

las comparsas, de diseñadores de trajes o maquillajes comparables.

Y para que todo se realiza en su justa medida,

tenemos supervisando a nuestra mesa técnica.

Tenemos que tener una mesa seria.

Nosotros no lo somos.

Para ello tenemos la colaboración de ellos.

Buenas noches a todos.

Aquí los tenemos.

Va llegando el momento de empezar a presentar.

Son muy jugosos y en casa estarán buscando

la manera de cómo sacarle partido.

Lógicamente tendremos que tener un ganador.

Vamos a imaginar una ruleta gigante.

Yo me he puesto en las Vegas.

Vamos con el primero.

Imagina 2022,

¿cómo sería el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

dedicado a Las Vegas?

Lo que pasa en Las Vegas habrá que cambiarlo.

De momento, el directo es lo que tiene.

Lo que pasa en Las Vegas a partir de ahora.

¿Qué sabe si se queda en las palmas?

Vamos a hacerlo con todos los honores.

Imaginemos el 2022 al mundo de Las Vegas.

Siempre me han fascinado las luces de neón de esta ciudad.

Aquí he pasado las noches más inconfesables de mi vida.

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

(Música)

(Continúa la música)

(CANTAN)

(Continúa la música)

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Música)

(Continúa la música)

(Música)

(Continúa la música)

Maravilloso este primer tema.

Para presentarles el tema de Las Vegas hemos

estado con los complementos de Willy Díaz.

Han acompañado las voces de Samuel y Lucía.

¿Qué opinará nuestra mesa de expertos?

Un lujo.

¿Qué voy a opinar?

Qué belleza, qué lámpara, la quiero para mi salón.

Este es un tema fantástico para nuestro carnaval.

No me puedes decir que no.

-¿Esto va a ser así toda la noche?

-Esto es lo mejor que hemos visto.

-Yo me he transportado a esas noches de desenfreno

y diversión de Las Vegas.

Me ha encantado este primer tema.

Y que lo defiendas tú...

Me parece maravilloso.

-Yo veo que hay muchísimo derroche de imaginación.

Muchos derroche de lentejuela.

Yo me ponía cada uno de esos tocados.

A mí me gusta mucho un cabaret.

Hay mucho derroche.

-Demasiado.

-Cristina no hay un tema de cuestión de derroche.

Verdaderamente es al derroche carnavalero.

Yo le daría los 100 votos a la madrina.

Veremos lo que viene luego.

Lo que más me gusta es que toda la vida esto

ha pasado en nuestro carnaval.

-Totalmente.

-Son Las Vegas, cariño.

Si alguien puede hablar de Las Vegas soy.

Yo me he casado muchas veces en Las Vegas.

(HABLAN A LA VEZ)

Yo, que he salido a los escenarios.

Espera, que Las Vegas no es mi tema.

-Baja, terremoto.

Esperen un momento.

Este es el primer tema.

Si les ha gustado marcan el número de teléfono y tema, espacio uno.

Qué mejor que con música de aquí y con música

que nos remite directamente al carnaval.

Llegan unos chicos para imaginar esa vida

que estamos deseando recuperar desde hace un año.

Desde su pan y mantequilla no han dejado de dar buen sabor

a todos sitios donde van.

Se juntan con el creador de la rumba Canaria.

La fiesta está asegurada.

Nos han preparado una versión de Libre.

Con buena onda.

(Música)

(CANTA)

(CANTAN)

(CANTAN)

Esta noche los drag-queen nos traen sobre sus plataformas

un montón de emociones.

Están acompañándolos para imaginar cómo sería ese 2022.

La magia del carnaval siempre regresa.

Vamos a comenzar nuestra ronda

con el cuarto finalista del concurso del año pasado.

Nos trae la magia siempre regresa.

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Yo no necesito ser protagonista, como tú lo necesitas.

Yo soy protagonista ya.

(Música)

¿Nos decían que no había carnaval?

-Tranquila cariño, yo te lo saco del bolso.

(Música)

-Menos mal que me cogieron preparada.

Llega la segunda propuesta de temática.

En casa vayan tomando nota de lo que ven, de lo que más les inspira.

Estos trajes que acompañan a las presentaciones.

