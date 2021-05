Ignacio Garriga: "Si hi ha indults ens querellarem per prevaricació administrativa"

El president del grup de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, assegura que si el govern de l'Estat aprova els indults pels presos independentistes, presentaran una querella per un delicte de prevaricació administrativa: "És una potestat que té el govern, però no es compleixen cap dels requisits que preveu la llei, com és el penediment", ha dit Garriga, que considera un "autèntic frau de llei" que es pugui indultar algú que no se'n penedeix.

“☕️ Ignacio Garriga explica que es querellaran per un delicte de "prevaricació administrativa" amb el cas dels indults | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



Defensa que no es compleix cap requisit dels que contempla la llei per la seva concessió.

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/1rONGgcmpZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 28, 2021

"No és comparable ETA amb Junqueras" El diputat de Vox ha recordat que els polítics que són a la presó van donar un cop d'estat: "un dels delictes més greus" però reconeix que no és comparable amb assassinar a una persona com havia fet ETA: "No es pot comparar amb el terrorisme". “�� Ignacio Garriga reconeix que no és comparable assassinar a una persona, com havia fet ETA, amb el procés: "No és comparable ETA amb Junqueras". | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



▶️ Recupera l'entrevista de @GemmaNierga



��https://t.co/nMBGFboKFq pic.twitter.com/WG12LpnZ68“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 28, 2021

"Catalunya és el paradís dels delincuents" Ignacio Garriga denuncia que el govern de la Generalitat empara l'ocupació violenta d'habitatges pel suport que rep de la CUP, un partit que afirma té propòsits antidemocràtics i "promou la violència amb una finalitat política". Garriga diu que condicionen al govern de Pere Aragonès per canviar els protocols dels Mossos d'Esquadra. “☕️ Ignacio Garriga diu que el Govern empara l'ocupació violenta gràcies als socis de la CUP, que utilitza la violència amb fins polítics | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



��️ "Catalunya es el paraíso de los delincuentes".

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/NC8X2pAe2n“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 28, 2021