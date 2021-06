Puigdemont creu que la justícia europea ha fet un pas més per donar-los la raó

L’expresident català, Carles Puigdemont, i els eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí, han valorat des de Brussel·les positivament la decisió de la justícia europea de retornar-los provisionalment la immunitat parlamentaria.

“��️ L'expresident Carles Puigdemont considera que el retorn provisional de la seva immunitat suposa "un graó qualitativament molt important". �� Insisteix que "no hi ha precedents" i la decisió fa intuir "que podríem tenir raó" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/hul2YOrXBX “

Asseguren que la decisió defensa els seus drets i crea un precedent. En aquest sentit, Puigdemont ha destacat que “per primera vegada el Tribunal General de la UE retorna la immunitat que el Parlament Europeu va aprovar” i això fa intuir “que els dóna la raó”.

Puigdemont demana a l’Eurocambra no presentar al·legacions

Puigdemont ha demanat d’altra banda a l’Eurocambra que no presenti al·legacions contra la decisió de retornar-los al immunitat. "Protegint els nostres drets polítics el Parlament Europeu surt reforçat. Per això pensem que el lícit és que el Parlament no s'oposi a aquesta decisió", ha afirmat.