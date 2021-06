(NARRADORA) "Me dijo una vez:

'Cuando leemos una historia, la habitamos'.

'Las tapas del libro son como un tejado y cuatro paredes,

una casa'".

"A ella, más que nada en el mundo,

le encantaba el momento en el que terminas un libro

y la historia sigue viva en tu cabeza

como un sueño muy real".

"Y después de eso, le encantaba dar largos paseos

para despejar la mente de todas las emociones y sensaciones

que el libro había despertado en ella".

"Aquella misma mañana,

después de años confusos de lectura, de paseos

y de duelo por la muerte de su marido,

Florence Green se despertó sabiendo con exactitud

lo que quería hacer:

iba a abrir una librería

en el pueblecito donde había acabado viviendo".

(HOMBRE) Estoy seguro

de que esta librería será todo lo que usted dice, señora Green,

pero no puedo ofrecerle un compromiso definitivo

en nombre del banco.

La decisión no depende de mí.

¿Y me asegura, con sinceridad,

que tiene amplia experiencia en el sector?

Conocí el negocio a fondo cuando era niña

y no creo que haya cambiado mucho desde entonces.

Y lo más importante es que...

me encanta leer.

Bueno, no estaría de más informarle de una o dos cosas.

Considérelas como consejos, si prefiere.

Se lo voy a plantear... -"Tenía un gran corazón".

"Y una enorme paciencia".

"Pero ni siquiera con esas dos virtudes,

bastaba para soportar el tono grandilocuente y paternalista

del señor Keble, el banquero de Hardborough,

a quien todo el mundo llamaba señor Cabeza de Patata a sus espaldas".

(KEBLE) "Debo comunicarle que ha personas que consideran"...

que existen otros usos posibles para Old House,

Aunque, claro, siempre se puede efectuar una reventa.

No tengo ninguna intención de revender, señor Keble,

ni mucho menos.

¿Para qué más quieren utilizar Old House?

No han hecho nada con ella en estos siete años.

Había pájaros anidando,

faltaban la mitad de las tejas y apestaba a rata.

¿No es mejor llenarla de libros para que los hojeen?

Yo leo antes de irme a dormir.

Y suelo caer redondo, sin remedio, a la tercera página más o menos.

¿Lo ve?

Está claro que los libros son útiles.

Buenos días.

"El tiempo en esta parte del mundo era totalmente... impredecible".

"A veces, las cuatro estaciones podían estar presentes

en una sola mañana".

"Aquel día soleado, salió del banco sintiéndose enfadada,

orgullosa, impaciente y tremendamente viva".

"Estaba decidida a perseguir su sueño,

y nadie, ni el señor Cabeza de Patata,

iba a detenerla".

¡Hola, señora Green! ¿Está ocupada?

¡Hola, señor Raven! Ahora mismo no, ¿por qué?

¿Puedo... lanzarle el cabo?

Sí, claro.

¡Cuidado!

Resbala mucho. Así se rompió la pierna Izan ayer.

Pero soy plenamente consciente

de que usted es una mujer que no... se asusta con facilidad.

¿Cómo sabe eso?

Corre el rumor de que está a punto de abrir una librería aquí.

¿Por qué le parece algo atrevido?

La única persona que lee aquí es el señor Brundish.

Y no creo que vaya a salir de su casa

para ser cliente suyo.

Creo que le vi ayer en la colina. Bueno, lo vi un poco de reojo.

Imagino que tuvo una larga conversación.

Sí, no paremos de hablar.

Sí, claro.

Buena suerte, señora Green.

¿Usted no lee, señor Raven?

Pues no.

Los libros me deja agotado.

(RÍE) Con la vida real, ya me basta.

"El señor Brundish vivía solo

en la casa más antigua de Hardborough".

"No le gustaba en particular su propia compañía,

pero tras largos años de lucha,

había llegado a una tregua duradera consigo mismo".

"Adoraba los libros con la misma pasión

con la que detestaba a sus semejantes".

"A menudo, atesoraba la fantasía

de que los volúmenes que devoraba de la mañana a la noche

no habían sido escritos por seres humanos,

sino que eran fruto de la generación espontánea".

"No había nada que le molestara más que los retratos de los escritores

que se incluían a menudo en determinadas ediciones".

(MUJER) No había nada antes de que lloviera, ¿no?

-No es rojo.

Es un teja muy oscuro o... herrumbre.

En fin, ¿cómo va Old House?

¿Cómo se las apaña?

Sam Wilkins fue y arregló el baño y el tejado...

y reparó la cisterna lo mejor que pudo.

Ese lugar es como un viejo fósil.

Incluso la paja tiene 500 años.

Bien, levanta los brazos. Ajá.

Ya está.

Sigue pensando en irse a vivir allí, ¿no?

Dormí por primera vez allí anoche. ¿Qué?

¿Tan pronto? Les dije a todos que ya verían.

Pero nadie creyó que fuese a mudarse a Old House

con la humedad que hay y todo. Ya sé que no lo creían,

pero no estuvo mal.

Un poco tétrico por la noche, pero es...

porque aún no estoy acostumbrada.

La madera de una casa vieja como esa crujirá por todas partes.

No creo que el rojo sea un color para mí.

Y no me queda muy bien por detrás, pero...

si me paso el tiempo allí pegada a la pared...

Demasiado rojo, ¿no cree? No es...

No es rojo.

Es un color teja muy oscuro. Sí.

Se acostumbrará a él con el tiempo.

Necesita alguna joya para que destaque.

¿Verdad? Sí, sí.

¿Está segura? Claro que lo estoy.

El general y la señora Gamart

no la invitan cada día a una fiesta. No.

Deje de angustiarse.

Está...

guapa.

Además, cuando llegue allí, olvide de su aspecto;

nadie se fijará.

Y ya conocerá a todos los invitados.

(Interior, música de época)

Disculpen, ¿para acceder? Por ahí.

Eso es, por ahí. Gracias.

Hola. Aquí tiene.

Gracias. A usted.

Soy Florence Green.

Soy la que va a abrir la librería.

(HOMBRE) (RÍE)

¡Eso es, claro!

Enseguida lo he sabido.

Por supuesto.

Violet estaba muy interesada en ese asunto.

Quería tener una de sus conversaciones de costumbre...

con usted, sobre la librería.

Está bastante ocupada ahora mismo.

Pero creo que desea hablar con usted después.

Y bien, ¿qué clase de cosas tendrá en la tienda?

Bueno, eh... (CARRASPEA)

Básicamente libros. Ajá.

No se publican muchos libros de poesía ya, ¿verdad?

No veo demasiados por ahí.

Tendré poesía, desde luego, pero...

no se vende tan bien como otras cosas,

como la novela y el ensayo...

Tardaré un tiempo en averiguar qué clase de libros traeré.

Desde luego. De momento,

he pedido, sobre todo, clásicos

Zucker, Dickens, Keats... Esas cosas.

Ah.

"Es fácil estar muerto".

"Decid solo esto: 'Están muertos'".

¿Sabe quién lo escribió? No.

Eh... Lo siento mucho, no lo sé.

Lo sé. Sí, claro.

Sé quién es usted.

Debe de ser la señora Green.

Sí.

