Francisca Verdejo: "Falten molts recursos públics per a protegir les dones"

La magistrada del Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Barcelona, Francisca Verdejo, assenyala la manca de recursos públics com a responsable de la invariabilitat dels casos de violència de gènere. Assegura que hi ha molta falta de confiança en les institucions, que calen molts recursos públics com cases d'acollida o punts de trobada, per aconseguir que la dona se senti protegida i reclama més coordinació: "Si no potenciem l'educació, la formació mai acabarem amb la violència de gènere".

La magistrada Francisca Verdejo diu que la violència de gènere requereix una solució des de les estructures bàsiques, ja que és estructural.



Tothom té l'obligació de denunciar La magistrada recorda que la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere va establir el 2004 que calia treure la violència de gènere de l'àmbit privat i traslladar-lo al públic, el que comporta l'obligatorietat de denunciar en tractar-se d'un delicte públic: "Tothom ho coneix, però s'espera que ho denunciï un altre". Verdejo explica que qui coneix els fets està obligat a denunciar-ho perquè si no, pot incórrer en responsabilitats penals. La magistrada Francisca Verdejo diu que el punt dèbil de la societat és que en molts casos tothom coneix els casos de violència masclista, però ningú actua. Recorda que és un delicte públic i que hi ha l'obligació de denunciar.



Recorda que és un delicte públic i que hi ha l'obligació de denunciar.

Les dones migrants estan en una situació de més vulnerabilitat Amb relació al cas de la dona assassinada ahir a Porqueres, al Pla de l'Estany, Francisca Verdejo reconeix que els veïns no van denunciar al presumpte agressor "per por" perquè era un home que tenia antecedents per altres fets delictius.



Francisca Verdejo reconeix que els veïns de Porqueres no van actuar abans per por.