Vuelvo con el tema.

Vamos a hacer un viaje al centro,

al corazón de nuestro planeta.

La madrina es Cristina Ramos.

Estamos listos.

Imagina 2022,

cómo sería el carnaval dedicado a la tierra.

(Música)

Conectar con la naturaleza,

no importa el color de tu piel ni de donde seas.

Somos habitantes de un maravilloso planeta

llamado la Tierra.

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(CANTA)

(Continúa la música)

Maravilloso este segundo tema,

que ha contado con los diseños de fantasía de Begoña Pérez.

También hemos disfrutado de los diseños de la murga

acompañando nuestros bailarines.

Me estoy sujetando, y no creo que me tengo que sujetar.

Por favor, yo me tengo que sumar

a este desfile de la tierra con este look.

Qué maravilla, por favor.

Qué guapa.

-Y haciendo kilómetros, muy bien.

-Qué maravilla, cómo es el traje.

Gracias.

A ver esa mesa de expertos.

Estoy muy feliz.

Yo creo que ha quedado bien claro,

ha quedado bien claro, repito,

que la Tierra es un tema que da mucho juego.

Es un tema que está en boga.

Si hay algo bonito que ha tenido la pandemia

es el reseteo que ha tenido la tierra.

Es el momento ideal para darle una oportunidad a la Tierra.

A todo este color, la maravilla, por favor.

-Qué maravilla.

Yo estoy absolutamente impactado.

No era el más favorito el tema de la tierra.

El carnaval nos puede servir

para decir que lo más importante somos los seres vivos de la tierra.

Yo aquí he visto mucho carnaval. Me ha gustado.

-Mucho carnaval.

Tengo picores con todo el cuerpo después de tanto bicho.

Qué si, pero echo de menos el brilli brilli.

-Tú eres toda naturalidad.

Dicho esto, te digo, Cristina,

que me ha encantado el tema también como el de Isabel.

Hay que ver las tres temas.

Pero desde el carnaval del año que viene

podemos dar un mensaje de que solo tenemos un planeta.

Hay que cuidarlo.

Yo tengo que ver los demás.

-Yo estoy enamorada de mi tema.

Pero no dejó de reconocer que este tema lo que trae,

esa voz que tiene mano, esos brillos...

Qué quieres que te diga.

Esa rosa, que está buenísima.

Todavía nos queda un tema más por votar.

Recuerden, si ha sido su tema favorito,

manden tema, espacio y dos.

Me consta que tienen energía suficiente

para poner a bailar a miles de mascaritas.

A la hora que quieran.

La propuesta artística que llega de la mano de nuestro protagonista

les ha hecho convertirse en una de las mejores de Europa.

Nos van a cantar Ni tú ni nadie Salvapantallas.

(Música)

(CANTA)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Desde hace más de 20 años,

a los nuevos protagonistas en el carnaval

de Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a la reina se ha convertido en los buques insignia

de nuestra fiesta más importante.

Esta noche están con nosotros...

Es ahora el turno de alguien que viene cantando

en directo y preparado para remover conciencias.

Actualmente en 70 países es ilegal ser homosexual.

Madre está castigado con pena de cárcel.

O pena de muerte.

(Música)

Es hora de demostrar de quién manda aquí.

(Música)

Las cinco asesinas de la prisión

nos interpretarán el tambor.

(Música)

Hay personas que tienen vicios que te ponen de los nervios.

Como Paco, que le gusta marcar chicle.

Voy y le digo.

vuelve a hacer eso una vez más y lo hizo.

Le di un tiro de aviso. Justo en su cabeza.

(Música)

¿Todavía no saben el tema que elegir?

¿Cuál será la alegoría?

Todavía nos queda por conocer un tema.

¿Qué les parece si hablamos con los protagonistas?

Las Vegas desprende ilusión y alegría.

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

-Es muy importante.

Muchas cosas se quedan en esas calles.

-Claro, todo es secreto.

Seguimos con más.

El siguiente tema, ha tocado uno complicado.

La tierra.

-Complicado porque es muy amplia.

Es el momento de apostar por la tierra.

Aparte de lo que es la luz y el color,

todos los seres vivos tenemos que apoyar al planeta.

Es nuestro hogar.