Y yo sé quién es usted, por supuesto, señor North.

Nunca me habían invitado a venir a Desdet.

Supongo que usted vendrá a menudo. Oh, sí.

Sí que me invitan con frecuencia.

Oh, gracias. Es muy amable. ¡Uh! No mucho.

Aquí tiene.

Vive sola, ¿verdad?

Acaba de instalarse en Old House.

¿Usted sola?

Es viuda de guerra.

Lo sé.

¿No ha pensado en volver a casarse?

No.

No.

El problema es que fui muy feliz de casada.

Qué raro...

Siempre tuve la impresión

de que justo cuando una mujer se queda viuda,

es cuando empieza a ser feliz.

¿Está segura de que sabe lo necesario

para dirigir un negocio?

Nunca habíamos coincidido, señor North, pero

imaginaba que, debido a su trabajo,

usted agradecería que hubiera una librería en Hardborough.

Eh...

Seguro que conoce a escritores en la BBC

y a pensadores y gente así, y...

supongo que vendrán aquí de vez en cuando

para visitarle y respirar aire fresco.

Si vinieran...

uf, no sabría qué hacer con ellos.

Los escritores irán a cualquier sitio donde haya bebida gratis.

(RÍE)

De los pensadores no lo sé.

Sí. En fin, creo que Kattie, mi... supuesta novia,

los atendería.

En cualquier caso, los dos deben venir a mi tienda.

Cuento con usted.

En ningún caso.

¿Por qué se ha vestido de rojo?

El rojo solo es para las criadas cuando salen en su día libre.

No es rojo, es... teja oscuro.

Oh. Querida mía.

Oh. Florence, ¿verdad?

Oh.

Quería hablar con usted desde que ha llegado,

pero mis invitados insisten en apartarme de mis prioridades.

Muchas gracias por venir.

Gracias por invitarme. Es todo un placer.

Es una fiesta encantadora. Todo el mundo habla

de su nueva empresa.

Qué gran olfato tiene para los negocios.

Bueno, sí, pero es... Bruno.

¿Le han presentado a mi marido?

Eh.

Ven a decirle a la señora... eh...

Green. ...a la señora...

lo encantados que estamos de verla.

Y pensar que todos hemos rezado

por que hubiera una buena librería en nuestro pueblo, ¿verdad, Bruno?

Por supuesto, querida. Rezar no hace ningún mal.

Las cosas irían mucho mejor si todos rezáramos más.

Solo una cosa, señora Green.

Es un detalle sin importancia.

No se ha trasladado todavía a Old House, ¿verdad?

Sí, ya llevo allí una semana.

Pero si no hay agua.

Sam Wilkins me conectó las tuberías.

No olvides, Violet, que has pasado mucho tiempo en Londres

y no has podido controlarlo todo, querida.

¿No...? ¿No debí trasladarme? Eh...

Creo que puedo ahorrarle muchas decepciones,

y quizá algo de dinero.

De hecho, espero ayudarla.

Hay otras ubicaciones mucho más apropiadas,

en Hardborough en especial, para una librería.

Estamos tan acostumbrados a ver Old House vacía

que lo hemos ido postergando año tras año.

Casi nos ha dejado en evidencia el tener tanta prisa,

señora Green,

pero el hecho es que a muchos no nos convence nada

la repentina transformación de Old House en una tienda.

Muchos de nosotros creemos que debería ser una especie de...

centro de arte local.

Bien, Violet, también podrías rezar por eso.

Música de cámara en verano, conferencias en invierno...

Simplemente, no hay ninguna otra casa antigua

que tenga el correcto, eh...

ambiente.

He estado negociando esta compra más de seis meses y...

Verá, es...

es difícil para mí

creer que queda alguien en Hardborough que no lo sepa.

De hecho, estoy segura

de que todo el mundo lo sabe. Ya.

Y nosotros tenemos una gran ventaja.

Sería una lástima... desaprovecharla.

Y es que ahora tenemos exactamente a la persona adecuada

para encargarse del asunto,

para ocuparse del centro.

Usted lo entiende, ¿verdad?

¿Por qué no lo piensa un poco, por favor?

¡Oh, Sonia! (MUJER) ¡Señora Gamart!

Tienes un aspecto maravilloso. Cuánto me alegra verte...

"Le dolían los pies y la cabeza".

"Y se arrepentía de haber seguido el consejo de la modista

para elegir el color del vestido".

"Eso era todo".

"Ni por un momento pensó en las consecuencias

que le acarrearía su inocente decisión

de irse a vivir a Old House".

Estás radiante.

¿No es ese lord Gosfield?

Por Dios, qué invitados tienes esta noche, Violet.

Gracias.

Lord Gosfield. Hola, ¿cómo está?

Oh, cuánto me ha costado venir a hablar con usted esta noche.

Espero que Bruno le haya explicado la idea

del nuevo centro de Hardborough. -Oh, sí.

Sí, querida.

Estábamos hablando de eso.

¡Señora Green!

Hola. ¡Señor Deben!

Buenos días. Suerte que la encuentro.

¿Cómo está? Muy bien, gracias, muy bien.

Eh...

Quiero preguntarle algo sobre mi tienda.

Quiero hablarle de la tienda.

Eh... Va a ser subastada. Sí.

No será hasta abril, podría ser incluso más tarde.

Bueno, el hecho es que...

preferiría mucho más llegar... a un acuerdo privado antes de eso.

Como usted mostró cierto interés por la propiedad,

y como no va a quedarse en Old House...

Imagino que entenderá que estoy muy ocupado para...

prestar atención a los rumores que me llegan.

Bien, es razonable pensar

que hará una oferta para comprar otra propiedad.

Ha habido un malentendido, señor Deben, pero...

Sí, pero no importa lo más mínimo, y me...

eh... me gustaría mucho ayudarle.

La señora Gamart tuvo... (CARRASPEA)

...la amabilidad de hablarme de su idea

de crear un centro de arte, del cual estoy segura...

que todos los que vivimos en Hardborough nos beneficiaríamos,

y yo creo que es ella la que estará buscando propiedades.

Y... ¿qué mejor lugar que su pescadería?

Sí. Entiendo.

Vaya. Ha sido muy amable.

Gracias por su ayuda. De nada.

Gracias. Señor Deben.

Buenos días. Sí, gracias, señora Green, sí.

"Florence se las había arreglado para vivir la vida hasta entonces

fingiendo que los seres humanos

no estaban divididos entre exterminadores y exterminados,

siendo los primeros en todo momento los predominantes".

(Graznidos de cuervo)

Ajá. No...

No sabía si estaría en Londres o...

En Londres no, estoy aquí. Bueno, eso creo.

¿Puedo...? Sí.

Eh... ¿Nescafé?

Vale. No lo he probado nunca.

He oído hablar de él, pero...

Me han dicho que no se hace con agua hirviendo.

Sí.

(TARAREA)

Esto es muy pequeño para usted. Oh, lo sé, lo sé.

¿Sabe qué? Me alegro mucho de que haya venido.

Nadie más me obliga a afrontar la verdad.

Qué suerte, porque vengo a preguntarle algo.

Uh.

