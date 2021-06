Aunitz ha sido la última reportera en incorporarse a la gran familia de Aquí la Tierra . Empezó sus andaduras en el programa desde la bella tierra de Huelva, enseñándonos los langostinos tigre, las fresas… y tal y como afirma ella en sus redes sociales, siempre con ‘’la sonrisa por bandera’’.

Hemos querido saber un poco más sobre ella y la hemos entrevistado:

Ilusionada. La verdad que después de 15 años de profesión tener un trabajo que te dé la oportunidad de seguir aprendiendo y descubriendo lugares, rincones y culturas está siendo todo un regalo. No me queda otra que disfrutarlo con ilusión.

Te hemos visto en programas como 'Como Sapiens' y ahora en ALT tocando gastronomía... ¿cuál es tu comida favorita?

Aquí no dudo: EL MARISCO. Me vuelvo loca. Por eso me encanta ir a destinos costeros, jeje. Aunque me gusta comer de todo y, sobre todo, descubrir los platos y especialidades de cada lugar. Soy de las que adoran hacer el llamado “Turismo gastronómico”.