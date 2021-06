Advertencia: esta receta contiene grandes dosis de nostalgia. No nos hacemos responsables de que quien la lea tenga la necesidad inmediata de reproducirla para reencontrarse con momentos felices de la infancia. Si has realizado algún tipo de apuesta o pacto que te compromete a no comer helado, te recomendamos que cierres inmediatamente esta pestaña en tu navegador.

Hay comidas que son más que comidas, son recuerdos, y puede que ningún helado te haga viajar al pasado tan intensamente como el helado de corte, ese que tu abuela sacaba siempre después de una copiosa comida veraniega. Puede que haga tiempo que no lo veas en tu congelador, pero con esta receta de Gipsy Chef eso va a cambiar: Gipsy reinventa este helado de toda la vida en una versión sana, casera y vegana, con una base de aguacate y leche de coco pero a tope de chocolate, como el de toda la vida.

Y de regalo nos enseña a hacer barquillo en casa para que puedas añadirle unas galletas y hacerte un sándwich de helado que haría sombra al mismísimo Masibon :)

Un clásico del verano tuneado para ser 100% animal-friendly Alba Giné