Cuando la señora Gamart estuvo hablando en la fiesta

sobre la persona ideal para dirigir un centro de arte,

entendí que se refería a usted, por supuesto.

No a mí.

¿En la fiesta de Violet?

Esperaba que me fuera de mi casa y...

no solo eso, que me fuera también del pueblo,

con la idea de que usted fuera a Old House a...

a dirigirlo todo.

Si se refirió a mí,

dudo mucho que Violet utilizara la palabra "dirigir".

(RÍE)

Eh...

¿Le apetece un Nescafé o...

no? No.

Ni lo uno ni lo otro.

¿Segura? Sí.

¿Le importa si yo...? No, por favor.

Además, debería irme ya.

¿Ya? ¿En serio?

Sí.

Gracias de todos modos.

Bueno, es... es un placer verla.

(HOMBRE) "Bueno, por lo que he oído, y casi por casualidad,

usted estaba replanteándose"

la operación de la librería.

Pues ha oído usted mal, señor Thornton.

He venido para reclamar que se resuelvan lo antes posible

todos los asuntos pendientes

para que pueda montar la librería sin más demora.

Pero... me dijeron que usted... ¿Qué?

¿Que me iría de Old House, que es, por cierto, mi único hogar?

Hay muchas otras propiedades vacías en Hardborough,

y da la casualidad de que tengo una lista de... las más alejadas.

Espero que no haya más demoras.

Haga que me envíen todos los documentos pendientes,

y le agradezco mucho su ayuda.

(NIÑO) ¡Venga, tira!

¿Os puedo ayudar en algo, niños? Somos exploradores del mar.

Sí, ya lo veo.

¿Y qué estáis haciendo aquí?

El señor Raven nos ha mandado venir.

¿Qué quiere que hagamos?

Pues quiero poner todas las estanterías.

¿Sabréis hacer eso?

¿Cuántos taladros tiene, señora?

¿Cuánto rato lleváis esperando bajo la lluvia?

A ver si encuentro las llaves...

Vale. Deprisa.

(Martillazos)

(Trajín de herramientas)

"Cuando la señora Green abrió

la primera caja de libros que había pedido,

todos los problemas y los obstáculos de los días anteriores

desaparecieron de golpe".

"Con cada edición,

las caras y las palabras de la señora Gamart,

del banquero,

del abogado

y de Milo North

se desvanecieron".

"Y por un momento,

sintió que su difunto marido, a quien había querido tanto,

estaba con ella de nuevo".

"Y este fue su momento más feliz en la librería".

Un trabajo...

muy solitario el suyo.

¡Oh! Perdóneme por las botas de pesca.

No me siento sola en absoluto.

Esa estantería está torcida medio centímetro.

Y ese enyesado... tiene un aspecto horrible.

Puede decírselo cuando los vea.

No. No, todo está fantástico, señor Raven.

No podría estar más satisfecha con el trabajo de los chicos.

¿Eres tú, Wally? ¿Te pitaban los oídos?

-¿Qué haces aquí, chico?

Traigo un mensaje para la señora Green.

¿De quién? -Del señor Brundish, señor Raven.

¿Qué?

¿Ha salido de Hall House

y te ha entregado una nota? No.

Se ha asomado a la ventana

y me ha dicho que le entregue esto a la señora Green.

No entiendo que esto pueda ser para mí.

No he hablado nunca con el señor Brundish, jamás.

No me puedo creer ni que se sepa mi nombre.

Cuando lo encuentro en el promontorio,

sale disparado como si hubiera visto un fantasma.

Seguro que sabe quién es.

Se entera de todo lo que pasa en el pueblo

No sé cómo lo hace.

No haga caso de los bordes negros.

Pidió esos sobres en 1919, cuando todos volvían de la I Guerra,

y cuando la señora Brundish murió.

Durante su luna de miel.

Ah, ¿sí?

¿Cómo murió?

Pues se ahogó...

cruzando las marismas.

Ivy ha ido a recoger moras

para hacer una tarta para el señor Brundish.

"Apreciada señora".

Me gustaría desearle suerte.

En tiempos de mi bisabuelo, hubo un librero en High Street,

que, si mi memoria no me falla,

dejó inconsciente a uno de sus clientes

con un bloc de notas cuando se puso pesado.

Se produjo cierta demora en la última entrega

de una nueva novela que, si no recuerdo mal...

creo que era "Dombey e hijo".

Desde aquel día, nadie ha reunido el coraje necesario

para vender libros en este rincón olvidado del mundo.

Nos está haciendo un gran honor.

Sin lugar a dudas,

debería visitar algún día su tienda, si me decidiera a salir.

Pero tengo la norma de no hacerlo bajo ningún concepto.

A pesar de todo,

si considera valiosa alguna novedad literaria,

le ruego que no dude en enviármela, por favor.

En el caso de las biografías,

es mejor, en mi opinión, que sean sobre buenas personas,

mientras que las novelas,

son mejores si tratan sobre gente desagradable.

Le ruego que me las envíe con el chico que le ha entregado esta carta

con una nota, evidentemente, indicando su precio.

La saluda...

atentamente...

"...Edmund Brundish".

Mi primer cliente.

(Ladridos)

Pásate luego y te daré un paquete para el señor Brundish.

Gracias, señora Green.

Necesitará alguien joven y despierto que la ayude un poco por las tardes.

Estaba pensando en una de las chicas Gipping.

La señora Gipping está al corriente del asunto

y puedo preguntarle qué hija le convendría más a usted.

Yo creo que la menor, Christine.

Es la más lista, pero...

seguramente no querrá dejársela por esa misma razón.

Hola, señor Thornton. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está?

"Fahrenheit 451".

¿Qué clase de libro es este?

Eres Christine Gipping, ¿verdad?

Había pensado que tu hermana mayor...

Mi hermana mayor se pasa el tiempo con Charlie Cats.

De hecho,

al venir hacia aquí,

he visto sus bicis ocultas bajo las hojas junto al cruce.

No tendrá problemas de ese tipo conmigo.

Aún no me pasan esas cosas, y los chicos me parecen repulsivos.

Eh...

¿Y qué me dices de tu otra hermana?

Se pasa el tiempo en casa cuidando de Margaret y de Peter.

Son los pequeños.

No pienses que no te quiero ofrecer el trabajo a ti, pero es que...

no pareces lo bastante mayor.

Ni fuerte.

Es difícil de saber a primera vista.

Usted parece mayor, pero no parece fuerte.

De todos modos, da igual. Elija a la que quiera.

Pero mi hermana mayor se ausentará la mitad del tiempo

y la mediana no aparecerá.

Yo solo la aviso.

Debe saber también que no me gusta leer.

Me gustan la Geografía y las Mates.

Está bien. Iré esta tarde para hablarlo todo con tu madre.

Y no te preocupes, no te obligaré a leer.

Como quiera.

Le dirá que puedo trabajar

todos los días después de la escuela y el sábado entero,

y que no me pague menos de 12 chelines con 6 peniques a la semana.

Ah, y que me mande callar si hablo demasiado.

¿Y cuándo harás los deberes?

Puedo hacerlos cuando llegue a casa después de cenar.

Me gusta tu chaqueta.

¿Te la has tejido tú? Parece bastante complicado.

Salía en una revista femenina.

