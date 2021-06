Sidonie ens presenten 'El regreso de Abba'

El grup català Sidonie passa pel Cafè d'idees per presentar el seu darrer projecte, El regreso de Abba, que engloba un disc i un llibre del seu vocalista, Marc Ros. En una conversa amb Gemma Nierga ens expliquen que ha tingut molt bona rebuda, però també ens parlen de la tornada als concerts, dels seus videoclips i de l'especial relació que tenen entre els membres del grup.

Un projecte inèdit Marc Ros explica que aquest darrer projecte ha tingut molt bona rebuda. Tot i això, reconeix que li va costar molt de fer i que encara pateix les conseqüències. "Em costa dormir, tinc ansietat", reconeix Ros.



En qualsevol cas, el cantant també apunta que mai s'havia fet un projecte com els que ells han tirat endavant amb El regreso de Abba. Aquest treball fa dialogar un disc i un llibre, que es poden gaudir per separat, per bé que són totalment complementaris, segons explica Axel Pi. Per la seva part, Ros narra que primer va ser la novel·la i, a partir d'estar-lo escrivint, es van aventurar amb lligar-hi un treball musical, una cosa que, segons assegura, no s'havia fet mai abans.



Molt més que un vincle professional Que entre Sidonie hi ha molt més que un acord professional és una evidència. Jesús Senra reconeix un "amor pur i molt de veritat" entre els membres del grup. "Ens necessitem", assegura el membre de la banda. "Funcionem com si fóssim una parella", afegeix el cantant del grup, que apunta a que "no a totes les bandes veiem aquesta amistat, bon rotllo i amor".



Poc amants de fer videoclips Encara que pugui semblar el contrari, els Sidonie reconeixen que no els hi agrada fer videoclips. Marc Ros reconeix que no li agrada gens, i que el que vol fer ell són concerts i cançons.



