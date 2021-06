China envía tres astronautas a su nueva estación espacial

La nave, con los astronautas Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo a bordo, despegó este jueves a las 9:22 h (3:22 hora peninsular española) impulsada por el cohete portador Larga Marcha-2F.

Según la CMSA, la agencia china dedicada a las misiones espaciales tripuladas, está previsto que la Shenzhou-12 se acople con el módulo central Tianhe (“Armonía celestial”, en mandarín), el cual fue lanzado el pasado 29 de abril para ejercer de control de la estación espacial Tiangong (“Palacio celestial”), que debería estar lista a finales de 2022.

Los astronautas que partieron a bordo de la nave se alojarán en ese módulo central y permanecerán en órbita durante tres meses. El trío trabajará para “verificar las principales tecnologías para construir y operar la estación Tiangong”, comentó Ji Qiming, director adjunto de la CMSA, a la prensa local.

“The three Chinese astronauts onboard the #Shenzhou12 spaceship entered the country's space station core module #Tianhe on Thursday, according to the China Manned Space Agency (CMSA). pic.twitter.com/F7gEPU0lo7“