Pero las instrucciones eran para manga corta.

¿No tiene hijos, señora Green?

No.

¿Debería tenerlos? No lo sé.

Dicen que la vida ha pasado de largo para las que no tienen hijos.

Hay pocas postales a la vista.

¿Saco más?

Deberían estar ordenadas por...

románticas y naturaleza o algo así.

Eh... ¿Esto lo considera romántico?

(RÍE) Madre mía. ¿Qué es esto?

No las había visto.

Hay vendedores que no son conscientes

de lo que envían.

Tenemos que tirarlas. Eh...

Seguro que hay gente en el pueblo

a la que no le molesta recibir estas postales en el buzón.

Tienes razón.

¿Qué? Deja de mirarlas.

Son muy obscenas.

¿Dónde está la papelera?

No las tire a la papelera.

No las tire, por favor. Tómate una taza de té.

(Graznidos de gaviotas)

(NIÑO) ¿Por qué llega Christine tan tarde?

Porque trabaja para una señora.

¿Por qué?

Porque tiene una tienda de libros para que la gente lea.

¿Por qué?

No lo sé.

(Bocina de barco)

Buenas tardes, señora Gipping.

Acompáñeme, señora Green.

Vamos a hablar.

No sé si Christine ya le ha dicho lo de los 12 chelines.

Sí. Sí, sí, me lo ha dicho. Bien.

(Madera crepitando)

Apreciada señora.

Ahórrese el trabajo

de enviarme más libros de poesía y novelas falsamente complicadas.

Por favor, en cuanto le sea posible, envíeme más libros de Ray Bradbury.

Atentamente, Edmund Brundish.

"Muy pronto,

el negocio de la señora Green empezó a prosperar".

"Tenía los días totalmente ocupados, de la mañana a la noche".

"Y durante un breve periodo de tiempo,

se olvidó de todo lo referente a la señora Gamart

y a sus planes para convertir Old House

en un centro para las artes".

Buenos días, señora Green. Hola, Wally.

Gracias por hacerme este favor.

Aquí tienes.

¿Quieres venir de excursión, Christine?

No puedo, mañana llega un pedido nuevo.

Pues... vale.

Adiós.

¿No te gustaría ir de excursión?

No. Wally me cae bien, pero...

Sí, lo sé.

Los niños te parecen repulsivos.

Pero créeme,

eso se te pasará.

Sí, supongo.

Es que... prefiero estar aquí,

en la librería, con usted.

Es divertido trabajar aquí.

Aunque no me guste leer.

Señora Green, ensucian las postales.

(SUSURRA) Hay que dejarles que hojeen.

Es tradición en una librería. Sí,

pero lo dejan todo desordenado y no compran nada.

(HOMBRE) ¿Señorita?

Póngame estas, por favor.

Florence.

Señor North, qué sorpresa.

Oh.

Ajá.

Parece que Violet no se saldrá con la suya.

¿Ha venido algún día?

Hemos abierto hace poco. Vendrá.

Al final, aparecerá.

Tiene demasiado amor propio como para no hacerlo.

(RÍE)

Estoy seguro de que se está muriendo de curiosidad.

Será bien recibida. ¿Ya está ganando dinero?

Aún no. ¿Necesita algo como esto?

Es el primer volumen.

¿Hay un segundo volumen?

Sí, pero se lo he prestado a alguien o me lo he dejado por ahí.

Debería guardarlos juntos.

Como una colección.

"Lolita" Ajá.

¿La ha leído? ¿Es buena? La hará rica, Florence.

¿Es buena? Solo almaceno novelas buenas.

No salen con rapidez.

Según Graham Greene, es una obra maestra.

Aunque los hay que opinan lo contrario.

Gracias por sugerírmelo. Eh...

A veces necesito recibir un buen consejo.

Es muy amable.

¿Siempre comete ese error?

Hasta la próxima.

En casa tenemos una azul: tiene la Abadía de Westminster.

Pero da toda la vuelta a la lata.

Voy a encender la estufa.

Mi madre dice que esas de parafina no son seguras.

No son peligrosas, siempre que...

recuerdes limpiarlas bien.

Y que no eches el líquido por los dos lados a la vez.

No hagas eso nunca.

Jamás, ¿me oyes?

Me gusta esta bandeja.

Me la puede dejar de herencia. ¿Qué?

Creo que no me apetece pensar en mi testamento todavía.

Pero cuando lo haga, recordaré eso. ¿De verdad?

¿Está segura?

¿La bandeja es de Japón?

No, es... es una laca china.

Mi abuelo la trajo de Nankín.

Viajaba mucho.

No creo que hagan ya lacas como esta en China.

Gracias.

¿Te gustaría que te ayudara a hacer los deberes o a estudiar?

Podríamos leer cosas juntas o... No hay nada que leer.

Te dan unos dibujos y debes decir cuál es el que no encaja.

O te dan números como... eh...

8, 5, 11,

9, 22 y 16,

y tienes que decir cuál es el que sigue.

No tengo ni idea de cuál es el siguiente.

(RÍE)

No tienes frío, ¿verdad? No.

Ese Milo es un hurón.

Sonríe como un hurón.

(RÍE) Ojalá se vaya al infierno.

(RIENDO) ¡Basta, Christine!

Es demasiado buena. Él es una mala pieza.

Cuando sea mayor, intentaré ser como él.

Es mucho más práctico.

Sé que no te gusta nada leer, pero hay un libro...

que, siento decirte que tienes que leer.

¿De qué trata?

Trata de...

piratas buenos y niños malos.

Prométeme que al menos... lo abrirás algún día.

Bueno, si me deja la bandeja china en su testamento,

puedo intentarlo.

Hecho.

"Apreciado señor Brundish".

"Le adjunto un ejemplar de una novela que acaba de publicarse.

'Lolita'".

"Debo confesarle mi desconcierto con ella".

"Me gustaría conocer su opinión sincera sobre la novela

y pedirle un consejo".

"¿Cree que es un libro adecuado para venderlo en mi librería?".

"Sinceramente, Florence Green".

"Posdata: si no le gusta el libro, no es necesario que lo pague".

Me estás echando polvo.

Y usted también a mí. Basta.

Basta.

Basta.

Me rindo, me rindo. Me rindo.

"Entre las diferentes especies de animales

que habitan el planeta Tierra, encontramos los mamíferos...".

(Puerta cerrándose)

Hola, señora Gipping. ¿Va todo bien?

He pensado que debía saberlo cuanto antes.

El señor Brundish me ha encargado una tarta de fruta para el domingo.

Y también me ha pedido que le pregunte...

si le gustaría tomar el té en Hall House esa tarde.

¿Este domingo? Eh...

Sí, este.

Sí.

Sí, de acuerdo, ya...

Sí, le enviaré una nota.

Gracias por el mensaje, señora Gipping.

No he llevado nunca una tarta al señor Brundish.

Espero que no se vuelva un hábito.

(Puerta cerrándose)

¡Señora Green! ¿Es cierto?

¿Va a tomar el té en Hall House este domingo?

Sí, señora Keble, es cierto. ¡Oh!

¿Hay algo que deba saber antes de ir allí?

Señora Green. Señora Deben.

