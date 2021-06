Nadia Calviño, vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, s'ha mostrat confiada en la continuïtat del Mobile World Congress a Barcelona més enllà del 2024, any que finalitza en contracte amb la ciutat. Ha recordat que va sopar amb John Hoffmann, organitzador del Mobile, i ha insistit que és un enamorat de Barcelona. També ha assegurat que si "es fan les coses bé", la fira tecnològica es podrà mantenir a la capital catalana.

La ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital s'ha referit als catalans constitucionalistes i ha reivindicat que puguin viure en pau "a casa seva". Ha apostat per deixar enrere el conflicte i la tensió, i ha insistit que l'estabilitat política i social és un actiu econòmic .

Com es repartiran els fons europeus?

La ministra Calviño ha volgut tancar la polèmica sobre la gestió dels fons europeus per part de les comunitats autònomes: "és un fals debat", ha afirmat. Ha remarcat que els diners europeus pel pla de recuperació s'han d'utilitzar per projectes d'àmbit estatal i destinar-se a projectes que afectin a tot el territori nacional per crear feina de qualitat, innovació i creixement econòmic.