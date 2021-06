El Cercle d'Economia celebra la XXXVI Reunió Anual

El Cercle d'Economia deixa la seu habitual a Sitges i es trasllada a l'Hotel W Barcelona per celebrar fins divendres la seva Reunió Anual. Com és tradicional, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, és l’encarregat d’inaugurar la trobada.

Entre els principals convidats destaquen el president espanyol, Pedro Sánchez; les ministres Nadia Calviño i Yolanda Díaz; el conseller d'Economia, Jaume Giró; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i el primer ministre italià, Mario Draghi. Inaugurarà l'esdeveniment el rei Felip VI que s'estrena a les jornades acompanyat del president sud-coreà, Moon Jae-In.

Sota el títol 'La gran reconstrucció', les jornades giraren entorn dels reptes i oportunitats per l'empresa, l'economia i la política en una edició que estarà marcada per l'impacte de la covid-19. Recordem que la pandèmia va obligar el Cercle a cancel·lar les jornades econòmiques del 2020, i només es va poder fer una petita sessió virtual.

Els president Sánchez i Draghi tanquen la Reunió del Cercle

La tercera i última jornada estarà marcada per les intervencions de la vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, el conseller d'Economia, Jaume Giró i el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.

La cloenda anirà a càrrec president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una sessió introduïda per Javier Faus, que s'estrenarà com a president del Cercle d'Economia en una Reunió Anual. Per últim, hi haurà l'entrega del premi a la construcció Europea al president del Consell de Ministres d'Itàlia i expresident del Banc Central Europeu, Mario Draghi.