¿Cómo está su marido?

Sigue sin encontrar un comprador para la pescadería, creo.

Pobre... -Seguro que al general

y a la señora Gamart les hierve la sangre con esto.

Nunca los han invitado a Hall House, ¿sabe?

Ah, sí, eso he oído.

¿Tomará él té en Hall House?

Guarda con celo su intimidad.

Desde la trágica muerte de su querida esposa.

(CARRASPEA) Es que...

le vendo libros y... eh...

le pido consejos sobre la librería.

No me diga. -Oh, claro.

Ya...

Vaya.

Bueno... Muy bien.

Debería volver ya. ¡Oh!

Y empieza a llover, ¿eh? A cántaros.

Buenas tardes.

Buenas tardes. -¿Consejos sobre la librería?

-¿Qué consejo necesita?

¿Hola?

¿Señor Brundish?

(Pasos subiendo escalones)

Pase al comedor, por favor.

Usted me hizo una pregunta.

Sí, así es.

Sobre una novela nueva.

Tuvo el detalle de plantearme una pregunta seria,

creyendo que yo sería imparcial.

No cabe duda de que creyó que yo estaba solo en el mundo.

Nunca.

No pensé ni por un segundo... Imagino que le habrán contado

todo tipo de cosas sobre mí, y todas malas.

No.

En serio.

Que soy viudo, seguro que le han dicho eso,

e imagino que también le habrán dicho

que mi esposa murió mientras recogía moras

para hacerme una tarta, que es la última...

versión que circula por el pueblo.

Bueno, eh...

nada de lo que se dice por ahí es verdad.

¿No se ahogó? No.

Eh...

En el sexto mes de nuestro matrimonio,

ambos, habiendo sido unos amigos inmejorables,

decidimos que una separación amistosa

sería lo mejor para los dos.

Ella vive en Londres.

No la veo desde hace 45 años,

pero según mi información, aún goza de muy buena salud.

Aunque, por lo visto,

ha engordado unos cuantos kilos.

Siempre le encantaron los dulces, aunque...

no recuerdo que hiciera nunca una tarta en toda la vida.

Supongo que para la gente de Hardborough,

es mucho más pintoresco imaginar que Hall House...

está habitada por un viudo afligido.

Como usted ya sabe, la literatura ha hecho mucho daño.

Esas malditas hermanas Brontë, por ejemplo,

de las que usted no me ha enviado ningún ejemplar en sus paquetes;

por lo cual, le estaré siempre agradecido.

Claro. Imaginaba que ya las habría leído.

Una de... las hijas de los Gipping, la tercera,

le echa una mano en la tienda, creo,

¿y esa es toda la ayuda de que dispone?

Eh... Tengo un contable que viene de vez en cuando y...

luego está mi abogado.

Tom Thornton. No llegará muy lejos con ese.

Ya... Reconozco que no estoy muy contenta con él.

¿Sabe, señor Brundish?

Existe cierta... responsabilidad

a la hora de llevar una librería.

Imagino que la hay.

Sobre todo si no la aprueba todo el mundo.

Hay... eh... ciertas personas

que están bastante molestas con su librería, señora Green.

Me refiero a Violet Gamart.

Que tenía otros planes para Old House

y que ahora parece que aún se siente más ofendida por algo.

Estoy segura de que tiene... buenas intenciones.

¿Buenas intenciones, Violet Gamart?

¿Esa harpía?

Lo que ella quiere es un centro de arte.

Y yo le pregunto: ¿para qué demonios necesita este condenado pueblo

un centro de arte?

¿Y cómo podría tener el arte... un centro?

Pero se le ha metido en la cabeza que sí, y esa es la razón

por la que quiere librarse de usted.

No se detendrá hasta que lo consiga.

No puede hacer nada.

Es mi librería. Es mi hogar.

La gente como Violet Gamart

me ha convertido en lo que soy, señora Green.

Gracias a sus contactos y a sus conocidos,

la señora Gamart es una mujer muy poderosa.

Eso... ¿no le preocupa?

No.

¿Puedo volver a la razón de mi visita?

Estoy pensando en realizar un primer pedido de... "Lolita".

De 250 ejemplares, lo cual sería un riesgo considerable.

Por supuesto no le consulto desde un punto de vista comercial,

eso estaría mal.

Lo que me gustaría saber antes de realizar el pedido es...

si le parece que es un buen libro,

y si cree que hago bien en venderlo en Hardborough.

Yo no concedo tanta importancia como usted, me parece a mí,

a los conceptos del bien y del mal.

He leído "Lolita", como me pidió.

Es un buen libro.

Y por tanto, debería vendérselo a los habitantes de Hardborough.

No lo entenderán, pero eso es algo bueno.

Entender vuelve perezosa a la mente.

Gracias.

Gracias, señor Brundish.

Bien, le he dado mi opinión.

Ahora deje que le diga qué es lo que admiro...

de los seres humanos.

Lo que más valoro...

es la única virtud que comparten con los dioses y con los animales,

y que, por tanto, no volveré a calificar como una virtud.

Me refiero...

al coraje.

Y usted, señora Green,

posee esa cualidad... en abundancia.

Me gustaría...

Me gustaría ayudarla.

Usted hace que crea...

una vez más en cosas...

cosas que creía olvidadas.

(SUSPIRA)

Gracias por el té, señor Brundish. Todo estaba delicioso.

Sí, por favor,

vuelva cuando desee.

Y buena suerte con...

Lolita.

Sí, gracias.

No debo preocuparme. Mientras hay vida, hay esperanza.

Dios, qué idea más horrorosa.

Sí.

Gracias

por su consejo, señor Brundish. No hay de qué.

¿Cree que "El vino del estío" llegará pronto?

No le puedo agradecer lo suficiente

que me haya dado a conocer a Ray Bradbury.

Haré que Wally se lo traiga.

O quizá se lo traiga

yo misma.

Bien.

Me gustaría que así fuera.

Señora Green, traigo su pedido.

(CHRISTINE) Nunca hemos tenido tantos del mismo.

Y qué largo.

Este libro ya es famoso, Christine. Todos han oído hablar de él.

Aunque no creo que hubieran pensado

que podrían comprarlo en Hardborough.

Lo que no pensarán es en encontrar 250 ejemplares.

Ha perdido la cabeza con este.

4 de septiembre de 1959.

Apreciada señora Green:

Tengo en mi poder una carta de John Drury & Co.,

representantes legales de la señora Violet Gamart de Desdet,

en la que indica

que el estado actual de su escaparate

atrae una atención bastante indeseable de compradores

potenciales y reales.

Asimismo su cliente les asegura que se siente

personalmente agraviada por el hecho

de que ella, en su condición de juez de paz

y presidenta de numerosos comités, cuya lista se adjunta,

debe realizar sus compras de forma expedita.

"Apreciado señor Thornton:

Ya lleva varios años siendo mi abogado

y eso me permite inferir que representarme

significa actuar de forma activa en mi nombre".

"Ha visto el escaparate con sus propios ojos".

Apreciada señora Green:

En respuesta a su misiva del 5 de septiembre

he intentado acercarme en dos ocasiones

al escaparate de su librería, pero me ha resultado imposible.