Tenemos que rendir un homenaje a este planeta, que es nuestro hogar.

-Vas a votar...

-Por la tierra.

-¿Ya se puede votar? Todavía no.

Mis compañeros dirán el momento exacto para abrir las votaciones.

Recuerden, tema uno, tema dos, la tierra...

Y el nuevo, que falta todavía.

¿Cuánto tiempo preparando toda esta fantasía?

-La situación ahora mismo es imprevista

y no podemos estar con mucho tiempo adelantando cosas.

Se ha hecho en tres semanas.

Todo el tiempo que le dedicamos al trabajo, no es tiempo.

-Gracias, amigo. Suerte.

Hay que agradecer a los diseñadores y los que están participando

en este programa especial que estamos emitiendo

para todo el planeta.

Está todo el mundo conectado en Imagina 2022.

Está la gente en las redes sociales comentando.

Todavía hay dudas de si la tierra, Las Vegas...

Isabel Torres está dando mucha caña.

Vamos a conocer el siguiente tema a elegir.

Le toca a otro de los grandes diseñadores

del carnaval de esta tierra.

Todavía no hemos visto el tema.

-Me tocó el Disco Pop.

Es un tema superdivertido.

Es lo que necesitamos, fiesta, salsa. Salir de fiesta.

-Te ha tocado una madrina de excepción.

-La Terremoto es lo máximo.

-Isabel, eso es lo que opina bastantes.

Se ha quedado maravilloso.

Como diseñador, es importante...

¿Cuánto tiempo de trabajo tiene esto?

-El maquillaje corporal tiene ocho horas de trabajo.

Y lo que es la alegoría lleva su tiempo.

-Chicos, ¿cuántas horas llevan de pie?

-Seis horas.

-Seis horas sin moverse.

¿Te puedes dar la vuelta?

Solamente la planta de los pies

y algún hueco del cuerpo está sin pintar.

Madre mía, seis horas.

-Seis horas estatua total.

-Vente para acá.

¿Algo se puede comer?

-Picoteando.

Picoteando sobre todo.

Sobre todo para estimular un poco el estómago.

-Aquellos que todavía no conocen el carnaval de Las Palmas

hay una gala especial dedicado al maquillaje corporal.

Son verdaderas obras de arte.

Algunos, seis horas aquí para esta gala.

Hay algunos que están desde las ocho de la mañana

y la gala no es hasta las nueve de la noche.

Aproveche y disfruten,

porque el maquillaje corporal es espectacular,

como estáis viendo. Son verdaderos lienzos.

Los chicos, una duchita y para casa.

Enhorabuena.

A preparar el tema que viene a continuación.

Y nosotros les emplazamos,

dentro de un ratito tenemos más cosas que contarles.

La gala va a continuar aquí.

Estamos en directo.

Un saludo a todo el planeta.

No solo estamos por La 2, estamos a través del canal internacional.

Continúa Imagina 2022.

Desde casa pueden votar

el tema que más les apasiona.

Ya lo saben, este es el teléfono.

En unos segundos mis compañeros dirán

el momento exacto en que se abrirán las votaciones.

Atentos, porque es tema, espacio y el tema que gusta.

Continúa esta gala Imagina 2022.

Nos vemos en un rato.

Continuamos desde el Gran Canaria Arena en directo.

Nos toca vivir los así. Conseguiremos volver al parque Santa

Catalina.

No sé si en casa lo están notando.

Esta vibración,

esta onda carnavalera.

Todavía nos queda un tema.

Va ser un viaje en el tiempo.

Como si estuviésemos en Regreso al futuro.

Vamos a ir entre los 70 y 80.

Varias generaciones que se vieron influenciadas

por toda esa corriente musical.

¿Vamos allá?

Dedicado al Disco Pop.

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Música)

(CANTA)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

No, no, no, no.

Este no es el último baile.

No lo es.

No es la última canción.

Quedan muchas noches.

Quedan muchas.

(CANTA)

(Música)

(Continúa la música)

Esta fiebre del sábado noche, aunque se viernes,

ha contado con los diseños y los maquillajes

de varios artistas.

Esta noche, como broche de oro, hemos contado con Gus Jackson.

