Con motivo de la celebración del Día de la Música 2021, que en Europa se conmemora el 21 de junio, te traemos un Quiz para que pongas a prueba tus conocimientos musicales. Y no hay mejor manera que hacerlo con preguntas reales a las que se han enfrentado los concursantes del programa El Cazador de La 1. ¿Te atreves? Las normas que tienes que seguir son muy fáciles.

No hagas trampas y piensa la respuesta

Primero, no busques por internet las respuestas. Si quieres saber cómo de melómano eres, estarías haciendo mucha trampa. Eso es un suspenso asegurado, no nos puedes engañar. Segundo, piensa bien la respuesta, el reto es nivel avanzado y hay preguntas para todas las generaciones. No te pienses que va a ser todo ni de música clásica, ni de Rocío Jurado, ni de la Tusa.