Por lo visto acuden clientes de todos los pueblos colindantes...

"Apreciado señor Thornton:

¿Qué me aconseja exactamente?".

"Atentamente, Florence Green".

Creo que deberíamos eliminar la aglomeración,

evitar que sus clientes

se reúnan en la parte más estrecha de High Street

antes de que se presente una denuncia formal.

Y también creo que deberíamos poner fin

a la venta de esa novela banal y sensacionalista de Nabokov

que ha dado lugar a tan numerosas protestas.

Sí, señora Green.

"Apreciado señor Thornton:

Un buen libro es la preciada esencia del espíritu de un maestro

embalsamada y preservada

a fin de conseguir una vida más allá de la vida".

"Razón por la cual es, sin duda, un artículo de primera necesidad".

"Atentamente, Florence Green".

(THORNTON) "Apreciada señora:

"En referencia en su solicitud de una prohibición expresa

con respecto a la señora Florence Green...".

(LEE) Apreciada señora:

En referencia a su solicitud

lamentamos informarle,

tras haber sido debidamente asesorados,

de que sería mejor...

(THORNTON) "...abandonar este asunto...".

Pues la multitud señalada

parece que ha sido contenida por la policía local.

(THORNTON) "Mis más sinceras disculpas, señora Gamart".

(Cerámica rota)

(KATTIE) ¿Por qué no vienes a Londres?

Oh, no se me ocurre nada peor que vivir en Londres.

Ya sabes lo que pienso de la gente. Mira esto.

Es totalmente impresionante. Pues yo no me quedaré aquí.

¿Cómo que no te quedarás? ¿Adónde vas a ir?

Por el amor de Dios, ¿tienes que seguir haciendo esto?

¿Por qué te vas echando chispas?

No entiendo a qué viene todo esto. ¿Por qué no podemos pasar

unos días aquí tranquilos? Estoy harta de gente como Violet.

¿Qué? No la aguanto más.

Espera, Kattie, ten cuidado o te resbalarás.

Cuidado, espera.

¡Ah! (RÍE)

¿Qué hace aquí sentada, Florence?

No...

No sé por qué salgo a pasear. Los paseos son para los jubilados.

Yo debería ir a trabajar. ¿Hay sitio para mí en esa piedra?

Sí, desde luego. Soy Kattie, señora Green.

Florence. Milo me ha hablado de usted.

(RÍE) Kattie no creía que hubiera lugares bonitos en Hardborough.

Por eso la he traído aquí, para que lo descubra.

¿Y a qué se dedica usted en la BBC, Kattie?

Trabajo para el DPG. Ah.

El departamento de programas grabados,

controlando gastos. No es muy emocionante.

Bueno, es... Acabamos de almorzar

con Violet Gamart.

Sí, hemos intentado darle una buena imagen.

La señora Gamart ha sido muy amable.

Bueno, no tanto.

No me gusta la gente amable, excepto Florence.

No me halague, por favor.

Tengo la sensación de que cada día trabaja menos.

No olvide que la BBC es una empresa pública

y que su sueldo se paga con fondos púbicos.

Eso es tarea de Kattie.

Ella se ocupa de mi hoja de gastos.

(SUSPIRA) Bueno...

¿No tienes frío, querida?

Quizá sea hora de volver ya a nuestra humilde morada

y de dejar en paz a Florence perdida en sus pensamientos.

Creo que me quedaré un poco más.

Siempre que no la moleste, Florence. No, claro que no.

Oh.

Milo me dijo que es viuda.

Sí, sí, lo soy.

Viuda.

Es una palabra extraña, siniestra, ¿no cree?

Mi marido murió hace 16 años.

¿Cómo se conocieron?

Nos conocimos en una librería, en Londres.

Fue amor a primera vista.

Tuvimos que organizar la...

organizar y clasificar la sección de poesía juntos en Maller's.

Él me leía por las noches.

George Eliot y Thackeray.

"Nunca des un caballo inquieto a una mujer".

Ese nos encantaba.

Éramos muy felices.

Hacíamos un millón de cosas y nada.

Y luego llegó la guerra.

Pero aún conservo todas sus cartas, todas.

Y aún puedo

oír su voz en mi cabeza cuando las leo.

Milo no le hizo justicia cuando me la describió.

Ay, Dios, ahórreme la evaluación de Milo.

No quiero saber lo que piensa de mí.

Aún no sé lo que piensa de mí.

O si siente algo por mí.

O, ya puestos si siente algo en general.

Forma parte de su estilo

tenerte adivinando siempre.

Ya sabe lo que dicen.

Con esa clase de hombre,

nunca sabes si esconde un rico mundo interior

o absolutamente nada.

A mí nunca me leerá en voz alta.

¡Tía Violet!

Tu proyecto de ley ha superado la tercera lectura.

Excelente.

Y tengo que darte las gracias por motivarme, tía Vi.

¿Qué quieres decir?

La idea se me ocurrió durante tu fiesta de primavera.

Tu maravillosa campaña a favor de un centro de arte

se podría cumplir con este proyecto de ley.

Y otras comunidades también podrían beneficiarse

de filántropas como tú, ¿sabes?

Solo he hecho lo que consideraba correcto.

La ley de acceso a lugares de valor público

garantizará que los ayuntamientos

puedan adquirir sus propiedades históricas

mediante una expropiación para uso público.

¿No es maravilloso?

Oh, tu padre nos estará mirando desde el cielo

y sonriendo orgulloso de este momento.

Me alegra mucho que hayamos quedado para vernos hoy,

justo cuando se ha aprobado el proyecto de ley.

¿Te apetece almorzar pescado? Conozco un lugar fantástico cerca.

Vivir en Hardborough

te quita las ganas de comer pescado en otro sitio.

Está tan fresco allí... Es cierto.

¿Prefieres tomar un té? Muy bien.

Y luego seguiré con lo que estaba haciendo.

Tengo una amiga enferma que requiere mi atención.

Eres una mujer maravillosa y generosa, tía Vi.

(MUJER) Seguid con los ejercicios. ¡Bajad la cabeza!

(SRA. TRAILL) Eh, mirad el pupitre. Seguid con los ejercicios.

No hace falta que os levantéis.

Soy el inspector.

(CHISTA)

Perdone, pero creo que no le conozco.

Señora Traill, me llamo Sheppard.

Si lo desea, puede examinar el permiso

de la autoridad del Ministerio de Educación

que me faculta, conforme a la ley de comercios de 1950,

para visitar cualquier escuela en la que tenga motivos para creer

que hay alumnos escolarizados

y que además desempeñen algún tipo de empleo.

¿Empleo? A todos les encantaría tener un empleo,

pero, aparte de los negocios familiares y de repartir periódicos,

ya me dirá a qué pueden aspirar.

Por cierto,

no recuerdo que nos haya visitado con anterioridad.

Debido a la escasez de personal,

nuestras visitas no son tan frecuentes como nos gustaría.

¿Y quién le ha sugerido que venga hoy?

Solo hay una alumna

que tiene empleo fijo después de clase.

Christine Gipping, que trabaja con regularidad.

-¿Dónde?

En la librería Old House.

Levántate, Christine.

(Puerta abriéndose)

(MUJER) Si me disculpa.