Y cómo está la terremoto.

Estaba en mi salsa.

Es muy importante que esta sea la temática del año que viene.

Es muy importante no parar de bailar ni un solo día.

Y seguir viviendo en la discoteca de la vida.

A seguir bailando.

Pero campeón, Disco Pop, Disco Pop, Disco Pop.

-Las Vegas.

-Esto realmente es un temazo.

Los disfraces son muy ocurrentes.

Todo el mundo podemos tener todo esto en casa.

-No hay peros.

-Me gustan las tres, pero no tengo ni idea de cuál voy a elegir.

-Yo te digo una cosa.

Yo sigo diciendo que son Las Vegas.

-Esta es una época y estética maravillosa.

Pero ¿esto es carnaval?

-Es carnaval, por favor.

-La gente quiere bailar.

-Todos.

-Podemos hacerlo todo el año.

Es música para todo el año.

-Esta temática mí me llena mucho.

Evidentemente hay muchos iconos que son referentes.

Es cierto que mi temática...

-Las Vegas, Las Vegas.

-No, chicas, es el momento de la Tierra.

-¿Cómo ves que va a acabar esto?

(HABLAN A LA VEZ)

-Yo es que la veo muy obvia para el carnaval.

-La Tierra la veo también.

Si no fueran grandes temas los tres, no estaríais así.

Qué guapa estas.

Presentadas están esas tres temáticas

que podrían convertirse en el tema de el año que viene.

Ahora es el turno de ustedes.

Tendrán que votar por su tema favorito.

Recuerden, tema, espacio y el número del que más haya gustado.

Repasamos.

Tema uno, Las Vegas.

Amadrinado por Isabel Torres.

Tema dos, la tierra, amadrinado por Cristina Ramos.

Y tema tres, Disco Pop, amadrinado por la Terremoto.

Para que no haya ni un problema, repito.

Tema, espacio uno para Las Vegas.

Y así para los siguientes temas.

Dani está preocupado por si hay algún problema.

Va a salir todo bien.

Dani, ponte aquí.

Vamos a ver la salida a las votaciones.

Podéis participar desde casa.

Tres, dos, uno...

Imagina 2022, líneas abiertas para votar.

Recuerden que por su mensaje de texto

entran en el sorteo de un cheque regalo de servicios de estética

por valor de 600 euros.

Pensé que no iba a ser capaz de seguir presentando

por las plataformas que he visto detrás de bambalinas.

¿Te has puesto plataformas?

La semana pasada me puse las plataformas.

De las pusiste y caminaste.

Y si no me cogen, me como el suelo.

Yo también he probado esta semana

y te aseguro que no di ni un paso.

Es muy difícil.

Es muy difícil.

Uno empieza valorar ese trabajo que hacen nuestros drag-queen.

Con el espectáculo Si no soy rey por qué te arrrodillas ante mí...

En tierras lejanas que yacían en una arena oscura del desierto inhóspito

nació un dios cruel y divino capaces de la transforman

el agua en vino.

Él es el rey escorpión.

(Música)

He oído vuestra llamada.

Y he regresado.

(Música)

Qué nervios.

-Fuera.

(Continúa la música)

Qué rico, me gusta.

(Continúa la música)

Volveré.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Que la fiesta no pare.

(Continúa la música)

Esto va a reventar.

Soy el rey del desierto.

Tu mayor fantasía sexual.

(Continúa la música)

Larga vida al rey.

A todos nos ha tocado adaptarnos y asumir que esos cambios

pueden ser una buena oportunidad.

Y el carnaval ha hecho lo propio.

Mirar hacia atrás y repasar 45 años poderosos de historia.

Así es.

Fue el hilo conductor que el ayuntamiento preparó

con motivo del lunes de carnaval.

Una fiesta que no para,

simplemente está cogiendo impulso para llegar el año que viene

y convertirse en fiesta de interés turístico internacional.

Eso fue lo que sucedió...

En febrero de 1976,

las calles eran el reflejo de un deseo largo largamente esperado.

-Los vecinos estamos preparados.

-Bienvenidos a este viaje en el tiempo desde este teatro.

Convertido en la memoria del carnaval.

Les invitamos a una memoria.

