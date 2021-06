David Noguera: "Per què no demanar un esforç a les farmacèutiques?"

El president de Metges Sense Fronteres, David Noguera, es pregunta per què les companyies farmacèutiques, no poden fer "un esforç extraordinari" i alliberar les patents de les vacunes contra el coronavirus. Noguera recorda que la població ja ha fet esforços extraordinaris, quedant-se a casa o sense poder anar a veure els pares. El president de Metges Sense Fronteres pensa que els interessos de poder i els econòmics estan primant per sobre el dret a la salut.

"Han faltat lideratges globals. HI ha hagut mirada curta". David Noguera explica que cal prioritzar la vacunació dels països del Sud, qualifica d'injustificable que no s'hagi fet amb el concepte "nosaltres primer" i hauríem d'haver entès que no hi ha "nosaltres" que la salut és un fenomen global i que cal anar cap a Sud d'una manera àgil i ràpida: "Han mancat lideratges globals". “��️ "Han faltat lideratges globals. HI ha hagut mirada curta".



"Han faltat lideratges globals. HI ha hagut mirada curta". David Noguera insisteix que la situació global davant el coronavirus és inexplicable



"Pensar que vivim en una bombolla no té sentit" El president de Metges Sense Fronteres assenyala que no ens podem permetre que la pandèmia continuï impactant als països del Sud: "És un escenari inassumible, per dues raons: el risc de variants que s'escapin a les vacunes i tornem a la casella zero i l'impacte econòmic provoca l'augment de la pobresa". David Noguera defensen que aspectes com la violència a Colòmbia i l'entrada de persones des del Marroc a Espanya també tenen a veure amb el coronavirus