Esta es la niña. -Señorita, acompáñeme, por favor.

Buenos días. -Buenos días.

No piense que tengo algo contra usted.

La ley es la ley, eso es lo que he venido a decirle.

La experiencia es importante. Si no tienes estudios ni experiencia

no te contratan, pero ¿cómo la consigues?

Pero le decimos a Christine que si necesita referencias,

solo tiene que acudir a usted.

Sí, por supuesto, solo tiene que pedirlas.

Christine es una niña maravillosa, señora Gipping,

y le tengo mucho, mucho afecto.

Pero ahora tendrá la oportunidad de concentrarse en sus estudios.

No quiere dejar de ganar dinero, ¿sabe?

No, claro que no, pero...

Supongo que después de lo que ha pasado en la escuela...

Oh, hemos mirado por ahí

y esperamos que la contraten los sábados en la nueva librería.

¿La nueva librería?

Sí, abrirán muy pronto en la tienda de Deben.

La pescadería.

No tenía ni idea.

Oh, debe estar atenta a la competencia, señora Green.

Le dará las referencias a Christine, ¿verdad?

(NARRADORA) "Ella no tenía forma de saberlo,

pero la nueva librería no era una empresa como la suya,

sino una inversión del ingenuo lord Gosfield

siguiendo el consejo del general y de la señora Gamart".

Gracias por venir, señora Green. No hay de qué, señor Keble.

¿Se da cuenta del escaso capital activo que tiene en la actualidad?

Sí, es difícil no notarlo.

Me atrevería a decir que el negocio ha caído últimamente.

Pero he pensado que le gustaría saber

que hay un posible comprador para su librería.

Muchas gracias.

Señor Keble,

la librería no está en venta.

Mensaje recibido.

Gracias por venir.

Ha sido de incalculable ayuda.

Bueno.

Te echaré mucho de menos.

Yo no quiero irme.

No quiero trabajar en esa otra librería.

Mi madre es que no entiende nada.

No, por favor.

No te preocupes por eso.

¿Cómo no voy a hacerlo?

No puede llevar la tienda sola.

Y nadie del pueblo la ayudará.

No, me las apañaré, desde luego.

Me... Me arreglaré.

Espero que vengas por aquí

de vez en cuando, por las tardes.

No tendré tiempo.

Ya, no.

No, claro, estarás ocupada.

Ah, tengo algo para ti.

Ya no tendrá que esperar a mi entierro.

Es muy buena, señora Green.

Demasiado buena, puñeta.

(Puerta abriéndose y cerrándose)

Buenas tardes, Florence.

Señora Green. Señor Brundish.

¿Cómo van las cosas por ahí abajo?

Eh...

Creo que lo sabe tan bien como yo, ¿no?

Desde luego, sí, sé algunas cosas.

¿Y qué piensa hacer?

¿Hacer?

¿Hay algo que pueda hacer?

Sí.

No.

Continuar.

Eso es lo que iba a hacer.

Florence,

me gustaría mucho haberla conocido en otra época de mi vida,

en otra vida totalmente distinta.

Pero voy a hacer

lo poco que esté a mi alcance para ayudarla.

Señor Brundish, es...

Es tan reconfortante oír eso...

Se lo agradezco mucho.

Yo...

No debe... No hay nada que usted... Yo...

Iré a hablar con ella, hablaré con esa mujer.

Puede que me escuche, puede...

que ponga fin a este acoso despreciable.

¿Haría algo así?

¿En serio?

¿Abandonaría su reclusión por mí?

Sin duda, lo haré.

No sé si servirá de mucho, pero estoy dispuesto.

También podría pegarle un tiro, pero...

No estoy seguro de que fuera de su agrado.

No sé cómo agradecérselo. Es...

Es lo más...

Es el gesto más noble

que alguien ha hecho por mí.

Bien.

Trabaja demasiado, Florence.

Intento concentrarme. Por favor, deje esos libros.

Acaban de llegar y no los he revisado.

Se puede triunfar si uno da todo lo que tiene.

No veo por qué.

Todo el mundo da todo lo que tiene al final, ¿no?

Moriremos.

Morir no puede ser un triunfo. Es joven para pensar en morir.

Ah, creo que Kattie la palmará.

Malgasta mucha energía. ¿Cómo está Kattie?

Ni idea.

De hecho, ella me ha dejado.

Se ha ido a vivir con otro, ¿sabe?

En Wodwich.

Él está en el servicio internacional de la BBC.

Le estoy abriendo el corazón.

Sí.

Es un momento especial, ¿verdad?

Se lo habrá contado a todo el que le haya escuchado.

Pero le afecta a usted en particular porque a partir de ahora

tendré mucho más tiempo libre. Verá, podré trabajar aquí

a tiempo parcial como ayudante suyo.

Supongo que echará de menos a la niña.

Christine aprendió mucho mientras estaba aquí

y era sumamente amable con los clientes.

Yo puedo serlo más.

Bueno...

¿Cuánto puede pagarme?

A Christine le daba 12 chelines con seis peniques a la semana

y no puedo ofrecerle nada más de momento.

Si le interesa el empleo,

puede pasar por las tardes durante una semana

para probar, período de prueba.

Y recuerde que no le he ofrecido el trabajo,

lo ha pedido usted.

¿Le han dicho alguna vez que tiene unos tobillos maravillosos?

¿Por qué no se calla?

¡Váyase ya!

Derrama todo tu amor en todo su esplendor,

pues una noche u otra noche vendrá el jardinero con su candor.

Y las flores recogidas marchitas son.

Christine.

Ándese con ojo, señor North.

Oh.

Qué expresiones más desagradables te enseñan en esa escuela.

No he venido aquí a ver a gente de su calaña.

¿Por qué...?

¿Por qué ya no ayudas a la señora Green?

Te echa de menos.

Ya está usted, ¿no?, entrando y saliendo.

Dicen que le quitarán la librería.

¿Dicen? ¿Quiénes? ¿Lo dices tú? Ya sabe quiénes.

Tienen otros planes para Old House.

¿Y a ti qué más te da, si eres una pulga?

Quieren quitársela, ¿sabe?

Así que irán a por ella. La llevarán a juicio

y tendrán que jurar decir la verdad,

toda la verdad y nada más que la verdad.

Esperemos que el asunto no llegue tan lejos.

Yo no tenía tiempo de sentarme cuando la ayudaba.

No me extraña, eres una niña.

O una mujer.

Ninguna de las dos sabe cómo relajarse.

Ándese con ojo. He venido a coger esto.

Es de mi madre.

Gracias.

Déjeme un momento.

Oh, qué sorpresa más agradable, señor Brundish.

Oh, por favor, siéntese.

Gracias.

He venido a preguntarle algo.

No sé si esta es la forma apropiada, pero no se me ocurre otra mejor.

Si no está de humor para preguntas, debería decirlo ahora.

¿Le gustaría tomar un té?

No.

No, no quiero su té.

Quiero que deje en paz a Florence Green.

¿Le ha pedido ella que venga a verme?

Claro que no.

Ella solo es una mujer que quiere conservar una librería.

Si la señora Green tiene algún motivo de queja,

podría recurrir a un abogado.