-El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

ya estaba presente en los dos primeros siglos de su historia.

-Bienvenidos al carnaval.

-Estaremos mezclados todos, teniéndonos unos a nosotros.

-Señoras y señores...

-Bienvenidos a la gran gala.

-Ya tenemos reina.

-Fue difícil. Empezamos de cero.

-Era un carnaval alucinante.

-Me siento orgulloso de haber participado en esta edición.

-A través de las murgas...

Aquello representaba una gran parte de la isla

que quería ser representada.

-Se convierte en una canción del 86.

Es una práctica que no se puede saber.

-Depende de la acogida que le dé la gente.

(CANTAN)

-Un año más cogiendo feliz.

-Como tú tienes unas cámaras enfrente,

no puedes hacer cualquier cosa.

-En el 98, ¿te imaginabas el fenómeno de esta?

-Me lo pregunto yo y solo pregunta muchísima gente.

¿Te volverías a presentar?

-Yo nunca digo nunca.

-Era un programa televisivo.

(Música)

A todos, 1.000.000 de gracias.

-Nos vamos a seguir viendo.

-Para eso nos pusieron aquí.

-Ya ha empezado otra vez.

Ahí lo teníamos, la historia de nuestro carnaval

con un especial protagonismo para la Murga y las comparsas.

Raquel, te voy hacer ahora una pregunta.

A ver si te hago yo otra prueba de costura.

Yo de costura lo más que puedo hacer es romperla.

Si hablamos de bachata o merengue,

nos vamos a una orquesta que desde el año 1990

le ponen la música a las fiestas de verano de Galicia.

¿Sabrías decirme de qué orquesta se trata?

Sí. Lo tengo claro.

Acabo de conocerlos justo detrás.

(RÍE)

Es una noche para bailar.

Combo dominicano.

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Yo no sé ustedes, pero me han entrado ganas de bailar.

Echamos de menos esas calles de la ciudad para pasarlo bien.

Vamos con las madrinas de la gana.

Espero que estén votando.

Las Vegas.

-Qué maravilla de tema.

Este grupo maravilloso de baile,

se le queda a uno con ganas de carnaval.

En el 2022 tenemos que votar a Las Vegas.

Es un tema recurrente que tiene de todo.

Roberto, Las Vegas.

-Por cierto, menudo año después del estreno de la Veneno.

-La Veneno en el coño, digo.

Todos a votar.

Tenemos un año de cosas bonitas,

pero el año que viene vamos a disfrutar

de un carnaval como la copa de un vino.

-Gracias, amiga.

Señora Tierra, véngase usted para acá. Cristina Ramos.

A ti, por el dos.

-El dos.

Es hora de darle su sitio a la Tierra.

Tiene muchas posibilidades.

Para mí es que tiene tanta vida como nuestro carnaval.

-Me extraña que Cristina Ramos, con un disco que acaba de sacar,

no vaya a cantar en este programa especial.

-Pues sí.

Era una sorpresa, pero te lo tengo que decir.

Voy a presentar en primicia en el archipiélago

mi tema Super star.

-Está cerquita tu gira.

Arranca en Madrid.

-Sí. Y después, donde nos dejen.

-Ya saben, el dos.

El tema de Cristina es la tierra.

A ver si hay suerte.

-Aquí está el tema número tres. Estáis deseando votar.

¿Cuando han salido todas las canciones las conocías?

-Todas.

-Hasta nosotros los millennials...

-Los millennials...

(RÍE)

-No hace falta irse a Estados Unidos.

Ya saben, el número tres.

Por cierto, mañana te vas de viaje.

-Me voy a México a rodar una película.

Muchísimas ganas de cruzar el charco.

Pero más ganas de carnaval.

-Tu eres muy habitual en el carnaval canario.

-Yo puedo llegar a ser muy cansina.

Hecho pregón, viene a actuar

la actuación que me robó Madonna.

Esta es mi segunda casa y estoy muy feliz.

¿Qué te voy a decir?

Tres, recuerden.

-Ya lo saben.

No te vayas, espérate conmigo.

-Yo soy muy cansina.

-¿Te dejaran entrar en México?

-No lo sé.

Me gustaría que me prohibieran la entrada y montar un número.

