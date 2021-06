El caso Wanninkhof - Carabantes: "Como sistema fallamos todos"

La presunción de inocencia, la desprotección de las víctimas o el uso del dolor son algunas de las líneas rojas que se traspasaron en El caso Wanninkhof – Carabantes, según Tània Balló, la directora del documental que lo aborda. Una cinta que revisa el caso cuando se cumplen casi 22 años. Se estrena este 23 de junio en Netflix. “No supimos de alguna manera frenarlo”, ella también se incluye porque “aquí falló el sistema, como sistema fallamos todos”, ha apuntado en De pe a pa.

Este trabajo reconstruye cómo se llevó a una mujer inocente, Dolores Vázquez, a pasar 17 meses en la cárcel acusada del asesinato Rocío Wanninkhof. Balló señala que cuando se estudia el proceso judicial y la investigación es “realmente alarmante. Te das cuenta que todo son indicios. No hay ninguna prueba concluyente. Elementos de causa, pero no acaba de ver una prueba ni mucho menos genética, ni ninguna prueba de peso que la coloque en el lugar del crimen. Son testimonios muy vagos”.

Para la documentalista, el “error fundamental es cuando se toma la decisión que el asesinato de Rocio Wanninkhof es por razones entre comillas pasionales”. Dolores Vázquez había mantenido una relación sentimental con la madre de la asesinada, Alicia Hornos . En este sentido cree que la sociedad sí que ha aprendido: “La homofobia y lesbofobia, es decir, considero que ahora sería impensable o quiero pensarlo que no sería posible el grado de homofobia que se ejerció sobre la figura de Dolores Vázquez. Hay artículos, hay programas donde se dicen auténticas barbaridades”. Los movimientos LGTBI y feministas “ahora tienen mucho más espacio social y de poder. Creo que estaríamos mucho más alerta como sociedad”.

Los testimonios

Esta producción audiovisual cuenta con 60 entrevistas: “Para mí era importante que el caso se entendiera en toda su complejidad y para mí es ir más allá del Caso Wanninkhof. Entender que el caso es también el Caso Carabantes”, es decir, la segunda chica que mató Tony King y a raíz del cual se descubrió que era el asesino.

Balló explica que lo ha hecho “desde el más absoluto respeto a todos sus victimas”, dar voz a todas para que no hubiera de primera y de segunda. “La exmujer de King era una figura clave porque ella es la que finalmente denuncia a su ex cuando Sonia desaparece” y añade que se tiene que tener cuenta el contexto porque no había los protocolos ni las técnicas actuales.

Habló con Alicia Hornos varias veces por teléfono, también con gente de su familia: “Por cuestiones personales no encontramos oportuno su participación. Yo también lo respeto. Está muy cansada. Son muchos años”. Dolores Vázquez también declinó su participación: “Sabía desde un principio que no iba a participar. Me parece normal. Yo respeto su silencio”, aunque sí lo intentaron y añade “desde mi punto de vista como documentalista ese silencio, de alguna manera, es una forma de mostrar las consecuencias de este tipo de cosas”. A pesar de ser dos casos tan distintos, trata a las dos víctimas a través del archivo.