Aunque creo que es bastante propensa a cambiar de asesor legal.

La librería tiene corrientes de aire.

Es imposible hipotecarla otra vez y dicen que es húmeda.

Déjela en paz. Esa mujer no le ha hecho nada.

No se le ha ocurrido, al ser alguien que debe de estar muy preocupado

por el bienestar y el futuro de este lugar,

que un edificio de tal interés histórico

podría dedicarse a algo mejor? La antigüedad no es lo mismo

que el interés histórico,

de lo contrario, usted y yo seríamos mucho más interesantes.

Se lo repito: quiero que deje a mi amiga Florence Green en paz.

¡En paz!

Por lo que parece, su amiga no ha tenido en cuenta

las restricciones que impone la ley,

algo que he observado en varias ocasiones.

Y en ese caso no puedo hacer nada al respecto.

La ley tendrá que seguir su curso. ¿Se refiere a una ley

que no existía hace un año

y que el Parlamento ha aprobado a nuestras espaldas?

Estoy hablando de una orden de compra obligatoria

o de desahucio, que sería el término apropiado.

¿Ha encargado a su querido sobrino ese proyecto de ley?

No negaré que el proyecto de ley de mi sobrino

pueda afectar a la librería, ya que es esencial

que la propiedad haya estado vacía cinco años.

Eso, sin duda, sería aplicable a Old House.

Pero hay muchas disposiciones

que se deben tener en cuenta, señor Brundish.

Los vulgares mortales como yo y, por supuesto, como usted,

no sabríamos por dónde empezar.

Me interesa la política y, en consecuencia,

estoy familiarizada con la burocracia,

pero esto me supera por completo. Nosotros no sabríamos

ni quién sería la persona adecuada a la que escribir.

Señora, sé perfectamente bien a quién escribir.

Durante estos años, si no me hubiera empeñado en saberlo,

habría perdido varias hectáreas de pantanos, tierras de labranza

y dos buenos molinos. Por ese motivo sé seguro

que si no se ha hecho nada todavía,

aún podemos formar un frente común contra ellos.

Sin duda podemos pensar en formas de facilitar el proceso

si se lleva a término.

Hay otras muchas propiedades para alquilar

en pueblos más grandes que Hardborough.

Yo no estoy hablando de eso.

Usted debería hablar de lo que yo estoy hablando.

Ojalá pudiera hacer algo más.

Entiendo, pues, que no piensa hacer nada.

No debe hablarme de ese modo, señor Brundish.

No se da cuenta de lo que dice.

Parece que me toma por una persona atroz.

¿Es eso?

No puedo contestar con un sí o con un no.

Sospecho que por "atroz" quiere decir "inesperadamente ofensiva"

y la verdad es que ha sido bastante ofensiva, pero también

repulsiva.

Señora Gamart,

es decir, se ha comportado exactamente como esperaba.

Buenas tardes, general.

No desea ningún libro, ¿verdad?

No exactamente, eh...

Solo he venido a decir que...

se ha ido un buen hombre.

Sí. (CARRASPEA)

Creo que conocía a Edmund Brundish bastante bien, ¿no?

Me siento como si así fuera.

Pues yo nunca crucé ninguna palabra con él.

Estuvo en primera línea, claro,

pero no donde yo.

Se alistó en las Fuerzas Aéreas.

Quería volar.

Qué raro.

Ah, también fue raro que viniera a vernos aquella misma mañana.

Quería hablar con su esposa, imagino.

Sí, tiene razón. Violet me contó todo lo que hablaron.

Eh... Porque hizo un gran esfuerzo por ir a verla a casa

para felicitarla por su brillante idea.

Me refiero al centro de arte.

Lamento no haber tenido la oportunidad de hablar con él.

Debo decir que nunca me habría imaginado

que tuviera interés por el arte.

Pero bueno...

Se ha ido un buen hombre.

Cualquiera podría sufrir un ataque como ese

si lo piensa.

No debe llegar tarde a su almuerzo, general.

Salga de mi casa y no vuelva nunca más.

Y, por favor,

no se les ocurra ni a usted ni a su mujer volver a calumniar

a un hombre que tenía más dignidad,

sensibilidad

y compasión de las que ustedes dos tendrán en toda su...

No mencione su nombre nunca más.

Y olvide el mío.

Pero ella...

Violet...

¡Váyase!

Así pues, podemos decir que me ha desahuciado

la ciudad de Flynn Market.

Como mencionamos en la última conversación telefónica,

al parecer hay una nueva ley parlamentaria

que permite al ayuntamiento de Flynn Market

asumir la propiedad de Old House.

Sí.

Y me gustaría saber si es posible.

¿De dónde ha sacado el ayuntamiento los fondos necesarios

para echarme de mi casa?

Por lo visto han encontrado un benefactor.

Lo que me preocupa es si Old House se considera habitable o no.

Si resulta que no es habitable para el ser humano

o si existe la amenaza de que se hunda,

será imposible solicitar una indemnización.

No verá ni un penique.

Yo la estoy habitando y sigo siendo humana.

Y no es tan húmeda como creen. En verano es bastante seca

y en pleno invierno... (CARRASPEA) Esta es una inspección

del sótano, según la cual la propiedad

se asienta sobre un centímetro de agua.

Perdone, pero ¿qué inspección?

No me han informado de ninguna inspección.

Al parecer,

en varias ocasiones, cuando se ausentó de la propiedad,

un experto en albañilería y enyesado,

el señor John Gipping,

fue enviado por el ayuntamiento

a inspeccionar el estado de las paredes y del sótano.

¿John Gipping? ¿El padre de Christine?

Entendemos que entró de forma pacífica.

No recuerdo que yo le dejara entrar.

Ah, su ayudante, el señor Milo North.

Todo el mundo entendió que actuaba como su empleado

y que seguía sus instrucciones.

¿Tiene algo que comentar?

No. Lo que nos deja

en una situación difícil es el hecho de que el señor North

también ha firmado una declaración según la cual

el grado de humedad del edificio le ha afectado a la salud.

Y ha quedado incapacitado

para aceptar cualquier tipo de empleo normal.

Ya.

(GRUÑE FASTIDIADO)

¿Por qué?

No hay ningún porqué.

Me lo pidieron con insistencia,

así que pensé que sería mejor hacerlo.

Si busca una nueva ayudante,

entiendo que Christine está disponible.

Ya no trabaja en la nueva librería.

Intentó venderle "Lolita" al vicario.

Florence...

(CHRISTINE) ¡Señora Green!

¡Señora Green! ¡Christine!

Señora Green.

(RÍE)

Señora Green. Adiós.

Señora Green.

"Durante muchos años,

recordaré cómo intentó sonreír

al ver el libro que tenía en las manos".

"Luego se dio cuenta de lo que había hecho".

(Campanadas de alarma)

(Campanadas de alarma)

"Ella había cumplido su sueño

y ellos se lo arrebataron".

"Pero lo que ella poseía en el interior de su ser

era algo que nadie podría quitarle nunca:

su coraje".

"Y fue ese coraje y su pasión por los libros

lo que me dejó en herencia,

junto con la bandeja de laca china".

"Qué razón tenía cuando dijo que nadie se siente solo nunca

en una librería".