Por favor, lo están deseando.

-Te deseamos todo el éxito.

-El número tres.

-¿Qué van a pensar las demás madrinas?

Recuerden el número de teléfono.

Tema, espacio más el número del tema.

Ahora, me gustaría invitar a mi lado,

todas las medidas están a rajatabla.

El alcalde está con la mascarilla.

¿Qué le está pareciendo este especial?

-Yo soy el cuatro.

Si tenemos el mejor carnaval del mundo,

esta noche estamos siendo el mejor no carnaval del mundo.

Esto es espectacular.

Ni en el mayor de los sueños

nos podíamos imaginar las temáticas así.

Se han exprimido en este escenario.

Nos lo han puesto muy difícil.

Vamos a tener una magnífica fiesta

para reventar ese parque de Santa Catalina en el año 2022.

-Los grupos no están todos

por aquello de la pandemia.

Hay que mandar un aplauso para los grupos del carnaval.

-Estamos hablando de las murgas y las comparsas.

Los que montan estos espectáculos maravillosos.

Esas personas que están 10 meses trabajando

para que tengamos un carnaval.

Va a salir el mejor carnaval del mundo, estoy convencido.

De momento, esto va a ser un espectáculo.

Esas personas están trabajando para que tengamos

esas maravillosas fiestas en unos meses.

-¿Habrás recibido algún mensaje de votar por alguna?

-No lo voy a decir, no lo voy a decir.

Está muy difícil.

-Alcalde, gracias y a seguir disfrutando.

-Un abrazo.

-Va a continuar la gala.

Estamos esperando que ustedes voten.

Recuerden el número de teléfono.

La palabra tema, espacio más el número de el tema.

Señores, hasta ahora. Sigue la gala.

Son las...

Son las 11 y cuarto ahora mismo.

12 y cuarto en la península.

¿Cómo podría ser el carnaval?

Si todavía no habéis votado,

os presentamos un resumen de las tres temáticas.

Por mandar un mensaje entran

en un sorteo de un cheque regalo de 600 euros en estética.

¿Quieren ver algo más de los temas?

Ahí lo tienen.

(Música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Recuerden que todavía están a tiempo

de ejercer su voto.

A ese número tendrán que mandar el tema más el número de tema.

Voten y voten bien.

Por Dani, que quiere que no haya ningún problema en las votaciones.

Queda muy poquito para cerrar esas líneas.

Y sus votos se van a sumar los votos de la mesa de expertos

y a los colectivos de carnaval.

Antes, una sorpresa musical.

Una sorpresa que está llena de talento.

La potencie la belleza de su voz no conoce límites.

Como su talento, que no entiende de idiomas.

Esta noche presenta single aquí.

Es una auténtica carnavalera.

Ha sido la madrina de uno de los temas.

Tiene que ver también con un homenaje que podemos hacer por ella.

Ha pasado apenas una semana desde la presentación de todo luz y color,

Cristina Ramos.

(Música)

(CANTA)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

Maravillosa Cristina Ramos como siempre.

Esto de elegir el tema del carnaval levanta pasiones,

como el carnaval en sí.

Hay rostros conocidos que a muchos de ustedes le resultaran familiares

que también ha mandado su voto.

(Música)

¿Qué tema elegimos para el carnaval?

Qué temazos.

A bailar todo el mundo, Disco Pop.

-¿Qué tal? Familia.

Me lo han puesto muy complicado.

Los tres temas me encantan.

Pero si hay que decantarse por solo uno,

yo prefiero Las Vegas.

-Porque soy un amante de la naturaleza.

mi voto es para la Tierra.

-Buenas noches.

Les voy a decir una cosa.

Su amiga la Encarna nunca se equivoca.

Tenemos que votar por la Tierra.

Tenemos que a llenar ese parque de luces a reventar.

Recuerden que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

Besitos.

-Besitos a todos.

Tengo muy claro mi tema para el carnaval.

Disco Pop.

Representa nuestro carnaval de alegría.

También le ponemos banda sonora.

Lo tenemos que celebrar por todo lo alto.

-Somos la Murga y queremos que la siguiente alegoría

sea Las Vegas.

-Yo me quiero disfrazar de Madonna.

