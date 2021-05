ERC per davant del PSC en unes hipotètiques eleccions catalanes

ERC guanyaria les eleccions catalanes si se celebressin ara. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat obtindria entre 36 i 37 escons. Se situaria com a força més votada per davant del PSC, que pujaria entre 34 i 35. En canvi Junts perdria tres o quatre diputats respecte a les eleccions del 14 de febrer i passaria de 32 a 28-29.

L'estimació del CEO situa la CUP en quarta posició millorant els seus resultats fins als 11-12 diputats, els comuns cinquens amb 8-9, Vox perdria diversos diputats i es quedaria en sisè lloc amb 7-8, el PP milloraria arribant a uns 6-7 i Cs no tindria assegurada la seva presència al Parlament, perquè l'estimació li dona entre 0 i 2 escons.

El 48,7% dels catalans rebutgen la independència i el 44,9% la volen

Un 48,7% dels catalans no vol que Catalunya sigui un estat independent. En canvi el 44,9% sí es mostra partidari d’aquesta opció. El 4,8% no ho sap i l'1,6% no contesta. Es manté la tendència dels darrers mesos amb un lleuger augment del 'no'.

Respecte a l'última enquesta del mes de gener, el 'no' a la independència ha pujat un punt però sense assolir els nivells del 2020, quan va arribar al 50,5%, mentre que el 'sí' ha pujat 4 dècimes i es continua mantenint en uns percentatges semblats des que el 2019 el suport a una Catalunya independent va patir un descens en les enquestes.