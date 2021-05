Sinceramente no estoy en posición de quejarme de nada porque yo misma elegí y propuse este tema en una reunión, pero me voy a quejar igual porque estoy sufriendo muchas náuseas al escribirlo. Resumiendito: hay gente comiendo carne podrida, o más bien SUPERPODRIDA *arcada*, para “colocarse” con ello. Y cuando digo superpodrida no hablo del nivel de ese tupper olvidado que tienes al fondo de la nevera desde hace tres semanas, hablo de carne metida en un bote de cristal a temperatura ambiente meses o años *triple arcada*.

El que avisa no es traidor, es avisador, y yo os aviso de que lo que vais a ver es probablemente de lo más asqueroso con lo que os hayáis topado jamás por las cloacas de este diverso paraje que es internet. Preparad los estómagos.

A esta nueva tendencia la han llamado “high meat” (que sería algo así como “carne que coloca”). No hay que confundir esto con la moda en gastronomía de las carnes maduradas que sí se tratan en espacios controlados a nivel de humedad y temperatura, esto es carne podrida literal, dejada a descomponer a la gracia del señor. En el caso de este chaval durante un año entero. La fiesta de bacterias que se está metiendo al cuerpo no la sabe ni él.

Se sabe que los humanos llevamos cocinando la carne entre 300.000 y 400.000 años, se han encontrado huesos animales quemados que datan de esa época que lo indican. Entonces ya eran conscientes de que cocinar la carne les podía librar de ponerse muy malitos. Se matan bacterias y la carne se digiere mejor (no, amigo, aunque te guste mucho la carne y en Twitter les digas a los veganos que eres carnívoro no lo eres) pero en la era de los retos virales a muchos se les olvidan reglas de supervivencia básica como esta.

En el tuit de arriba una chica compartió unas capturas de pantalla de una conversación en la que un chico explicaba como su amigo le convenció para comer carne podrida cruda y que no solo no le sentó mal, sino que le dio “subidón”.

“please eradicate the human species already pic.twitter.com/BTLASin2Fz“ — lasagna don (@cannolikween) April 29, 2021

Si esto está pasando, lógicamente en Reddit, foro de los foros, se está comentando. Las imágenes que veis sobre estas líneas son de una persona que se comió esa cosa de aspecto casi indescriptible y compartió su experiencia. He entrado en Reddit para que vosotros no tengáis que hacerlo y hay muchos, muchos hilos hablando sobre este tema, en demasiadas ocasiones ligado a una alimentación paleo y a la idea de que esto podría acercarles más a “sus ancestros”, sea lo que sea que quiere decir eso. Que youtubers con un gran número de seguidores como Frank Tufano defiendan en su canal con casi 100.000 espectadores el consumo de “high meat” y que se difunda la idea de que es un buen plan para conseguir probióticos es bastante peligroso.

Hablamos con el tecnólogo alimentario Mario Sánchez (os dejo aquí su web) para que nos explique cuáles son los riesgos reales que implica esta práctica y, como era de esperar, no son pocos: “realmente es un riesgo muy grave hacia la salud, ya que el desarrollo de microorganismos está totalmente descontrolado. No es igual que cuando se fermentan algunos alimentos, ya que en estos casos las condiciones ambientales como humedad, temperatura o acidez se controlan específicamente para obtener el resultado deseado”.

“Cuando hablamos de carne podrida, la enorme cantidad de microbios alterantes junto a los propios procesos de degradación del alimento hacen que esta práctica sea una auténtica bomba de relojería para la salud”. Si te estás preguntando lo mismo que yo, que es sobre todo si hacer esto puede matarte, la respuesta es rotundamente sí: “sin exagerar, este tipo de prácticas pueden constituir graves riesgos para la salud, e incluso podrían llegar a causar la muerte. A veces surgen intoxicaciones alimentarias con graves consecuencias para la salud que solo tienen que ver con un mal almacenamiento en frío de unos pocos días o una incorrecta manipulación por no lavarnos las manos. Imaginemos ahora que podría pasar en un alimento que lleva un año podrido. Es un auténtico disparate y un peligro de salud pública”.

¿Y el colocón, de dónde puede venir? Pues probablemente, según Mario, de la propia intoxicación: “Algunos mohos producen ciertas micotoxinas que consumidas en grandes cantidades podrían explicar ese colocón que experimentan algunos de los consumidores de estos productos. En cualquier caso, el colocón es lo mínimo que les podría pasar, ya que las micotoxinas que producen estos organismos son altamente cancerígenas”.

Por suerte entre tantos vídeos de gente comiendo carne podrida sin ningún tipo de responsabilidad sobre la influencia que puede tener este contenido ha habido canales que se han esforzado en explicar las consecuencias que esto puede tener. Gracias, gracias y un millón de gracias a los youtubers responsables.

Le pregunté a Mario también si pensaba que las plataformas deberían regular este tipo de contenido para evitar en el mejor de los casos que alguien acabe en el hospital y en el peor, qué se yo, otra pandemia mundial, y los dos compartimos opinión al respecto: “en este sentido, concuerdo en que debería regularse este contenido en Internet de alguna forma, bien limitando el acceso o con disclaimers. Igual que muchos bulos y falsas creencias que atentan directamente contra la salud”.

Por favor, aunque vuestro youtuber favorito os venda virtudes y milagros sobre un tema, investigad primero: hay gente muy dispuesta a poner su salud (y la vuestra) en riesgo por un puñado de visitas.