Sin duda, mi voto es para Disco Pop.

-Hola, mis votos para la alegoría del carnaval

de Las Palmas de Gran Canaria es para el Disco Pop.

-La tierra.

Mi voto es para la tierra.

Vota ya.

Me da la sensación de que está bastante igualado.

La tierra de Las Vegas...

Dani, déjalo.

Tenemos una buena mesa técnica.

Estamos a punto de cerrar esas líneas.

Necesitamos a nuestras madrinas en el centro del escenario.

¿Preparadas para cerrar la votación?

Vamos a comenzar esa cuenta atrás en...

Cinco, cuatro, tres, dos, uno...

Ya no se puede votar.

Si no votaron no vengan a decir un poquito más.

Ya está.

Lo que pase será.

Suerte a las tres.

Gracias, Raquel.

Vamos a cerrar las actuaciones

con un auténtico icono de la fiesta.

Ha ganado la gala drag-queen en dos ocasiones.

Así lo bailarín, coreógrafo y se ha convertido en un icono.

Esta noche está con nosotros el ganador

de Las Palmas de Gran Canaria 2020.

El año pasado presentaron

como si la tentación es hermosa, imagínate el pecado.

En el árbol del jardín no comerás el fruto.

Ni lo tocaréis.

Bajo pena de muerte.

Pero Dios mintió a Eva.

Porque quería que se mantuviera

desnuda e ignorante en su jardín.

(Música)

¿Murió Eva cuando comido del fruto?

Por supuesto que no.

Pero nuestro señor Satán, en forma de serpiente,

le dio el conocimiento y le liberó.

Ten cuidado, que muerdo.

(Continúa la música)

Ni un pecado tapara algo tan perfecto.

Prefiero ir desnuda.

Estas curvas son de pecar.

Sí, de pecar.

(Continúa la música)

¿Te gusta lo que ves?

Necesito un toque de rojo.

(Continúa la música)

(Continúa la música)

¿Quieres mi pecado?

Entramos en la recta final.

Eso quiere decir que vamos a iniciar las votaciones en directo.

Todo este despliegue, toda esta atmósfera,

para tomar una decisión muy importante.

Si querían votar ahora...

Ya no. Mira que lo dije.

Ahora vamos a hablar con los chicos y las madrinas.

¿Cómo lo han visto?

Yo lo he visto maravilloso.

Toda la gala,

cualquiera de los temas podría ser digno

del tema para representar a este carnaval que tenemos en las Palmas.

Dicho esto, Las Vegas, señores...

-Yo he cambiado mi votación.

Yo venía con algo preconcebido en la cabeza.

¿Cuántas veces has cambiado la votación?

Antes de empezar con la votación es el momento de recibir

a los cuatro ganadores de la gala del año pasado.

Recibimos a nuestros drag-queens.

Teniéndolos aquí...

Hola, buenas noches.

Qué barbaridad.

Muchas veces os inspirais en la alegoría del carnaval.

Me gustaría saber por qué tema te decantas.

Por Las Vegas.

Colócate en el tema donde más cómodo te encuentres.

En la tierra.

¿Qué temática sería la tuya?

Sería la Tierra.

Estás más fuerte que el cubata del pueblo.

¿Dónde te ubicas?

Las Vegas.

Con esta opinión, que no condiciona a nadie...

Terremoto, tranquila.

Las líneas están completamente cerradas.

Vamos a arrancar con la votación en directo.

Primeros 10 puntos que va a dar cada colectivo.

Comenzamos con los 10 puntos, que son para...

Son para Las Vegas.

Gracias.

Son para Las Vegas.

Gracias, José.

La Federación de comparsas.

Otorga 10 puntos...

Los puntos son para Las Vegas.

Gracias.

Turno para la asociación drag-queen.

Los 10 puntos son para Las Vegas.

Menudo arranque.

Buenas noches, los 10 puntos son para Las Vegas.

Gracias.

Turno ahora para los maquilladores corporales.

Buenas noches,

hemos decidido que son para Las Vegas.

Gracias, Jorge.

Todos los votos para Las Vegas de momento.

Los grupos de disfraces.

Buenas noches,

los 10 puntos son para la Tierra.

Ya entra la Tierra en ese juego.

