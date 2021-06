Alícia Romero, portaveu del PSC al Parlament, ha definit el president Aragonès com una persona "molt pragmàtica, seriosa i aplicada", i ha afirmat que "no és Quim Torra". Ha destacat la bona relació que té amb el president Sánchez i està convençuda que la seva voluntat és rebaixar la tensió i ser més dialogant per fer avançar Catalunya.

Indults sí, amnistia impossible La portaveu del PSC ha assegurat que no s'aplicarà l'amnistia als polítics presos perquè això suposaria que han estat empresonats per les seves idees i no pels seus actes. En canvi, ha justificat els indults com una figura jurídica contemplada a l'ordenament jurídic que es pot aplicar també per motius de convivència. També ha reconegut que molts militants i votants del PSOE i el PSC no ho entendran, però els ha justificat com una eina per aconseguir rebaixar la tensió. “☕ Alícia Romero diu que tot apunta a que es concediran els indults, però descarta l'amnistia | @aliciarll @socialistes_cat



��️ "L'amnistia és reconèixer que se'ls persegueix per les seves idees".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

"☕ Alícia Romero reconeix que hi haurà votants dels @socialistes_cat que no entendran la concessió dels indults, però defensa que serviran per rebaixar la tensió | @aliciarll

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021

Mà estesa per reformar alts càrrecs i la llei electoral Alícia Romero ha confirmat que el PSC s'ofereix per pactar la renovació d'alts càrrecs de la Generalitat, com el síndic de Greuges, Rafael Ribó, que fa disset anys que assumeix aquesta figura. També ha demanat negociar una llei electoral pròpia, perquè Catalunya és l'única comunitat que no en té. “☕ Alícia Romero explica que els @socialistes_cat volen negociar una llei electoral per a Catalunya | @aliciarll



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021

Taula de partits catalans: VOX quedaria fora? La portaveu dels socialistes al Parlament ha demanat a Pere Aragonès la convocatòria d'una taula de partits catalans per decidir quins temes s'han de portar a la taula de diàleg amb l'Estat. Preguntada per si en aquesta taula catalana hauria d'estar VOX, s'ha reafirmat en el pacte signat pel seu partit per aïllar-lo de qualsevol iniciativa parlamentària. “☕ Alícia Romero recorda que hi ha un acord sobre que Vox no estigui en una taula com la que proposen els @socialistes_cat entre partits catalans | @aliciarll



En aquesta volen proposar temes per a la taula de diàleg entre governs.

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021