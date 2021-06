Aragonès espera constatar els propers dies la voluntat de l'Estat d'avançar

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat a la sessió inaugural de la Reunió Anual del Cercle d’Economia gestionar de manera diferent el conflicte amb l’Estat i aposta per recuperar la declaració de Pedralbes com primer pas per a reactivar el diàleg.

El president català confia precisament que en les pròximes setmanes hi hagi passes endavant en aquest sentit i ha assenyalat que espera constatar en els propers dies la voluntat de l’Estat per avançar.

Recuperar la declaració de Pedralbes Aragonès ha apostat per "obrir, mitjançant el diàleg i la negociació, una etapa en la qual les diferents propostes de solució del conflicte polític es puguin posar sobre la taula". "Agafem la declaració de Pedralbes, posem-la sobre pla i comencem a caminar", ha afirmat el president català.



El cap de l'executiu català ha fet evident, així, el seu compromís amb el diàleg amb el Govern central, encara que ha avisat que la seva convicció continua sent aconseguir la independència de Catalunya i que per això plantejaran en la taula de diàleg l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions, i espera que l'Executiu de Pedro Sánchez presenti les seves. El Cercle d'Economia celebra la XXXVI Reunió Anual