Ahora es el turno de los personajes del carnaval.

Buenas noches.

Los 10 puntos van para...

Disco Pop.

Gracias, Enrique.

Terremoto está con una emoción tremenda.

Los 10 son para Disco Pop.

Gracias, Alexis.

Cierra la votación.

Buenas noches,

nuestros 10 puntos van a ir para Las Vegas.

Empezó con Las Vegas y cerró con Las Vegas.

Es muy pronto.

Estamos hablando del 20 por ciento de todo el peso de la votación.

Han repartido 100 puntos.

Ahora tendremos que buscar los siguientes 200.

En la mesa de expertos.

Comenzamos con Isabel Torres.

Bueno, a todo este entramado maravilloso,

gracias por esta gala.

Mis 15 puntos son para Disco Pop

y mis 20 puntos son para Las Vegas.

Los 10 para la Tierra.

Kiko.

A ver si tienes el punto decisivo.

10 para el Disco Pop.

15 para Las Vegas.

Y 20 puntos para la tierra.

Muy bien.

Turno ahora para Cristina Ramos.

Mis cinco puntos son para Disco Pop.

Mis 15 puntos son para Las Vegas.

Y mis 20, para la Tierra.

Miguel Angel, ya no te lo puedes pensar más.

Has cambiado de opinión durante toda la gala.

Tienes que emitir una votación.

Muchas gracias.

Dicho esto...

Miguel Ángel,

has estado toda la gala con la misma posee del informativo.

Dentro de unas horas estoy en el informativo.

Así que no puedo perderla.

Voy con los puntos.

5 puntos son Disco Pop.

Seguimos.

15 puntos para Las Vegas.

Y los 20 puntos, para la Tierra.

Turno para la Terremoto.

Me encanta ser el decisivo.

Gracias a todos, habéis estado estupendos.

Cinco puntos para la tierra.

15 puntos para Las Vegas

y 20 puntos para Disco Pop.

De momento, tenemos así el panel.

Con tanta pluma no veo cuántas tiene Disco Pop.

70.

Muy por delante Las Vegas, con 150.

Todo puede cambiar a partir de ahora

con el voto del público.

Es el 40 por ciento.

Es muy importante,

puede dar la vuelta a todo lo que ha ocurrido.

Esperamos ese sobre que nos va a traer la reina del carnaval.

Minerva.

Recuerden, 40 por ciento.

Nos quedan 200 puntos.

Gracias, Minerva.

Insistimos, quedan 200 puntos por repartir.

Todo podría cambiar.

Miren la diferencia que tienen ahí.

Tenemos a la Tierra persiguiendo con 80.

Podría dar la vuelta completa al marcador.

Vamos a descubrirlo.

Pero antes, por emoción,

veremos para quién es el cheque regalo de estética.

El ganador del cheque regalo en servicios de estética es para...

Jeray Sánchez Rodríguez.

Aquí está, felicidades.

Disfruta del regalo.

Aquí está la votación que habéis hecho desde casa.

Vamos allá.

El tema con menos mensajes de apoyo y que recibe

25 puntos es...

Las Vegas.

(Aplausos)

Por lo tanto...

Queda con 175 puntos.

Vamos a ver si los demás no pueden superar.

Los 50 puntos son para...

Disco Pop.

¡Hemos ganado!

(Aplausos)

Por lo tanto, vamos a ver lo que sucede.

Nos quedan por entregar 125 puntos.

El tema con más mensajes de apoyo es...

La Tierra.

Se va con 205 arriba.

Las Palmas de Gran Canaria ya tiene tema,

la Tierra.

El alcalde de la ciudad y la concejala

van a proclamar el tema oficial.

La tierra.

La próxima edición de la fiesta más importante

ya está en marcha.

Ya son ustedes, como siempre, los verdaderos protagonistas,

los que tienen que hacer que la fiesta coja forma.

Será el futuro.

Ya no tenemos que imaginarlo, ya lo sabemos.

Diseñen su disfraces.

Piensen en las carrozas.

Se celebrará entre el 11 de febrero y el seis de marzo.

Imagina 2022 la tierra.

Muy buenas noches.

Adiós a todos.

(Música)

(Continúa la música)